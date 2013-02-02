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Zend Framework 2.0 (zf2) 正式版发布及新功能介绍
著名php开源框架Zend Framework经历了长达数年的开发，终于在2012年9月5日正式发布了2.0版本，下简称ZF2。时隔Zend 1.0版本的发布已经有5年之久。
php的框架一直都是百家争鸣的，但是作为php官方运维的框架，Zend Framework在php开发者中的流行度并不高。其一是由于Zend Framework主要面向大型应用，对代码规范以及程序结构有严格的规定，入门门槛较高。另一方面还是因为Zend Framework整体的执行效率偏低，略显笨重。
所以Zend小组本次可谓痛定思痛，ZF2并不像其他框架只是修修补补的更新，而是完全重写了ZF1的所有代码，主打的口号就是“高性能”。
来看一看ZF2都带开了哪些新的特性：
1. 模块化（ModuleManager）
比起ZF1来说，ZF2原生支持模块的概念，任意第三方php程序，只要遵循Zend的编码规范和代码结构，都可以变成一个Zend模块。目前已经有一批试验阶段的模块出炉（参看ZF2 Modules）。 其中不乏像Doctrine ORM这样优秀的项目。
可以预见的是，随着ZF2的慢慢成熟，越来越多可以选择的模块将大量涌现，可能未来基于ZF2的项目开发，会像搭积木一样轻松简单。
2. 事件驱动（EventManager）
传统程序中，代码都是按线性顺序执行的，所以开发中往往很难将一些功能独立为一个组件或模块。
事件驱动，或者也可以叫钩子（Hook），改变了普通程序流程化的运行方式，应用了事件驱动之后，程序将呈现“注册事件” => “触发事件”的跳跃式运行，可以在不影响原有程序代码的，很容易的在任意位置加入新的业务逻辑，让项目的开发变得极为灵活。
3. 服务管理器（ServiceManager）
服务管理器的概念来自于”服务定位模式（Service locator pattern）”的编程思想。这种思想提倡将程序中的每一个独立功能提取出来作为一个“服务”，每一个服务都是独立可唤醒的，只有服务被调用时，服务相关的程序才会启动。
这也就是ZF2性能提升的秘密所在，ZF2的MVC启动流程中无处不体现ServiceLocator的思想，功能模块的调用极为“吝啬”，想必会给以前对Zend性能有意见的开发者一个大大的惊喜。
4. 依赖注入（Di Dependency Injection)
依赖注入广泛应用于Java的主流框架中，可以很好的解除大型应用中的耦合。ZF2引入Di也经过了反复的考量和权衡，即使进入beta阶段，Di仍然一度作为ZF2的基本实现方案，整个Mvc的配置基于Di。最终为了避免陷入Di可能造成的元数据式编程泥潭（Metaprogramming）, Di只是作为ZF2的底层实现，上层加入了ServiceManager。普通开发者在使用ZF2的过程中不需要接触到Di的层面。不过这并不妨碍DI作为一个优秀的php组件存在并发挥作用。
5. 社会化编程
ZF2的代码完全托管在Github，借助Github的优秀设计，任何人都可以轻松的通过fork参与ZF2的项目建设，甚至提交新的模块功能。笔者AlloVince也帮助Zend小组修复了一些BUG，发现Zend小组响应非常快（从没有超过24小时），对反馈的意见也会花时间认真解答。所以参与ZF2项目是参与php开源项目一个不错的选择。
总结
正如ZF2发布信息中写到的，没有哪个框架是完美的，ZF2也不例外。所以作为开发者要做的，不应该是纠结于哪个框架好哪个框架不好这种永远也得不到结论的问题，而是针对不同的项目选择合适的框架。
在现阶段，开发大中型php应用，特别是商业应用和企业应用，ZF2是一个非常不错的选择，因为ZF2有严格代码规范，非常适合团队开发。而ZF2作为Zend官方的支持产品，整体的可靠性和BUG的响应速度也都是有保证的。
最后对于有兴趣的朋友，欢迎访问ZF2官方网站尝鲜。
‘Building workspace’ has encountered a problem. Errors occurred during the build.
在使用Zend Studio的时候，如果出现：
‘Building workspace’ has encountered a problem. Errors occurred during the build.
这样的错误，主要是由于JavaScript Validator校验工程文件所导致，解决方法是：
Project → Properties → Builders → 把JavaScript Validator前的复选框里的勾去掉即可解决此问题。
2. 开始学习Zend Framework（Apache虚拟主机的配置）
在第1节中，我们可以打开http://localhost/你的项目目录/public/访问你的ZF工程，就对于开发来说，这样还是比较麻烦的，因为你每次开发的时候要记住这一大串的目录或者点击多次才能进入。对于服务器，好处是可以在同一台机器搭建属于不同域名或者基于不同 IP 的多个网站，可以为运行在同一物理机器上的各个网站指配不同的 IP 和端口, 也可让多个网站拥有不同的域名。
配置Zend Framework工程虚拟主机的步骤：
1. 进入你的ZF工程目录下的docs文件夹，打开README.txt，复制类似以下的内容：
<VirtualHost *:80> DocumentRoot "D:/wamp/www/你的项目目录/public" ServerName .local # This should be omitted in the production environment SetEnv APPLICATION_ENV development <Directory "D:/wamp/www/你的项目目录/public"> Options Indexes MultiViews FollowSymLinks AllowOverride All Order allow,deny Allow from all </Directory> </VirtualHost>
在右下角的WAMP服务器图标上左击：
打开Apache下的http.conf，然后将上面复制的那段内容黏贴到http.conf的最下面。你可以将内容里的“ServerName .local”修改成你想要的任何域名，比如我设置成：“ServerName www.tony.com”。
2. 进入你的C:\Windows\System32\drivers\etc这个目录，用记事本打开hosts，在里面添加一句：“127.0.0.1 www.tony.com”，这个域名就是上面的ServerName。 然后配置Apache的Rewrite模块，这个非常重要！左击WAMP服务器的图标->Apache->Apache模块，向下寻找rewrite_module，点击之后它前面打勾就解决问题了。
3. 最后一步就是重启服务器，左击WAMP服务器的图标->重新启动所有服务，然后在浏览器中输入你刚刚设置的域名，我的是www.tony.com，是不是就看到了你的Zend Framework工程的欢迎页面了呢？你如果用360安全浏览器打开的话，应该会提示危险信息，说域名重定向。
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