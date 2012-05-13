在shell命令中expr虽然不是很起眼，但是它的作用是非常大的！到目前为止，我个人看来最大的作用就是两个——四则运算和字符串的操作。

先说四则运算，在Shell中四则运算不能简简单单的加减乘除，应该要写如下的格式：

$val1=`$val2 - 1`

其中“=”后面用“`”包住表达式，这个符号在Shell中十分有用，是Tab键上面“~”的原来形式。可以用来将很多命令的结果保存到一个变量中去。接着就是运算符了，运算符的左右两边必须是空格，否则会出错。

接着是强大的字符串操作：

提取指定字符的下标：expr index 内容 字符，例如：$ind=`expr index “$content” “=”`

提取字符串的子串：expr substr 内容 起始位置 终点位置，例如：$con=`expr substr “$content” “1” $ind`