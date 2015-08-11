最近本人在做一个系统用来管理团队的任务，其中涉及到我们的任务需要选择项目的git分支，我的方案是利用php去获取某个项目的远程仓库的分支：
exec(“cd /data/www/superb/Git/saint;git pull;git branch -r”, $output);
解释下：
cd /data/www/superb/Git/saint # 跳到从git项目拉下来的代码目录下
git pull # 更新代码
git branch -r # 获取当前代码目录下本地和远程所有的代码
一句话执行以上三句需要加上分号。
后来发现git pull无效的问题，即服务器的代码目录并没有自动更新，我获取的远程分支不是最新的。后来发现原来是没有权限，因为git pull这种的写操作无法执行，而git branch这样的读操作是可以执行的。
我的服务器是nginx+php-fpm，最终执行这个linux shell命令的用户是php-fpm的www，使用ps aux | grep php-fpm查看，而且我用php exec执行了whoami：
也证明了用户是www，于是我将www用户添加到了服务器的sudo列表里：
增加一行：
www ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
# www ALL=(ALL) ALL
下面一行注释掉的和第一行的区别是第一行的配置当www用户在执行sudo操作的时候不需要密码，第二行的配置是所有的sudo操作都要输入www用户的密码。
我把php的代码改成了:
exec(“cd /data/www/superb/Git/saint;sudo git pull;git branch -r”, $output); // git pull用sudo来执行
结果发现依然没有效果，最后我只好用下下策，将/data/www/superb/Git/saint目录和子目录文件的用户和组改为了www：
chown -R www:www /data/www/superb/Git/saint/
最终php的命令改为：
exec(“cd /data/www/superb/Git/saint;git pull;git branch -r”, $output); // 把sudo去掉
这样就可以执行了，最终实现了我的目标。
今天我在处理一些数据的时候，看到页面上的字符串前面有空格，就用了trim()想要过滤掉字符串前面的空格，但是存入数据库之后字符串的前面依然有空格，查看了页面的源代码之后才发现字符串的前面是 ，然后直接使用：
str_replace(' ', '', $str);
来替换 结果发现根本没有被替换掉。
尝试使用ASCII码来匹配：
str_replace(chr(0xC2) . chr(0xA0), '', $str);
最后 终于被替换掉了！
今天开始修改一个基于dedecms的网站，我要登录它的后台管理系统，地址是domain/dede，页面显示正常，用户名和密码输入没有问题，结果显示一片空白，根本无法进入后台，于是我开始查找问题所在。
我先找到到dede下的login.php，经过我各种断点之后，发现是79行的：
$cuserLogin->keepUser();
有问题，$cuserLogin是userLogin类的对象，userLogin类的位置在dedecms的include中的userlogin.class.php，在290行左右有一句：
@session_register($this->keepUserIDTag);
我去掉了代码前面的@，程序的报错终于出来了，我到php的手册里查了下session_register这个方法，里面写着大大的Warning：
Warning
本函数已自 PHP 5.3.0 起废弃并将自 PHP 5.4.0 起移除。
好了！原来如此！我的php正好是5.4，这可如何是好啊？要不我重写一个session_register方法吧！
function session_register(){
$args = func_get_args();
foreach ($args as $key){
$_SESSION[$key]=$GLOBALS[$key];
}
}
将这段代码写入userlogin.class.php中，dedecms的后台就成功登录进去了！不知道dedecms官方啥时候修改这个bug啊？
今天公司的项目出现了php超过了服务器内存限制的错误：
PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 1792 bytes) in *****
后来发现Alert_Push_Main类中的main()是一个死循环观察者，一直在调用atom()，而atom()中的观察者类Alert_Push_Observer将一直被new即分配内存，我使用memory_get_usage()看了下内存的使用情况，每运行一次atom()会消耗1088bytes的内存，而这个main()是一个死循环，进程一直没有停止，导致这些内存没有释放掉，最终铸成了服务器内存耗尽的问题。
<?php
class Dzl_Alert_Push_Main
{
public static function main()
{
while (true) {
$weekday = date('w', strtotime(date('Y-m-d')));
if (date('H:i:s') <= '15:00:00'
&& date('H:i:s') >= '09:25:00'
&& $weekday != 0 && $weekday != 6) {
self::atom();
} else {
//用于停掉观察者的死循环
break;
}
}
}
public static function atom()
{
$one = new Dzl_Alert_Push_Subject_Main();
//下面这句是罪魁祸首！！！
$observer = new Dzl_Alert_Push_Observer($one);
$one->dealTrigger();
}
}
解决方法：
这个时候我想到了单例模式，进程中只要一个Alert_Push_Observer对象就可以了：
<?php
class Dzl_Alert_Push_Main
{
public static function main()
{
while (true) {
$weekday = date('w', strtotime(date('Y-m-d')));
if (date('H:i:s') <= '15:00:00'
&& date('H:i:s') >= '09:25:00'
&& $weekday != 0 && $weekday != 6) {
self::atom();
} else {
//用于停掉观察者的死循环
break;
}
}
}
public static function atom()
{
$one = new Dzl_Alert_Push_Subject_Main();
//将下面这句改成了单例模式
$observer = Dzl_Alert_Push_Observer::getInstance()->setSubject($one);
$one->dealTrigger();
}
}