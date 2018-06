今天公司的项目出现了php超过了服务器内存限制的错误:

PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 1792 bytes) in *****

后来发现Alert_Push_Main类中的main()是一个死循环观察者,一直在调用atom(),而atom()中的观察者类Alert_Push_Observer将一直被new即分配内存,我使用memory_get_usage()看了下内存的使用情况,每运行一次atom()会消耗1088bytes的内存,而这个main()是一个死循环,进程一直没有停止,导致这些内存没有释放掉,最终铸成了服务器内存耗尽的问题。

<?php class Dzl_Alert_Push_Main { public static function main() { while (true) { $weekday = date('w', strtotime(date('Y-m-d'))); if (date('H:i:s') <= '15:00:00' && date('H:i:s') >= '09:25:00' && $weekday != 0 && $weekday != 6) { self::atom(); } else { //用于停掉观察者的死循环 break; } } } public static function atom() { $one = new Dzl_Alert_Push_Subject_Main(); //下面这句是罪魁祸首!!! $observer = new Dzl_Alert_Push_Observer($one); $one->dealTrigger(); } }

解决方法:

这个时候我想到了单例模式,进程中只要一个Alert_Push_Observer对象就可以了: