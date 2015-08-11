最近本人在做一个系统用来管理团队的任务，其中涉及到我们的任务需要选择项目的git分支，我的方案是利用php去获取某个项目的远程仓库的分支：

exec(“cd /data/www/superb/Git/saint;git pull;git branch -r”, $output);

解释下：

cd /data/www/superb/Git/saint # 跳到从git项目拉下来的代码目录下 git pull # 更新代码 git branch -r # 获取当前代码目录下本地和远程所有的代码

一句话执行以上三句需要加上分号。

后来发现git pull无效的问题，即服务器的代码目录并没有自动更新，我获取的远程分支不是最新的。后来发现原来是没有权限，因为git pull这种的写操作无法执行，而git branch这样的读操作是可以执行的。

我的服务器是nginx+php-fpm，最终执行这个linux shell命令的用户是php-fpm的www，使用ps aux | grep php-fpm查看，而且我用php exec执行了whoami：

exec(“whoami”, $output);

也证明了用户是www，于是我将www用户添加到了服务器的sudo列表里：

vim /etc/sudoers

增加一行：

www ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL # www ALL=(ALL) ALL

下面一行注释掉的和第一行的区别是第一行的配置当www用户在执行sudo操作的时候不需要密码，第二行的配置是所有的sudo操作都要输入www用户的密码。

我把php的代码改成了:

exec(“cd /data/www/superb/Git/saint;sudo git pull;git branch -r”, $output); // git pull用sudo来执行

结果发现依然没有效果，最后我只好用下下策，将/data/www/superb/Git/saint目录和子目录文件的用户和组改为了www：

chown -R www:www /data/www/superb/Git/saint/

最终php的命令改为：

exec(“cd /data/www/superb/Git/saint;git pull;git branch -r”, $output); // 把sudo去掉

这样就可以执行了，最终实现了我的目标。