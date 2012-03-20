在NAT的连接模式下，Windows是可以直接访问虚拟机中的linux搭建的LAMP服务器的，先使用ifconfig查看虚拟机的IP地址，然后在Windows浏览器地址栏中输入IP地址访问，如果出现该也无法显示，一般情况下是linux的防火墙没有配置。所以需要配置linux防火墙，开启80和3306端口，80端口是http的，3306是mysql的。使用语句“vim /etc/sysconfig/iptables”出现：



-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT -A INPUT -p icmp -j ACCEPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited -A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited COMMIT

在

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

下面输入

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT

然后写入文件。

最后重启防火墙：

/etc/init.d/iptables restart

这样之后配置就生效了，在去Windows下浏览器输入虚拟机linux的IP地址，就可以访问服务器了。