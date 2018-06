标签：mb_substr

根据百度百科查阅的资料:

string mb_substr( string$str, int$start[, int$length[, string$encoding]] );

mb_substr 执行一个多字节安全的substr()操作基础上的字符数。从str的开始位置计算。第一个字符的位置为0。第二个字符的位置是1,依此类推。

str 被截取的母字符串。

start开始位置。

length 返回的字符串的最大长度,如果省略,则截取到str末尾。

encoding 参数为字符编码。如果省略,则使用内部字符编码。

那么我们可以使用一下的代码,来完成这个问题。

$mess=mb_substr($message,0,19,'gb2312');

gb2312就是中文的编码格式。

当然啦,我也看到了http://blog.onens.com/php-substr.html提供的代码,也是一个不错的解决方法。

PHP 自带几种字符串截取函数,其中常用到的就是 substr 和 mb_substr。前者在处理中文时,GBK 为 2 个长度单位,UTF 为 3 个长度单位,后者指定编码后,一个中文即为 1 个长度单位。

substr 有时会截 1/3 个中文或半个中文,会显示乱码,相对来说 mb_substr 更适合我们使用。不过有时候 mb_substr 就显得不那么好用了。例如我要显示一个小图片的简要信息,5 个中文正好,超过 5 个就截取前4再加上 “…”,这样处理中文是没问题了,可是处理英文或数字,这样截取就太短了。

以下代码是http://blog.onens.com/php-substr.html提供的,我试过是可以使用的:

<?php /** * 字符串截取 * * @author gesion<gesion@163.com> * @param string $str 原始字符串 * @param int $len 截取长度(中文/全角符号默认为 2 个单位,英文/数字为 1。 * 例如:长度 12 表示 6 个中文或全角字符或 12 个英文或数字) * @param bool $dot 是否加点(若字符串超过 $len 长度,则后面加 "...") * @return string */ class Onens { public static function g_substr($str, $len = 12, $dot = true) { $i = 0; $l = 0; $c = 0; $a = array(); while ($l < $len) { $t = substr($str, $i, 1); if (ord($t) >= 224) { $c = 3; $t = substr($str, $i, $c); $l += 2; } elseif (ord($t) >= 192) { $c = 2; $t = substr($str, $i, $c); $l += 2; } else { $c = 1; $l++; } // $t = substr($str, $i, $c); $i += $c; if ($l > $len) break; $a[] = $t; } $re = implode('', $a); if (substr($str, $i, 1) !== false) { array_pop($a); ($c == 1) and array_pop($a); $re = implode('', $a); $dot and $re .= '...'; } return $re; } }

参考文献:http://blog.onens.com/php-substr.html