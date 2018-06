现在是lijie和root处于登录状态。

你还可以使用who来显示用户名、终端的名称以及用户登录时间:

[root@localhost ~]# who root pts/0 2012-09-11 22:59 (192.168.0.101) lijie pts/1 2012-09-11 23:20 (192.168.0.101)

你如果想看看系统上的用户的更多信息,可以输入w,w的意思是who is doing what?下面的输出的内容:

[root@localhost ~]# w 23:27:20 up 2 days, 56 min, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00 USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT root pts/0 192.168.0.101 22:59 0.00s 0.05s 0.00s w lijie pts/1 192.168.0.101 23:20 1.00s 0.03s 0.03s -bash