最近本人在做一个系统用来管理团队的任务，其中涉及到我们的任务需要选择项目的git分支，我的方案是利用php去获取某个项目的远程仓库的分支：
exec(“cd /data/www/superb/Git/saint;git pull;git branch -r”, $output);
解释下：
cd /data/www/superb/Git/saint # 跳到从git项目拉下来的代码目录下
git pull # 更新代码
git branch -r # 获取当前代码目录下本地和远程所有的代码
一句话执行以上三句需要加上分号。
后来发现git pull无效的问题，即服务器的代码目录并没有自动更新，我获取的远程分支不是最新的。后来发现原来是没有权限，因为git pull这种的写操作无法执行，而git branch这样的读操作是可以执行的。
我的服务器是nginx+php-fpm，最终执行这个linux shell命令的用户是php-fpm的www，使用ps aux | grep php-fpm查看，而且我用php exec执行了whoami：
也证明了用户是www，于是我将www用户添加到了服务器的sudo列表里：
增加一行：
www ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
# www ALL=(ALL) ALL
下面一行注释掉的和第一行的区别是第一行的配置当www用户在执行sudo操作的时候不需要密码，第二行的配置是所有的sudo操作都要输入www用户的密码。
我把php的代码改成了:
exec(“cd /data/www/superb/Git/saint;sudo git pull;git branch -r”, $output); // git pull用sudo来执行
结果发现依然没有效果，最后我只好用下下策，将/data/www/superb/Git/saint目录和子目录文件的用户和组改为了www：
chown -R www:www /data/www/superb/Git/saint/
最终php的命令改为：
exec(“cd /data/www/superb/Git/saint;git pull;git branch -r”, $output); // 把sudo去掉
这样就可以执行了，最终实现了我的目标。
最近在公司做的一个应用，有跟时间有关的逻辑，测试人员需要对这个逻辑进行测试，需要修改Linux服务器的时间，开始的时候，我们使用：
[root@web_test www]# date -s '2013-08-26 9:59'
来修改系统的时间，输入date之后也看到了时间确实被改了，于是我们在等待crontab自动执行10点钟的定时脚本，时间到了之后，我们查看脚本的输出日志，日志的时间或者是日志根本不存在，也就是说脚本根本就没有本执行（我们的脚本手动执行是不会有问题的）。为了排查问题，我们把crontab的中的脚本原来定在10点钟跑的改成了每分钟都会跑，结果是它成功执行了，那么这就说明我们的crontab本身是没有问题的，问题就出在系统时间上了！
查阅了相关的资料发现：在系统启动时，Linux操作系统将时间从CMOS中读到系统时间变量中，以后修改时间通过修改系统时间实现。为了保持系统时间与CMOS时间的一致性，Linux每隔一段时间会将系统时间写入CMOS。由于该同步是每隔一段时间（大约是11分钟）进行的，在我们执行date -s后，如果马上重起机器，修改时间就有可能没有被写入CMOS！这就是为什么我们的脚本不执行的问题的原因了。如果要确保修改生效要执行如下命令：
[root@web_test www]# clock -w
修改了系统时间之后再输入clock -w就可以将系统时间写入CMOS，然后我们的crontab定时脚本就跑起来了！
诶，等一下，那我们改了系统的时间怎么把系统的时间还原成现实中的时间呢？不要看着你的手表手动输入，要那种很准确的时间？
我们要做的就是寻找一个网络时间服务器，比如一些国家授时中心，我查了有这些：
微软公司授时主机(美国)
time.windows.com
台警大授时中心(台湾)
asia.pool.ntp.org
中科院授时中心(西安)
210.72.145.44
网通授时中心(北京)
219.158.14.130
我们只要运行：
[root@web_test www]# ntpdate asia.pool.ntp.org
然后再输入clock -w就手动将系统时间写入CMOS，就OK啦！
我们在使用Linux的时候，阅读很多的手册无法一屏全部显示出来，如果一次全部显示，大部分内容将在你还没来得及阅读的情况下滚出计算机屏幕。通常我们会使用less指令：
[root@localhost ~]# man bash | less
或者
[root@localhost ~]# less /etc/crontab
这样就能阅读我们想要看的手册或者文件的内容了，在阅读的时候less还有很多的指令，这里介绍几个常用的指令给大家：
通用指令：
q：退出
h：显示帮助信息
阅读说明书页：
<Space>：显示下一屏
<PageDown>：显示下一屏
f：显示下一屏
<PageUp>：显示上一屏
b：显示上一屏
搜索：
/+你想找的字符：向下搜索你想找的字符模式
？+你想找的字符：向上搜索你想找的字符模式
/+回车：向下查找下一个匹配的文本
n：向下查找下一个匹配的文本
N：向上查找上一个匹配的文本
?+回车：向上查找上一个匹配的文本
在说明书页中移动：
<Return>：向下移动一行
<Down>：向下移动一行
j：向下移动一行
<Up>：向上移动一行
g：移到页的最顶部
G：移到页的最底部
你可以使用who am i来查看当前用户的标识：
[root@localhost ~]# whoami
root
Linux计算机大多数是共享的，系统可以有多个用户登录，为了查看那些用户登录了，可以使用users：
[root@localhost ~]# users
lijie root
现在是lijie和root处于登录状态。
你还可以使用who来显示用户名、终端的名称以及用户登录时间：
[root@localhost ~]# who
root pts/0 2012-09-11 22:59 (192.168.0.101)
lijie pts/1 2012-09-11 23:20 (192.168.0.101)
你如果想看看系统上的用户的更多信息，可以输入w，w的意思是who is doing what？下面的输出的内容：
[root@localhost ~]# w
23:27:20 up 2 days, 56 min, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root pts/0 192.168.0.101 22:59 0.00s 0.05s 0.00s w
lijie pts/1 192.168.0.101 23:20 1.00s 0.03s 0.03s -bash
USER是当前登录系统的用户；TTY是各个用户使用的终端的名称；FROM是用户登录系统所使用的远程计算机名称，这里是IP地址；LOGIN@是用户的登录时间；IDLE是用户上一次按键后已经过去的时间；JCPU是用户自从登录后所有进程总共使用的处理器时间，J是job的意思；PCPU是当前进程所使用的处理器时间，P代表process；WHAT是当前正在运行的命令。
你可以使用uptime指令来查看系统已经运行了多长时间的信息：
[root@localhost ~]# uptime
23:12:03 up 2 days, 40 min, 1 user, load average: 0.02, 0.02, 0.00
以上信息说明了系统已经运行了2天40分钟，当前有1个用户标识登录，这个用户就是我啦。最后三个数字是一直等待执行的程序的数量，分别是1分钟，5分钟，15分钟的平均数。这些数字能够表示系统的负载，负载越高，系统所做的工作就越多。
hostname用于查看计算机的名称：
[root@localhost ~]# hostname
localhost.localdomain
uname用于显示操作系统的名称：
[root@localhost ~]# uname
Linux
如果想得到操作系统的更多信息，可以使用uname的-a选项，表示all information的意思：
[root@localhost ~]# uname -a
Linux localhost.localdomain 2.6.18-308.13.1.el5 #1 SMP Tue Aug 21 17:10:06 EDT 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
说明我们使用的是Linux内核，版本号是2.6.18-308.13.1.el5。