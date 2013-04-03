大致是这样子的结构：
<div style="height:100px;overflow-y:auto">
<table style="width:100%;height:auto"></table>
</div>
然后在IE6里面又被发脾气了，table不会被高度约束啊，想想应该是width:100%把IE layout又被触发了。
解决办法：在table外面包一层layout
如：
<div style="height:100px;overflow-y:auto">
<div style="+zoom:1">
<table style="width:100%;height:auto"></table>
</div>
</div>
最近遇见了一个很奇怪的问题，大致如下面结构：
<div style="overflow-y:auto;width:100px;height:100px;">
<table style="width:100%;height:auto;"></table>
</div>
然后吧移动滚动条就发现IE6,7里面的table并不会随着一起动，这个时候table就像定在了那里一样。事实是确实是定在了那里。
不知道触动了IE6，7的哪根神经，它定在了那里，这个时候就把它当做absolute处理，将父级div加上一个position：relative就可以动了。
IE7已经支持position:fixed了，而IE6却不支持，解决这个问题的办法如下：
现在有一个元素的id是element，它需要实现fixed效果，我们既想要它在正常的浏览器下使用，也想要它在IE 6下正常工作，那么可以使用CSS hack：
#element {
position: fixed;
top: 450px; /* 其他浏览器下定位，在这里可设置坐标*/
_position: absolute; /*IE6 用absolute模拟fixed*/
/*IE6 动态设置top位置*/
_top: expression(eval(document.documentElement.scrollTop) + 450);
}
这样就可以实现这个元素距离顶部450像素固定，你还可以添加下面的代码来实现去除页面抖动的效果：
*html body{
background-image:url(about:blank);
background-attachment:fixed;
}
在做项目的时候常常有这样的问题，一个a标签或是input需要用背景图片显示，但是又因为seo的原因，a标签里面要写字而且不能显示出来，所以要用到text-indent:-999em;direction:ltr;overflow:hidden;同时会设置a标签为inline-block，在其他浏览器下面都不会有问题，但是ie6和ie7下面整个图片都会直接消失了，因为ie6和ie7同时使用text-indent和display:inline-block会有问题，解决方法是将a设置为display:block；或是将a浮动，或者给a定位等
下面给出具体例子：
css代码
.head{
width:106px;
padding:20px;
margin:0 auto;
border:1px solid #000;
}
.logo{
background:url(images/logo.jpg) no-repeat;
width:106px;
height:42px;
display:inline-block;
text-indent:-999em;
overflow:hidden;
direction:ltr;
}
html结构
<div class="head"><a class="logo" href="#">logo</a></div>
firefox下截图 ie6下截图，图片消失不见了
修改过的css代码
.logo{
background:url(images/logo.jpg) no-repeat;
width:106px;
height:42px;
display:block;/*float:left;*/
text-indent:-999em;
overflow:hidden;
direction:ltr;
}
firefox下截图 ie6下截图
一般来说，正确的CSS应该在任何支持CSS的浏览器里工作良好，但不幸的是浏览器们布满了BUG和不一致。创建一个跨浏览器并且显示一致的页面，CSS开发者必须想尽办法。通过使用BUG和未实现的CSS，开发者就能够为不同的浏览器应用不同的规则。HACK是开发者强有力的武器，了解各种常用的HACKS以及它们如何工作，是件重要的事。
CSS hack是一种代码，用来根据浏览器类型，版本号显示或隐藏CSS标签。浏览器们对CSS行为有不同的解释，对W3C标准的支持程度也不相同。CSS 过滤器经常用于在多个浏览器中实现一致的布局外观，因为某些浏览器无法渲染。HACK（黑客）这样的称呼多少有点消极，实质上属于个人对CSS代码非官方的修改，误导人们以为还有更好的方法达到目的，但其实我们没有，有的人喜欢用patch（补丁）来称呼它，这样人们就能知道这本是浏览器造成的错误。
以下代码是能够在IE浏览器下解决6、7、8兼容性问题的：
selector{
property:value; /* 所有浏览器 */
property:value\9; /* 所有IE浏览器 */
property:value\0; /* IE8 */
*property:value; /* IE7、IE6 */
+property:value; /* IE7 */
_property:value; /* IE6 */
}
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