一般来说，正确的CSS应该在任何支持CSS的浏览器里工作良好，但不幸的是浏览器们布满了BUG和不一致。创建一个跨浏览器并且显示一致的页面，CSS开发者必须想尽办法。通过使用BUG和未实现的CSS，开发者就能够为不同的浏览器应用不同的规则。HACK是开发者强有力的武器，了解各种常用的HACKS以及它们如何工作，是件重要的事。

CSS hack是一种代码，用来根据浏览器类型，版本号显示或隐藏CSS标签。浏览器们对CSS行为有不同的解释，对W3C标准的支持程度也不相同。CSS 过滤器经常用于在多个浏览器中实现一致的布局外观，因为某些浏览器无法渲染。HACK（黑客）这样的称呼多少有点消极，实质上属于个人对CSS代码非官方的修改，误导人们以为还有更好的方法达到目的，但其实我们没有，有的人喜欢用patch（补丁）来称呼它，这样人们就能知道这本是浏览器造成的错误。

以下代码是能够在IE浏览器下解决6、7、8兼容性问题的：