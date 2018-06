标签：framework

在第1节中,我们可以打开http://localhost/你的项目目录/public/访问你的ZF工程,就对于开发来说,这样还是比较麻烦的,因为你每次开发的时候要记住这一大串的目录或者点击多次才能进入。对于服务器,好处是可以在同一台机器搭建属于不同域名或者基于不同 IP 的多个网站,可以为运行在同一物理机器上的各个网站指配不同的 IP 和端口, 也可让多个网站拥有不同的域名。

配置Zend Framework工程虚拟主机的步骤:

1. 进入你的ZF工程目录下的docs文件夹,打开README.txt,复制类似以下的内容:

<VirtualHost *:80> DocumentRoot "D:/wamp/www/你的项目目录/public" ServerName .local # This should be omitted in the production environment SetEnv APPLICATION_ENV development <Directory "D:/wamp/www/你的项目目录/public"> Options Indexes MultiViews FollowSymLinks AllowOverride All Order allow,deny Allow from all </Directory> </VirtualHost>

在右下角的WAMP服务器图标上左击:

打开Apache下的http.conf,然后将上面复制的那段内容黏贴到http.conf的最下面。你可以将内容里的“ServerName .local”修改成你想要的任何域名,比如我设置成:“ServerName www.tony.com”。

2. 进入你的C:\Windows\System32\drivers\etc这个目录,用记事本打开hosts,在里面添加一句:“127.0.0.1 www.tony.com”,这个域名就是上面的ServerName。 然后配置Apache的Rewrite模块,这个非常重要!左击WAMP服务器的图标->Apache->Apache模块,向下寻找rewrite_module,点击之后它前面打勾就解决问题了。

3. 最后一步就是重启服务器,左击WAMP服务器的图标->重新启动所有服务,然后在浏览器中输入你刚刚设置的域名,我的是www.tony.com,是不是就看到了你的Zend Framework工程的欢迎页面了呢?你如果用360安全浏览器打开的话,应该会提示危险信息,说域名重定向。

如果有疑问,请留言或者发送电子邮件联系博主Tony。