选择一：市面上的XML lib还是有几个的，最有名的当然是libXML。

选择二：MS的MSXML，可以查看下MSDN文档。

选择三：使用开源类CMarkup，今天主要讲这个。

网上有Cmarkup的源代码，你可以下载后在里面include你的头文件，然后创建一个Cmarkup的对象，然后就可以调用里面的成员函数对你所希望操作的XML文件进行操作了。

下面是CMarkup的类成员函数使用方法。这些函数的设计都是基于源EDOM的。

创建一个XML文档

对于创建一个XML文档，需要实例化一个CMarkup对象，并调用AddElem创建根元素。.在这个位置，如果你调用AddElem(“ORDER”) ，你的文档会简单的装一个空ORDER元素 . 然后调用AddChildElem 在根元素的下面创建元素 (例如：“进入”根元素内部，层次表示).下面的示例代码创建一个XML文档并返回它（的内容）到一个字符串中。

CMarkup xml; xml.AddElem( "ORDER" ); xml.AddChildElem( "ITEM" ); xml.IntoElem(); xml.AddChildElem( "SN", "132487A-J" ); xml.AddChildElem( "NAME", "crank casing" ); xml.AddChildElem( "QTY", "1" ); CString csXML = xml.GetDoc();

这些代码产生了下面的XML，这个根结点是ORDER元素；注意它的开始标签 在开头，结束标签 在结尾。当一个元素是在一个父下面（深入或被包含），这个父元素的开始标签要在它之前，结束标签要在它之后。ORDER元素包含一个ITEM元素，而ITEM元素包含了三个字子元素：SN、NAME和QTY；

132487A-J

crank casing

1

如例子中所显示的，你也能够在一个子元素下创建新元素，这需要调用IntoElem 移动你的当前主位置到当前子元素位置，然后你就可以在这下面增加一个子元素了。CMarkup在索引中保持了一个当前位置指针，以保证你的源码更加短和更简单，当导航文件时，相同的逻辑位置也会被使用。

导航XML文档

上面的例子所创建的XML字符串，用SetDoc方法加入到CMarkup对象中能够被解析，你也可以引导它正确的进入被创建的同一个CMarkup对象中，如果你要设置当前位置到文档的开始时，需要调用ResetPos.

在下面的例子中，从csXML字符串生成CMarkup对象后，我们循环ORDER元素下的所有ITEM元素，并得到每个项目的序号和数量。

CMarkup xml; xml.SetDoc( csXML ); while ( xml.FindChildElem("ITEM") ) { xml.IntoElem(); xml.FindChildElem( "SN" ); CString csSN = xml.GetChildData(); xml.FindChildElem( "QTY" ); int nQty = atoi( xml.GetChildData() ); xml.OutOfElem(); }

对于我们发现的每个元素，在查询它了子元素之前要调用IntoElem，查询完之后再调用OutOfElem ，当你习惯于这种导航类型时，你将知道，检查你的循环时，要确定每个IntoElem 调用都有一个与之对应的OutOfElem 调用 。

增加元素和属性

上面创建文档的例子中仅创建了一个ITEM元素，现在这个例子是创建多个项目，从前一个内容加裁后，再增加数据源，加上SHIPMENT信息元素中有一个属性，这段代码也演示了你能调用调用IntoElem和AddElem来代替AddChildElem,函数调用。虽然这意味着更多的调用，但许多人认为这样更直观。

CMarkup xml; xml.AddElem( "ORDER" ); xml.IntoElem(); // inside ORDER for ( int nItem=0; nItem { xml.AddElem( "ITEM" ); xml.IntoElem(); // inside ITEM xml.AddElem( "SN", aItems[nItem].csSN ); xml.AddElem( "NAME", aItems[nItem].csName ); xml.AddElem( "QTY", aItems[nItem].nQty ); xml.OutOfElem(); // back out to ITEM level } xml.AddElem( "SHIPMENT" ); xml.IntoElem(); // inside SHIPMENT xml.AddElem( "POC" ); xml.SetAttrib( "type", csPOCType ); xml.IntoElem(); // inside POC xml.AddElem( "NAME", csPOCName ); xml.AddElem( "TEL", csPOCTel );

这段代码产生了下面的XML，根元素ORDER包含两个ITEM元素和一个SHIPMENT元素，ITEM元素全都包含SN、NAME、和QTY元素，SHIPMENT元素包含一个带有属性类型的POC元素，和NAME及TEL子元素。

132487A-J

crank casing

1

4238764-A

bearing

15

John Smith

555-1234

查找元素

FindElem 和 FindChildElem方法用于到下一个兄弟元素。如果可选的标签名被指定，那么它们将到下一个与标签名相匹配的元素，被发现的元素是当前元素，并且下次调用Find将会到当前位置后的下一个兄弟或下一个匹配兄弟。

当你无法判断元素的索引时，在调用两个Find方法之间，一定要复位当前位置。看上面的例子中ITEM元素，如果是别的人创建的XML文件，你不能确定SN元素在QTY元素之前，那么在查找QTY元素之前就要调用ResetChildPos();

对于用一个特定的序号去查找元素，你需要完全循环ITEM元素，并比较SN元素的数据和你正在搜索的序号。这个例子不同于先前导航的例子，它调用IntoElem 进入到ORDER元素，并且用FindElem(“ITEM”)替换FindChildElem(“ITEM”);其实两种方式都挺好。需要注意的是，在Find方法中指定ITEM元素的标签名，我们会忽略所有其它的兄弟元素，例如SHIPMENT元素。

CMarkup xml; xml.SetDoc( csXML ); xml.FindElem(); // ORDER element is root xml.IntoElem(); // inside ORDER while ( xml.FindElem("ITEM") ) { xml.FindChildElem( "SN" ); if ( xml.GetChildData() == csFindSN ) break; // found }

编码

ASCII编码引用了我们所依靠的字符码128以下的字符，如用英语编程。如果你只使用ASCII码，很方便，UTF-8编程与你拉公共ASCII集相同。

如果你所使用的字符集不在Unicode编码集(UTF-8，UTF-16，UCS-2)中，那么出于交互性以及在IE中很好的显示，你真的需要在XML声明中进行描述。像ISO-8859-1(西欧)字符集指定字符值在一个比特且在128到255之间。以便每个字符仍然使用一个比特。Windows双字节字符集像GB2312，Shift_JIS和EUC-KR，每个字符都是用一个或两个字节，对于这些Windows字符集，在你的预处理中需要定义_MBCS ，并要确定用户的操作系统设置到合适的编码页。

关于用一个XML描述的XML文档前缀，像 ，需要通过用SetDoc或Cmarkup的构造函数来传递。在结尾要包括回车符，这样根结点会显示在下一行。

xml.SetDoc( "/r/n" ); xml.AddElem( "island", "Curaçao" );

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