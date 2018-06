Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName的解决方法

所有人都知道IT行业里技术更新速度非常快,Zend Framework 1还用得意犹未尽,Zend Framework 2又发布了。尽管如此,我们还是要学习Zend Framework 2,并开始使用它。今天讲讲Zend Framework 2在windows的上的安装,安装步骤如下:

1. 到https://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication下载zip包,解压到你服务器的根目录。

2. 打开windows的cmd,cd到刚刚解压的ZendSkeletonApplication的目录下,执行:D:\wamp\bin\php\php5.3.10\php.exe composer.phar self-update(这里的PHP可执行文件的路径修安排替换成你电脑上的路径),提示:

Updating to version ***********************************************************.

Downloading: 100%

表示更新完成。

3. 在cmd中输入D:\wamp\bin\php\php5.3.10\php.exe composer.phar install,这时候在下载Zend的类库文件等,需要耐心等待。

4. 下载完成之后,你要配置下虚拟主机了,要保证你的服务器rewrite的功能打开。以apache为例,在httpd.ini中加入:

<VirtualHost *:80> DocumentRoot "D:/wamp/www/Zend2/public" ServerName .local # This should be omitted in the production environment SetEnv APPLICATION_ENV development <Directory "D:/wamp/www/Zend2/public"> Options Indexes MultiViews FollowSymLinks AllowOverride All Order allow,deny Allow from all </Directory> </VirtualHost>

5.浏览器的地址栏中输入localhost,你就会看到以下页面,就表示Zend Framework 2安装成功了: