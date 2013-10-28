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Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName的解决方法

今天我在pcDuino的Ubuntu上安装Apache，重启的时候出现错误提示：Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName。后来找到了解决方法，你需要修改 httpd.conf 文件，在命令行中输入以下命令：

vim /etc/apache2/httpd.conf

打开的是一个空文件，在文件中加入以下内容：

ServerName localhost

保存文件退出，重启apache，问题就解决了。

Windows下使用apache的jk_mod连接WAMP和Tomcat

最近在网上看到很多关于使用jk_mod连接Apache和Tomcat的教程，因为本人主攻PHP，用的都是WAMP作为服务器，它内嵌了Apache、MySQL以及PHP。使用网上的很多的教程都是把Tomcat放在D:\Tomcat，Apache放在在D:\Apache，类似这样的位置，就是两个东西是分开的，这样的情况下，假设Tomcat中有一个名字叫home的目录，而Apache下没有，想要使用localhost（和localhost:8080区分）访问Tomcat的东西，那么我们得在Apache的httpd.ini中加上一句：

JkMount /home/* ajp13

告诉Apache我访问home这个目录的时候使用ajp协议连接到Tomcat。如果我们有很多这样的文件，我们每次都要添加这句话是不是显得特别麻烦？所以我的想法是让Apache原本的localhost的目录和Tomcat的webapps目录放到一起，即把Tomcat中的basedoc的路径指向到Apache的网站根目录，这样就可以不用在httpd.ini中添加东西了。

下面说下步骤：

下载安装WAMP

下载地址为：http://www.wampserver.com/en/ 或者直接点击：http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampServer%202.2/wampserver2.2e/wampserver2.2e-php5.4.3-httpd2.2.22-mysql5.5.24-32b.exe/download 下载，本人安装的是32位的，大家如果没有特殊的需要建议安装32位的，这样后面很多东西不会混乱，下载完成就是傻瓜式的安装，启动之后只要WAMP的图标是绿色的就表示成功了，访问localhost基本上就可以看到本地的网站目录了，如果不行可以查下是不是80端口被占用了。

下载 安装Java JDK

这个东西的安装这里就不赘述了，自己谷歌去。涉及到环境变量等等。

下载并解压Tomcat

下载地址为：http://tomcat.apache.org/download-70.cgi 或者直接点击：http://apache.fayea.com/apache-mirror/tomcat/tomcat-7/v7.0.39/bin/apache-tomcat-7.0.39.zip 下载，解压之后，进入到Tomcat的目录，将里面的所有文件包括bin、conf、lib等等全部拷到WAMP的目录下，让这些文件和WAMP的www文件夹并列就行了。为了等下验证的方便，把Tomcat的带来的webapps这个目录下的examples等文件夹拷贝到www里面，然后把webapps删掉。

下载并配置jk_mod模块

下载地址为：http://mirror.bit.edu.cn/apache//tomcat/tomcat-connectors/jk/binaries/windows/ ，这里要注意的是你得先看看你的WAMP里的Apache是什么版本左击任务栏的WAMP图标，选中Apache->Version，看看哪个版本前面打了个勾，Apache的版本就是那个了。我这离的2.2.22，额，这么多二。我们刚刚下载的WAMP是32位的，所以在这个下载地址里也选择32位的
tomcat-connectors-1.2.37-windows-i386-httpd-2.2.x.zip 下载。下载完成解压之后，在目录里有一个jk_mod.so，把这个东西拷到WAMP下的 bin->apache->apache2.2.22->modules中。然后打开Apache的httpd.ini，在一大堆的LoadModule中，加入一句话：

LoadModule jk_module modules/mod_jk.so

最好按照字母的顺序放置，jk_module写在isapi_module的下面：

20130429144935

这样方便以后在WAMP中选择开启关闭哪些Apache模块。

接下来到WAMP的conf文件夹（其实是Tomcat那里拷过来的）下，添加一个名为workers.properties的文件，在里面添加内容：

#让mod_jk模块知道Tomcat的位置
workers.tomcat_home="F:/tomcat"

#让mod_jk模块知道jre的位置
workers.java_home="C:/Program Files (x86)/Java/jdk1.7.0_01" 

#模块版本
worker.list=ajp13

#工作端口,若没占用则不用修改
worker.ajp13.port=8009

#本机,若上面的Apache主机不为localhost,作相应修改
worker.ajp13.host=localhost

#类型
worker.ajp13.type=ajp13

#代理数,不用修改
worker.ajp13.lbfactor=1

然后打开这个目录下的server.xml，找到Host这个标签，把appBase改成WAMP的www目录，我这离使用的是相对路径：

<Host name="localhost" appBase="www" unpackWARs="true" autoDeploy="true">

接下来在httpd.ini的最后面加入下面这段：

JkWorkersFile "F:/wamp/conf/workers.properties"
JkLogFile "F:/wamp/bin/apache/apache2.2.22/logs/mod_jk.log" 
JkLogLevel warn  
JkMount /*.jsp ajp13
JkMount /*.do ajp13

上面的JkWorkersFile 就是刚刚那个workers.properties文件的路径，JkMount后面的ajp13跟workers.properties里写的worker.list=ajp13的ajp13要相同。

在httpd.ini中找到：

<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.php index.php3 index.html index.htm
</IfModule>

在后面加上index.jsp，这样index.jsp就成了默认首页了。

打开服务器

接下来将WAMP重启，然后到WAMP目录的bin下面，双击startup.bat这个批处理程序，打开Tomcat，如果Tomcat没有正常打开很可能是第二步安装Java JDK的时候失败了。现在我假设你的安装正常，然后在浏览器中打开：http://localhost/examples/jsp/ ，如果看到正常的页面：

20130429152042

说明jk_mod连接WAMP和Tomcat的配置成功了！

Zend Framework 2.0在Windows上的安装配置

所有人都知道IT行业里技术更新速度非常快，Zend Framework 1还用得意犹未尽，Zend Framework 2又发布了。尽管如此，我们还是要学习Zend Framework 2，并开始使用它。今天讲讲Zend Framework 2在windows的上的安装，安装步骤如下：

1. 到https://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication下载zip包，解压到你服务器的根目录。

2. 打开windows的cmd，cd到刚刚解压的ZendSkeletonApplication的目录下，执行：D:\wamp\bin\php\php5.3.10\php.exe composer.phar self-update（这里的PHP可执行文件的路径修安排替换成你电脑上的路径），提示：

Updating to version ***********************************************************.
Downloading: 100%
表示更新完成。

3. 在cmd中输入D:\wamp\bin\php\php5.3.10\php.exe composer.phar install，这时候在下载Zend的类库文件等，需要耐心等待。

4. 下载完成之后，你要配置下虚拟主机了，要保证你的服务器rewrite的功能打开。以apache为例，在httpd.ini中加入：

<VirtualHost *:80>
   DocumentRoot "D:/wamp/www/Zend2/public"
   ServerName .local
   # This should be omitted in the production environment
   SetEnv APPLICATION_ENV development
   <Directory "D:/wamp/www/Zend2/public">
       Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
       AllowOverride All
       Order allow,deny
       Allow from all
   </Directory>
</VirtualHost>

5.浏览器的地址栏中输入localhost，你就会看到以下页面，就表示Zend Framework 2安装成功了：

20130308215830

Zend Framework无法开启Apache服务器的mod_rewrite模块的解决办法

        Zend Framework的原理是把所有文件的访问都引向单一入口程序index.php，然后再由Zend_Controller_Router_Route进行路由转发，如果使用使用Apache服务器的.htaccess重写规则就必须打开Apache的服务器的mod_rewrite模块，但是很多的服务器是没有打开这个模块的，比如你买了一个空间，结果空间没有打开这个模块，那你又必须使用，怎么办呢？Zend Framework就不可以使用了吗？有的人说不可以，巧妇难为无米之炊。但是我想想觉得如果这个问题都没有解决Zend Framework怎么能在PHP界立足呢？
        后来我找到了解决的方法。方法其实很简单，就是在访问的时候加上index.php就可以了，例如：正常情况下的URL：http://www.youdomain.com/controller/action。现在我们只需把URL改成：http://www.youdomain.com/index.php/controller/action，并把.htaccess删除掉就可以了。

httpd: Syntax error on line 57 of /etc/httpd/httpd.conf: Can

在完成PHP的安装之后，输入/usr/local/apache2/bin/apachectl stop之后出现了如下报错：

httpd: Syntax error on line 57 of /etc/httpd/httpd.conf: Cannot load /usr/local/apache2/modules/libphp5.so into server: /usr/local/apache2/modules/libphp5.so: cannot restore segment prot after reloc: Permission denied

 
尽管系统提示在httpd.conf文件中某一行出了问题，但其实这不是httpd.conf文件的语法错误。其实这个问题是在操作系统被安装的时候选择的SELinux安全设置，为了解决这个问题，使得PHP安装成功，下面我们只要输入：
setenforce 0
这样之后就可以解决我们遇到的这个问题了。

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