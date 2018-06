今天我在pcDuino的Ubuntu上安装Apache,重启的时候出现错误提示:Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName。后来找到了解决方法,你需要修改 httpd.conf 文件,在命令行中输入以下命令:

vim /etc/apache2/httpd.conf

打开的是一个空文件,在文件中加入以下内容:

ServerName localhost

保存文件退出,重启apache,问题就解决了。