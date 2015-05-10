最近在工作中，需要做Excel导入的功能，由于Excel的数据比较多，而且我们的服务端程序需要对数据的内容做校验，会调用很多的外部服务接口，所以毫无悬念的导入Excel接口调用超过了一分钟，并且报错：504 gateway timeout。以下是两种解决思路：
1. 优化业务代码
一个接口调用超过一分钟，一定有可以优化的地方，看看数据库或者接口的调用是否合理，是否可以合并请求。
2. 修改Nginx的服务器配置
如果实在是优化不了了，可以把Nginx的超时时间上调。
看看时间是否符合要求，在nginx.config里面的三个参数：
fastcgi_connect_timeout 300;
fastcgi_send_timeout 300;
fastcgi_read_timeout 300;
以上的单位是秒。
如果使用了Nginx的代理，可以在块里加上：
proxy_connect_timeout 300s;
proxy_send_timeout 300s;
proxy_read_timeout 300s;
变成：
location /foo {
proxy_pass http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/foo;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_connect_timeout 300s;
proxy_send_timeout 300s;
proxy_read_timeout 300s;
access_log /var/log/nginx/access.foo.log main;
error_log /var/log/nginx/error.foo.log;
}
今天我在pcDuino的Ubuntu上安装Apache，重启的时候出现错误提示：Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName。后来找到了解决方法，你需要修改 httpd.conf 文件，在命令行中输入以下命令：
vim /etc/apache2/httpd.conf
打开的是一个空文件，在文件中加入以下内容：
ServerName localhost
保存文件退出，重启apache，问题就解决了。
在进行Shell脚本编程时经常出现一些像Java的exception一样的错误，比如：cp *.c file或者ls *.c > file，如果在当前操作的路径下不存在.c的文件，Shell就会报错“No such file or directory”，那么，我们该如何去除这个提示呢？
解决方法是：在语句后面加“2>/dev/null”，例如：cp *.c file 2>/dev/null或者ls *.c > file 2>/dev/null。
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今天遇到一个问题，需要判断目录下是否存在.c文件。我使用了if [ -f *.c ]，用-f和通配符来判断是否有.c的文件存在，然而linux一直报错“unexpected operator”，因此在-f下，后面是不能使用通配符的。
后来，我想了一个土办法，if [ -n “‘ls *.c'” ]，这句话的意思是，如果ls命令执行后有得到内容，则是真，其中-n表示后面的内容不是空值时为真。这句话是可以用，可以判断文件存在在目录下，但是，这是出现了个问题，如果目录下没有.c的文件，就会报错“No such file or directory”，于是我放弃了这个方法。
最后一个QQ群里一个牛人告诉我，使用 if ls *.c >/dev/null 2>&1;then，这是一个重定向的方法，ls所有以.c为后缀的文件，如果不存在，将标准错误重定向到标准输出，这里2>&1 的意思就是将标准错误也输出到标准输出当中。重定向中 0-标准输出，1-标准输出，2-标准错误，而No such file or directory是一个标准错误。
值得注意的是：这个if后面没有中括号！并且2>&1的“>”是没有空格的！