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Nginx报504 gateway timeout错误的解决方法

最近在工作中，需要做Excel导入的功能，由于Excel的数据比较多，而且我们的服务端程序需要对数据的内容做校验，会调用很多的外部服务接口，所以毫无悬念的导入Excel接口调用超过了一分钟，并且报错：504 gateway timeout。以下是两种解决思路：
1. 优化业务代码
一个接口调用超过一分钟，一定有可以优化的地方，看看数据库或者接口的调用是否合理，是否可以合并请求。
2. 修改Nginx的服务器配置
如果实在是优化不了了，可以把Nginx的超时时间上调。
看看时间是否符合要求，在nginx.config里面的三个参数：
fastcgi_connect_timeout 300;
fastcgi_send_timeout 300;
fastcgi_read_timeout 300;

以上的单位是秒。

如果使用了Nginx的代理，可以在块里加上：
proxy_connect_timeout 300s;
proxy_send_timeout 300s;
proxy_read_timeout 300s;
变成：
location /foo {
     proxy_pass http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/foo;
     proxy_set_header Host $host;
     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
     proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
     proxy_connect_timeout 300s;
     proxy_send_timeout 300s;
     proxy_read_timeout 300s;
     access_log /var/log/nginx/access.foo.log main;
     error_log /var/log/nginx/error.foo.log;
}

Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName的解决方法

今天我在pcDuino的Ubuntu上安装Apache，重启的时候出现错误提示：Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName。后来找到了解决方法，你需要修改 httpd.conf 文件，在命令行中输入以下命令：

vim /etc/apache2/httpd.conf

打开的是一个空文件，在文件中加入以下内容：

ServerName localhost

保存文件退出，重启apache，问题就解决了。

Linux Shell错误重定向的方法

        在进行Shell脚本编程时经常出现一些像Java的exception一样的错误，比如：cp *.c file或者ls *.c > file，如果在当前操作的路径下不存在.c的文件，Shell就会报错“No such file or directory”，那么，我们该如何去除这个提示呢？

       解决方法是：在语句后面加“2>/dev/null”，例如：cp *.c file 2>/dev/null或者ls *.c > file 2>/dev/null。

 

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Linux Shell命令中判断目录下是否存在已知后缀名文件的命令

        今天遇到一个问题，需要判断目录下是否存在.c文件。我使用了if [ -f *.c ]，用-f和通配符来判断是否有.c的文件存在，然而linux一直报错“unexpected operator”，因此在-f下，后面是不能使用通配符的。

        后来，我想了一个土办法，if [ -n “‘ls *.c'” ]，这句话的意思是，如果ls命令执行后有得到内容，则是真，其中-n表示后面的内容不是空值时为真。这句话是可以用，可以判断文件存在在目录下，但是，这是出现了个问题，如果目录下没有.c的文件，就会报错“No such file or directory”，于是我放弃了这个方法。

        最后一个QQ群里一个牛人告诉我，使用 if ls *.c >/dev/null 2>&1;then，这是一个重定向的方法，ls所有以.c为后缀的文件，如果不存在，将标准错误重定向到标准输出，这里2>&1 的意思就是将标准错误也输出到标准输出当中。重定向中 0-标准输出，1-标准输出，2-标准错误，而No such file or directory是一个标准错误。

        值得注意的是：这个if后面没有中括号！并且2>&1的“>”是没有空格的！