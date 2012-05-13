如果你有一个网站，而且你的公司叫ABC，最适合你的网站是否就是www.abc.com？将公司的名称作为网站的名称似乎是最正常最合理的行为了，而且为了自我保护，还必须购买该域名。不过，要想通过网络开展营销，你还必须了解客户是如何操作找到你的。
如果你的公司是ABC，而你销售的是轮子，那么你可以去申请一个www.wheel.com的域名，这样是最强有力的做法，因为该域名本身囊括了产品和主题的关键词。当然这个东西是针对英文来说的，因为中国的用户的搜索习惯是车轮，而不是wheel，这个就另当别论了。
还有一点，就是，如果你购买了包含关键词的域名，一定要在域名下创建一个小网站，哪怕就只有一个页面，千万不要使用重定向，谷歌非常讨厌这一点，而且可能非常恼火。你最好在关键词的小网站与公司主网站之间建立链接，而不是使用重定向强迫用户跳转。这一点，其实人人网就是使用重定向的，因为它以前叫校内，如果你们输入www.xiaonei.com会自动跳转到www.renren.com，当然人人也是没有办法的。
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在进行Shell脚本编程时经常出现一些像Java的exception一样的错误，比如：cp *.c file或者ls *.c > file，如果在当前操作的路径下不存在.c的文件，Shell就会报错“No such file or directory”，那么，我们该如何去除这个提示呢？
解决方法是：在语句后面加“2>/dev/null”，例如：cp *.c file 2>/dev/null或者ls *.c > file 2>/dev/null。
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今天遇到一个问题，需要判断目录下是否存在.c文件。我使用了if [ -f *.c ]，用-f和通配符来判断是否有.c的文件存在，然而linux一直报错“unexpected operator”，因此在-f下，后面是不能使用通配符的。
后来，我想了一个土办法，if [ -n “‘ls *.c'” ]，这句话的意思是，如果ls命令执行后有得到内容，则是真，其中-n表示后面的内容不是空值时为真。这句话是可以用，可以判断文件存在在目录下，但是，这是出现了个问题，如果目录下没有.c的文件，就会报错“No such file or directory”，于是我放弃了这个方法。
最后一个QQ群里一个牛人告诉我，使用 if ls *.c >/dev/null 2>&1;then，这是一个重定向的方法，ls所有以.c为后缀的文件，如果不存在，将标准错误重定向到标准输出，这里2>&1 的意思就是将标准错误也输出到标准输出当中。重定向中 0-标准输出，1-标准输出，2-标准错误，而No such file or directory是一个标准错误。
值得注意的是：这个if后面没有中括号！并且2>&1的“>”是没有空格的！