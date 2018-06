在进行Shell脚本编程时经常出现一些像Java的exception一样的错误,比如:cp *.c file或者ls *.c > file,如果在当前操作的路径下不存在.c的文件,Shell就会报错“No such file or directory”,那么,我们该如何去除这个提示呢?

解决方法是:在语句后面加“2>/dev/null”,例如:cp *.c file 2>/dev/null或者ls *.c > file 2>/dev/null。

