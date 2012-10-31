本人亲测，绝对可靠，无需任何软件！

前提：你的笔记本电脑得连着网，才会把这个网络的信号发射出来给别的设备使用。

第一步：以管理员身份运行命令提示符： “开始”->在搜索栏输入“cmd”->右键以“管理员身份运行。

第二步：在命令行中输入：netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Tony key=15158131225（ssid的后面是用户名，key后面是密码，密码要8位以上，随便你们怎么设置，自己记住就好。mode：是否启用虚拟WiFi网卡，改为disallow则为禁用），巧回车之后会显示：

第三步：打开“网络和共享中心”->“更改适配器设置”看看是不是多了有多出的这一项“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”：

如果没有，则把你的无线网卡驱动更新一下即可。无线网卡驱动在控制面板里的“设备管理器”中。

第四步：此时你可以把那个新多出来的”重命名“为“wifi”以方便管理。

第五步：选择你目前所连接的网络连接，然后右键->属性->共享，选中下图中的第一项：

然后在“家庭网络连接”中找到你刚刚建立的“wifi”，然后点确定。

第六步：打开无线网，在命令行中输入：netsh wlan start hostednetwork，这时候你在“控制面板\网络和 Internet\网络连接”中会看到第三步中“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”图标上的×不见了，

这就说明已经开启了wifi共享，此时你就可以用无线网了。

Tonitech版权所有 | 转载请注明出处： http://www.tonitech.com/?p=1179