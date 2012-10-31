Windows 8 全新的Modern UI（Metro）的开始菜单以说是Window 系统一个巨大的变革，微软做出这样的变革也是下了决心的。我们可以在里面轻松的更安全下载常用的程序，浏览新闻资讯，可很多安装Windows 8 的朋友可能遇到这一问题，在打开开始中的Windows应用商店，需要连接到互联网，加载了一会儿会提示说“无法访问Internet”，可我们的电脑的确已经连接到网络了，在开始中其他的应用程序能够访问网络，在桌面环境下，访问网络也完全没有问题，该如何解决此类问题呢？
网上很多人的说法是把DNS服务器改成谷歌的8.8.8.8，备用DNS服务器改成8.8.4.4，本人也是试过的，刚刚开始时可以的，成功连接了网络，可是后来又不行了，我怀疑是不是谷歌的东西在天朝随时遭受封杀，于是就把DNS服务器改成浙江电信的202.96.96.68和202.96.104.18，修改之后立刻可以访问了！！！完全没有问题！
以下是全国DNS服务器地址大全的地址，如果不行大家可以进去随便选几个，最好选离自己家近的：
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5fcdb04a0100d8at.html
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本人亲测，绝对可靠，无需任何软件！
前提：你的笔记本电脑得连着网，才会把这个网络的信号发射出来给别的设备使用。
第一步：以管理员身份运行命令提示符： “开始”->在搜索栏输入“cmd”->右键以“管理员身份运行。
第二步：在命令行中输入：netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Tony key=15158131225（ssid的后面是用户名，key后面是密码，密码要8位以上，随便你们怎么设置，自己记住就好。mode：是否启用虚拟WiFi网卡，改为disallow则为禁用），巧回车之后会显示：
第三步：打开“网络和共享中心”->“更改适配器设置”看看是不是多了有多出的这一项“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”：
如果没有，则把你的无线网卡驱动更新一下即可。无线网卡驱动在控制面板里的“设备管理器”中。
第四步：此时你可以把那个新多出来的”重命名“为“wifi”以方便管理。
第五步：选择你目前所连接的网络连接，然后右键->属性->共享，选中下图中的第一项：
然后在“家庭网络连接”中找到你刚刚建立的“wifi”，然后点确定。
第六步：打开无线网，在命令行中输入：netsh wlan start hostednetwork，这时候你在“控制面板\网络和 Internet\网络连接”中会看到第三步中“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”图标上的×不见了，
这就说明已经开启了wifi共享，此时你就可以用无线网了。
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如果想要在变量后面添加一个字符，可以用一下方法：
$value1=home
$value2=${value1}"="
echo $value2
把要添加的字符串变量添加{}，并且需要把$放到外面。
这样输出的结果是：home=，也就是说连接成功。
在NAT的连接模式下，Windows是可以直接访问虚拟机中的linux搭建的LAMP服务器的，先使用ifconfig查看虚拟机的IP地址，然后在Windows浏览器地址栏中输入IP地址访问，如果出现该也无法显示，一般情况下是linux的防火墙没有配置。所以需要配置linux防火墙，开启80和3306端口，80端口是http的，3306是mysql的。使用语句“vim /etc/sysconfig/iptables”出现：
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
在
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
下面输入
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
然后写入文件。
最后重启防火墙：
/etc/init.d/iptables restart
这样之后配置就生效了，在去Windows下浏览器输入虚拟机linux的IP地址，就可以访问服务器了。