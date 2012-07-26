在学习SQL的时候，发现我们的教材里没有存储过程的描述，实在是太水了！于是到图书馆借了本SQL server的书，希望能找到完成以下的要求的方法。因为对SQL的语法不熟悉，还是没做出来。上网查阅了之后，还是没有找到我想要的结果。最后，跟同学讨论之后，完成了这个问题，在这里，给出这个问题的解决方法，希望在未来能给网友带来帮助。
题目：
创建并执行带有输入参数的嵌套调用的存储过程proc_嵌套_学生成绩，输入学生的姓名，可以查询学生的每门课的成绩。首先创建一个带有输入和输出参数的存储过程proc_STU，查询指定学生姓名的学生编号，输入参数保存在“@Sname”，输出参数保存在“@Sno”中，最后根据Sno在Reports表中查询成绩。
首先，先创建存储过程proc_STU：
这个存储过程是用来嵌套在下面这个“proc_嵌套_学生成绩”存储过程中的。接着，就要创建“proc_嵌套_学生成绩”
要注意以上的语句的！最后，只要输入语句“EXEC proc_嵌套_学生成绩 @Sname=’某某某’”并执行就行了。
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这几天，在做assignment的时候发现了一个问题，当我在cin>>中输入带有空格的课程名字的时候，程序会中断。我也在网上查看了很多关于这个问题的资料，例如一下的代码：
#include
void main()
{
char str[20];
cout<<"input :="" p="">
cin.getline(str,20);
cout<<str<<endl;
}
这个代码我亲自用过，但是在我的电脑以及VMware虚拟机中的VC 6.0中测试的时候，发现根本不行，依然中断。而在学校的机房却完全可以，有人说是我的人品问题。
后来找到了一个方法：
#include
#include
#include
using namespace std;
void main()
{
char unitName[30];
cout<<"\nplease enter="" the="" unit="" name:="" n="" p="">
getchar();
gets(unitName);
cout<<unitName<<endl;
}
用getchar(); 和gets(unitName);的组合，
getchar()是程序等着用户按键，用户输入的字符被存放在键盘缓冲区中，直到用户按回车为止(回车字符也放在缓冲区中)。
而gets()输入是不会遇到空格就停止的函数。
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