Windows 8 全新的Modern UI（Metro）的开始菜单以说是Window 系统一个巨大的变革，微软做出这样的变革也是下了决心的。我们可以在里面轻松的更安全下载常用的程序，浏览新闻资讯，可很多安装Windows 8 的朋友可能遇到这一问题，在打开开始中的Windows应用商店，需要连接到互联网，加载了一会儿会提示说“无法访问Internet”，可我们的电脑的确已经连接到网络了，在开始中其他的应用程序能够访问网络，在桌面环境下，访问网络也完全没有问题，该如何解决此类问题呢？

网上很多人的说法是把DNS服务器改成谷歌的8.8.8.8，备用DNS服务器改成8.8.4.4，本人也是试过的，刚刚开始时可以的，成功连接了网络，可是后来又不行了，我怀疑是不是谷歌的东西在天朝随时遭受封杀，于是就把DNS服务器改成浙江电信的202.96.96.68和202.96.104.18，修改之后立刻可以访问了！！！完全没有问题！

以下是全国DNS服务器地址大全的地址，如果不行大家可以进去随便选几个，最好选离自己家近的：

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5fcdb04a0100d8at.html

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