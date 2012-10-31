Windows 8 全新的Modern UI（Metro）的开始菜单以说是Window 系统一个巨大的变革，微软做出这样的变革也是下了决心的。我们可以在里面轻松的更安全下载常用的程序，浏览新闻资讯，可很多安装Windows 8 的朋友可能遇到这一问题，在打开开始中的Windows应用商店，需要连接到互联网，加载了一会儿会提示说“无法访问Internet”，可我们的电脑的确已经连接到网络了，在开始中其他的应用程序能够访问网络，在桌面环境下，访问网络也完全没有问题，该如何解决此类问题呢？
网上很多人的说法是把DNS服务器改成谷歌的8.8.8.8，备用DNS服务器改成8.8.4.4，本人也是试过的，刚刚开始时可以的，成功连接了网络，可是后来又不行了，我怀疑是不是谷歌的东西在天朝随时遭受封杀，于是就把DNS服务器改成浙江电信的202.96.96.68和202.96.104.18，修改之后立刻可以访问了！！！完全没有问题！
以下是全国DNS服务器地址大全的地址，如果不行大家可以进去随便选几个，最好选离自己家近的：
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5fcdb04a0100d8at.html
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软件工程需求分析需要对客户进行访问。
Face-to-face interview(面谈):
Can gather information from facial expressions/body language.（可以从面部表情和肢体语言得到信息）
Can ask questions in any order and ask follow up
questions.（可以以任何顺序问问题，可以问跟进的问题）
Can show client documents.（可以展示给客户文档）
Expensive-Have to arrange to meet.（昂贵，需要安排会面）
Telephone interview(电话访问):
No Need to travel to meet client.（不需要去和客户见面）
Cannot see client.（不能见到客户。。。蛋疼的回答。。。）
Cannot show them document.（不能给他们展示文档）
Survey questionnaire(问卷调查):
An inexpensive way of gathering information from a large number of people.（一个从大量的人中获取信息的不昂贵的方法）
Survey can be completed in client's own time.（调查可以在客户自己的时间里完成）
Survey may not be completed.（调查可能不被完成）
Cannot explain questions.（不能解释问题）
Cannot ask follow up questions.（不能问跟进的问题）
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在NAT的连接模式下，Windows是可以直接访问虚拟机中的linux搭建的LAMP服务器的，先使用ifconfig查看虚拟机的IP地址，然后在Windows浏览器地址栏中输入IP地址访问，如果出现该也无法显示，一般情况下是linux的防火墙没有配置。所以需要配置linux防火墙，开启80和3306端口，80端口是http的，3306是mysql的。使用语句“vim /etc/sysconfig/iptables”出现：
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
在
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
下面输入
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
然后写入文件。
最后重启防火墙：
/etc/init.d/iptables restart
这样之后配置就生效了，在去Windows下浏览器输入虚拟机linux的IP地址，就可以访问服务器了。