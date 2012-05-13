如果想要在变量后面添加一个字符，可以用一下方法：
$value1=home $value2=${value1}"=" echo $value2
把要添加的字符串变量添加{}，并且需要把$放到外面。
这样输出的结果是：home=，也就是说连接成功。
如果想要在变量后面添加一个字符，可以用一下方法：
$value1=home $value2=${value1}"=" echo $value2
把要添加的字符串变量添加{}，并且需要把$放到外面。
这样输出的结果是：home=，也就是说连接成功。
$0 —- 当前程序的名称，实际上是一个内部参数，不同于$1,$2….因为它必须有！
$# —- 传递给程序的总的参数数目，也就是那个传说中的数组大小
$? —- 上一个代码或者shell程序在shell中退出的情况，如果正常退出则返回0，反之为非0值。
$* —- 传递给程序的所有参数组成的字符串。
$@ —- 以”参数1″ “参数2” … 形式保存所有参数
$$ —- 本程序的(进程ID号)PID
$! —- 上一个命令的PID 命令行指令
$ test.sh f1.c f2.c 脚本举例：
if [ $# -eq 0 ];then echo "no arguments" else for args in $@ echo $args fi
其中$#表示参数的个数，$@取到所有的参数值。
如果有一个abc.txt文件，内容是:
aaa
bbb
ccc
ddd
eee
fff
如果要删除aaa，那么脚本可以这样写：
sed -i '/aaa/d' abc.txt
如果删除的是一个变量的值，假如变量是var，应该写成：
sed -i '/'"$var"'/d' abc.txt
至于grep -v
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在进行Shell脚本编程时经常出现一些像Java的exception一样的错误，比如：cp *.c file或者ls *.c > file，如果在当前操作的路径下不存在.c的文件，Shell就会报错“No such file or directory”，那么，我们该如何去除这个提示呢？
解决方法是：在语句后面加“2>/dev/null”，例如：cp *.c file 2>/dev/null或者ls *.c > file 2>/dev/null。
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