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Linux Shell 脚本中字符串的连接方法

如果想要在变量后面添加一个字符，可以用一下方法：

$value1=home
$value2=${value1}"="
echo $value2

把要添加的字符串变量添加{}，并且需要把$放到外面。

这样输出的结果是：home=，也就是说连接成功。

Linux Shell脚本命令行参数的写法

$0 —- 当前程序的名称，实际上是一个内部参数，不同于$1,$2….因为它必须有！

$# —- 传递给程序的总的参数数目，也就是那个传说中的数组大小

$? —- 上一个代码或者shell程序在shell中退出的情况，如果正常退出则返回0，反之为非0值。

$* —- 传递给程序的所有参数组成的字符串。

$@ —- 以”参数1″ “参数2” … 形式保存所有参数

$$ —- 本程序的(进程ID号)PID

$! —- 上一个命令的PID 命令行指令

$ test.sh f1.c f2.c 脚本举例：

if [ $# -eq 0 ];then
echo "no arguments"
else
for args in $@
echo $args
fi

其中$#表示参数的个数，$@取到所有的参数值。

Linux Shell中删除文件中某一行的方法

如果有一个abc.txt文件，内容是:

aaa

bbb

ccc

ddd

eee

fff

如果要删除aaa，那么脚本可以这样写：

sed -i '/aaa/d' abc.txt

如果删除的是一个变量的值，假如变量是var，应该写成：

sed -i '/'"$var"'/d' abc.txt

至于grep -v aaa abc.txt这个方法，是无法将修改的结果写入abc.txt中去的

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Linux Shell错误重定向的方法

        在进行Shell脚本编程时经常出现一些像Java的exception一样的错误，比如：cp *.c file或者ls *.c > file，如果在当前操作的路径下不存在.c的文件，Shell就会报错“No such file or directory”，那么，我们该如何去除这个提示呢？

       解决方法是：在语句后面加“2>/dev/null”，例如：cp *.c file 2>/dev/null或者ls *.c > file 2>/dev/null。

 

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