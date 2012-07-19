本篇主要是看了博主上一篇介绍了机械硬盘、固态硬盘、内存虚拟硬盘性能对比之后，简单的介绍一下固态硬盘作为系统盘所需要注意的一些事项以及性能上的提升。

将固态硬盘作为系统盘可以明显得提升系统的响应速度，在多个进程一起进行读写硬盘的操作时也很少会出现卡顿的情况，是因为固态硬盘的高读写可以轻松应付多个进程的读写操作。当然，使用固态硬盘作系统盘之前需要做一些准备，以发挥固态硬盘完全的性能。

本篇使用的固态硬盘为镁光M4 128G，以下是刚拍的实物图（手机渣画质，唔喷！！）

（正面，草席请无视）

（菊花）

（包装）

首先，需要在主板BIOS中将硬盘模式切换为AHCI模式（Serial ATA Advanced Host Controller Interface）串行ATA高级主控接口/高级主机控制器接口） ，这步是为了使带有原生SATA6G/S接口的主板控制器可以“带起”固态硬盘的高读写，否则性能会被接口速率所限制。具体改动见下图（作者主板为华擎的，不同厂商主板BIOS会有不同）

第二步，装系统。在固态硬盘上装系统推荐原版win7安装版，不推荐ghost，ghost系统时格式化出来的分区会使4K不对齐（就是按照4096字节分扇区），会导致固态硬盘读写速度大降，并且影响固态硬盘寿命，具体原理大家可以百度，这里就不啰嗦。在安装版装win7时，系统会自动给分出100M的分区，可以删除，也可以保留，建议保留，当然删掉也没什么大的害处。

装好系统后，检测工具为AS SSD和diskmark，两种都行，不过AS SSD有个评分，简单直接。下面上图

AS SSD中功能还是稍微完善一点的，左上角那个框框中显示了硬盘型号，固件，ahci模式是否开启，iaStor是Intel对硬盘的控制驱动，下面就是检测4K是否对齐，OK是表示对齐了，因为作者保留了100M分区，所以会从103424K开始，没保留的话，会直接显示1024K-OK，下面是容量大小。

现在市面上的固态硬盘选择很多，公认评价比较好的有三款，镁光M4，三星830以及浦科特M3S或M3P，其中镁光M4以及三星830实惠一些，浦科特性能优于其他两款，相对价格也会高一点。