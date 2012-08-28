今天做Assignment的时候遇到了几个问题，让我意识到了空格的重要性！

当我使用switch语句的时候，无论符不符合switch里的条件判断语句，都是进入死循环，代码如下：

#! /bin/sh tput clear echo "Yes or No? (y/n):" read answer while [ $answer=y ] do echo "1" $answer="n" done echo "2"

我输入y一直是1，输入n也一直是1。这种死循环的解决方法是：将while [ $answer=y ]中=的前后都加空格，改成while [ $answer = y ]，如果没有空格Shell无法识别。这是我发现的，空格在linux的Shell编程中起到至关重要的作用。

另外就是寻找以“.c”为后缀的文件，find . -name “*.c”，值得注意的时候，空格是非常重要的！

head的用法是如果没有参数，默认是显示10行，如果在head后面添加 -6，表示显示6行。

今天还对linux操作系统中的路径有了更加深刻的理解，“/”是所有目录的源头，/Home/“你的用户名”=~。例如我的linux系统名是tony，于是/Home/tony=~。举个代码作为例子：

如果要删除桌面上的一个m.txt的文件，在终端中输入rm /Home/tony/Desktop/m.txt和rm ~/Desktop/m.txt是一模一样的，都是绝对路径。