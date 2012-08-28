最近在工作中遇到了两个关于textarea的问题，下面我描述下：
在工作中遇到一个问题，用户在textarea输入的内容不能够自动换行。这个问题的解决办法就是给textarea添加CSS属性，用word-wrap:break-word来进行强制换行。
解决了第一个问题之后，又遇到了一个问题，用户在textarea中输入内容提交到数据库之后，系统再从数据库中读取内容再显示在textarea中，结果显示的内容虽然是自动换行的，但原来用户敲了回车的地方变成了空格，排版全乱了。解决方法有两种：
1.使用php中自带换行函数nl2br：
nl2br("foo isn't\n bar");
2.使用str_replace函数将\n换成：
str_replace("\n",'',$a);
今天做Assignment的时候遇到了几个问题，让我意识到了空格的重要性！
当我使用switch语句的时候，无论符不符合switch里的条件判断语句，都是进入死循环，代码如下：
#! /bin/sh
tput clear
echo "Yes or No? (y/n):"
read answer
while [ $answer=y ]
do
echo "1"
$answer="n"
done
echo "2"
我输入y一直是1，输入n也一直是1。这种死循环的解决方法是：将while [ $answer=y ]中=的前后都加空格，改成while [ $answer = y ]，如果没有空格Shell无法识别。这是我发现的，空格在linux的Shell编程中起到至关重要的作用。
另外就是寻找以“.c”为后缀的文件，find . -name “*.c”，值得注意的时候，空格是非常重要的！
head的用法是如果没有参数，默认是显示10行，如果在head后面添加 -6，表示显示6行。
今天还对linux操作系统中的路径有了更加深刻的理解，“/”是所有目录的源头，/Home/“你的用户名”=~。例如我的linux系统名是tony，于是/Home/tony=~。举个代码作为例子：
如果要删除桌面上的一个m.txt的文件，在终端中输入rm /Home/tony/Desktop/m.txt和rm ~/Desktop/m.txt是一模一样的，都是绝对路径。