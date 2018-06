今天在我的pcDuino上搭建了Nginx服务器,添加了第二个域名,结果nginx -t的时候报错了:

[emerg] 2468#0: could not build the server_names_hash, you should increase server_names_hash_bucket_size: 32 nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

后来看了nginx.conf,发现里面设置server_names_hash_bucket_size的语句:

server_names_hash_bucket_size 64;

被注释掉了,将前面的#去掉就行了。

最后查了下找到http://www.cnblogs.com/zhxlsuyu/archive/2012/06/11/2545289.html:

保存服务器名字的hash表是由指令 server_names_hash_max_size 和 server_names_hash_bucket_size所控制的。参数hash bucket size总是等于hash表的大小,并且是一路处理器缓存大小的倍数。在减少了在内存中的存取次数后,使在处理器中加速查找hash表键值成为可能。如果 hash bucket size等于一路处理器缓存的大小,那么在查找键的时候,最坏的情况下在内存中查找的次数为2。第一次是确定存储单元的地址,第二次是在存储单元中查找键值。因此,如果Nginx给出需要增大 hash max size 或 hash bucket size的提示,那么首要的是增大前一个参数的大小.