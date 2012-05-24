股市风云变幻，受到各种因素影响，作为投资者，如何最大程度上了解消息面政策面对于股市的影响，是把握股市命脉、洞悉市场走势的关键所在。

影响股市的因素主要有以下几类：



宏观政治经济状况

股票市场价格波动也在很大程度上反映了宏观经济状况的变化。从国外证券市场历史走势不难发现，股票市场的变动趋势大体上与经济周期相吻合。在经济繁荣时期，企业经营状况好，盈利多，其股票价格也在上涨。经济不景气时，企业收入减少，利润下降，也将导致其股票价格不断下跌。但是股票市场的走势与经济周期限在时间上并不是完全一致的，通常，股票市场的变化要有一定的超前，因此股市价格被称作是宏观经济的晴雨表。



利率水平

在影响股票市场走势的诸多因素中，利率是一个比较敏感的因素。利率水平高的话，很多资金不如存银行，可以保底有收入，再就是不如进入固定收益品种比如国债，企业债市场。一般来说，利率上升，可能会将一部分资金吸引到银行储蓄系统，从而养活了股票市场的资金量，对股价造成一定的影响。同时，由于利率上升，企业经营成本增加，利润减少，也相应地会使股票价格有所下跌。反之，利率降低，人们出于保值增值的内在需要，可能会将更多的资金投向股市，从而刺激股票价格的上涨。同时，由于利率降低，企业经营成本降低，利润增加，也相应地促使股票价格上涨。



通货膨胀

这一因素对股票市场走势有利有弊，既有刺激市场的作用，又有压抑市场的作用，但总的来看是弊大于利，它会推动股市的泡沫成分加大。在通货膨胀初期，由于货币借助应增加会刺激生产和消费，增长率加企业的盈利，从而促使股票价格上涨。但通货膨胀到了一定程度时，将会推动利率上扬，从而促使股价下跌。



政治因素

指对股票市场发生直接或间接影响的政治方面的原因，如国际的政治形势，政治事件，国家之间的关系，重要的政治领导人的变换等等，这些都会对股价产生巨大的、突发性的影响。这也是基本面中应该考虑的一个重要方面。



市场整体市盈率水平

市盈率是估值的重要基准之一，没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场，不管是股票还是房屋，如果价格上涨或下跌过度，脱离了实际，市场最终会作出反应的。而且，有些反应将以惨烈收场。



公司基本面分析

对于具体的个股而言，影响其价位高低的主要因素在于企业本身的内在素质，包括财务状况、经营情况、管理水平、技术能力、市场大小、行业特点、发展潜力等一系列因素。

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