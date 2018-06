今天做Assignment的时候遇到了几个问题,让我意识到了空格的重要性!

当我使用switch语句的时候,无论符不符合switch里的条件判断语句,都是进入死循环,代码如下:

#! /bin/sh tput clear echo "Yes or No? (y/n):" read answer while [ $answer=y ] do echo "1" $answer="n" done echo "2"

我输入y一直是1,输入n也一直是1。这种死循环的解决方法是:将while [ $answer=y ]中=的前后都加空格,改成while [ $answer = y ],如果没有空格Shell无法识别。这是我发现的,空格在linux的Shell编程中起到至关重要的作用。

另外就是寻找以“.c”为后缀的文件,find . -name “*.c”,值得注意的时候,空格是非常重要的!

head的用法是如果没有参数,默认是显示10行,如果在head后面添加 -6,表示显示6行。

今天还对linux操作系统中的路径有了更加深刻的理解,“/”是所有目录的源头,/Home/“你的用户名”=~。例如我的linux系统名是tony,于是/Home/tony=~。举个代码作为例子:

如果要删除桌面上的一个m.txt的文件,在终端中输入rm /Home/tony/Desktop/m.txt和rm ~/Desktop/m.txt是一模一样的,都是绝对路径。