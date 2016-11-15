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CentOS 6.7下安装vsftpd FTP服务器经验

最近Wordpress从虚拟主机迁移到了VPS上，原来虚拟主机服务商有提供FTP，现在VPS需要自己安装一个FTP服务器来支持Wordpress的插件和主题升级。vsftpd是Linux下比较著名的FTP服务器，我选择它搭建FTP服务器。

 

第一步：安装vsftpd

查看你的服务器是否已经安装vsftpd

rpm -qa | grep vsftpd

如果已经安装就略过下一步yum安装。如果没有安装过就执行以下命令：

yum -y install vsftpd

 

第二步：基于虚拟用户的配置

所谓虚拟用户就是没有使用真实的帐户，只是通过映射到真实帐户和设置权限的目的。虚拟用户不能登录CentOS系统。

1. 修改配置文件

打开/etc/vsftpd/vsftpd.conf，修改该文件原来的配置，如下（这里需要一个一个项目在编辑器里查找并修改，注意YES或NO等配置项后面不要在复制过程中多出不必要的空格）：

#设定不允许匿名访问
anonymous_enable=NO

#设定本地用户可以访问。注：如使用虚拟宿主用户，在该项目设定为NO的情况下所有虚拟用户将无法访问
local_enable=YES

#使用户不能离开主目录
chroot_list_enable=YES

ascii_upload_enable=YES

#设定支持ASCII模式的上传和下载功能
ascii_download_enable=YES

#PAM认证文件名。PAM将根据/etc/pam.d/vsftpd进行认证
pam_service_name=vsftpd

以下这些是关于vsftpd虚拟用户支持的重要配置项，默认vsftpd.conf中不包含这些设定项目，需要自己手动添加到/etc/vsftpd/vsftpd.conf中：

#设定启用虚拟用户功能
guest_enable=YES

#指定虚拟用户的宿主用户，CentOS中已经有内置的ftp用户了
guest_username=ftp

#设定虚拟用户个人vsftp的CentOS FTP服务文件存放路径。存放虚拟用户个性的CentOS FTP服务文件(配置文件名=虚拟用户名
user_config_dir=/etc/vsftpd/vuser_conf

 

2. 进行认证

首先，安装Berkeley DB工具，很多人找不到db_load的问题就是没有安装这个包。

yum install db4 db4-utils

然后，创建用户密码文本/etc/vsftpd/vuser_passwd.txt ，注意奇行是用户名，偶行是密码：

wordpress
123456

接着，生成虚拟用户认证的db文件：

db_load -T -t hash -f /etc/vsftpd/vuser_passwd.txt /etc/vsftpd/vuser_passwd.db

随后，编辑认证文件/etc/pam.d/vsftpd，全部注释掉原来语句，再增加以下两句：

auth required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/vuser_passwd
account required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/vuser_passwd

最后，创建虚拟用户配置文件：

mkdir /etc/vsftpd/vuser_conf/
vi /etc/vsftpd/vuser_conf/wordpress  //文件名等于vuser_passwd.txt里面的账户名，否则下面设置无效

内容如下（这里需要注意YES或NO等配置项后面不要在复制过程中多出不必要的空格）：

local_root=/home/wwwroot
write_enable=YES
anon_umask=022
anon_world_readable_only=NO
anon_upload_enable=YES
anon_mkdir_write_enable=YES
anon_other_write_enable=YES

 

3. 设置Selinux（可省略）

setsebool -P ftp_home_dir=1   //设置ftp可以使用home目录
setsebool -P allow_ftpd_full_access=1   //设置ftp用户可以有所有权限

 

4. 设置FTP根目录权限

mkdir /home/wwwroot   //创建目录，如果目录已存在请省略
chmod a-w /home
chmod -R 777 /home/wwwroot

最新的vsftpd要求对主目录不能有写的权限所以/home为a-w，主目录下面的子目录再设置777权限。

 

5. 设置防火墙

打开/etc/sysconfig/iptables，添加一句：

-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT

然后保存，并关闭该文件，在终端内运行下面的命令，刷新防火墙配置：

service iptables restart

启动FTP服务器：

service vsftpd start

 

6. 连接FTP服务器

现在你就可以使用FTP工具连接服务器了，建议使用FileZilla工具连接，连接的过程中如果出现报错，你只需要去搜索报错的内容调整服务器的配置就好了。

 

参考文章：http://www.cnblogs.com/xiongpq/p/3384759.html

一次JVM引起的服务器load过高问题排查经历

2016-11-08早上9:25分，公司运维的同事给我报警，称我们团队的一台服务器CPU的压力很大，zabbix的图显示：

1接到警报后，我在该服务器上使用w和top命令查看服务器的load和CPU情况，1分钟的load average在3-5之间，系统在高负荷运转，查看了我们的线上应用系统发现网页打开正常，但一个別列表的查询缓慢，chrome浏览器的network查看http接口的timing在十几秒。这部分列表走的是搜索引擎，我第一反应是会不会是搜索引擎出问题了？

于是我在服务器上查看tomcat日志，获取我们的应用调用搜索引擎的接口和参数，拼装后使用

curl -v '$url'

命令访问，发现访问的速度没有问题。那说明搜索引擎没有问题，那一定是我们的应用从搜索引擎返回值到展示给用户的部分处理有问题。

由于有大量用户反馈系统速度慢，于是我使用jps获取java进程的pid，随后使用：

jmap -dump:format=b,file=crm.bin [pid]

命令dump jvm的信息“保留犯罪现场”，然后重启线上应用。

启动应用后检测到服务器的load渐渐越来越高，最后保持在重启前的样子，于是使用

jstat -gc [pid] 3000

查看服务器每隔3秒的gc情况，发现3秒钟的full gc能够达到两次，jvm的状况十分异常。在启动服务器的这个时间里我利用eclipse MAT工具分析jmap dump文件信息，未诊断出异常。

后来我把原来jvm的Xms参数配置由1024m提高到3072m，发现双机的full gc次数分别稳定在0和2后再也没有full gc过了，但是young GC却十分频繁，3秒钟young GC次数可以达到15-20次。

到底是什么东西这么占内存？？？我使用jmap -histo pid查看，发现排在第一位的[C对象经常飙升到1个多G然后降到200MB，就是young GC频繁的原因，这通常是String类型的对象存在问题。

随后我使用

top -H -p [pid]

看到了如下结果：

2这一排的PID都占用了大量的CPU资源，于是随机取了一个PID为1077的进程，使用

printf "%x\n" 1077

转换成16进制的数字为435

随后使用jstack工具：

jstack [pid] | less

输出当前的堆栈信息，然后搜索435，发现如下内容：

3这块代码就是调用搜索引擎的代码，它处于RUNNABLE的状态，一直在执行中，说明这段代码一定是追魁祸首！打开代码看看！原来是这样的一段代码：

while ((line = in.readline()) != null) {
    result += line;
}

真相就是：循环里每次对String的操作都会生成新的String对象，不仅效率低下，而且大量浪费有限的内存空间。

将String改成StringBuilder，发布上线后load过高的问题解决。这就解释了为什么一般的页面打开速度正常，而搜索客户列表接口速度缓慢以及为什么char类型的数组占用大量内存。

Zend Framework 2在Nginx服务器下无法路径重写的解决办法

今天我在我的pcDuino上添加Zend Framework 2应用程序，在Nginx中添加了Server的配置之后打开网站，发现首页没有任何问题，但是其他的Module都无法进入，我想想感觉问题应该出在路径重写的问题上。我想要不我把.htaccess的规则改写成Nginx的rewrite规则吧！然后我打开.htaccess，内容如下：

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI}::$1 ^(/.+)(.+)::\2$
RewriteRule ^(.*) - [E=BASE:%1]
RewriteRule ^(.*)$ %{ENV:BASE}index.php [NC,L]

有种虽不明但觉利的感觉，算了，我放弃我刚刚的想法，怎么办怎么办？算了，我还是去咨询一下把，于是跑到Stackoverflow去问了下这个问题，有个老外回答了下：

You really do not need any rewrite rules to make Nginx and ZF2 to play nice together. Here is a very simple Nginx configuration which I use:

server {
    listen *:80;
    server_name DOMAIN;

    # Character Set
    charset utf-8;

    # Logs
    access_log /vhosts/DOMAIN/logs/access_log main;
    error_log /vhosts/DOMAIN/logs/error_log;

    # Directory Indexes
    index index.php;

    # Document Root
    root /vhosts/DOMAIN/public;

    # Location
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php;
    }

    # Error Pages
    error_page 404 /404.html;
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;

    # PHP-FPM Support
    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass unix:/usr/local/etc/php-fpm/DOMAIN.sock;
        include fastcgi.conf;
    }

    # Block access to .htaccess
    location ~ \.htaccess {
        deny all;
    }
}

Of course change the paths to your current setup. Since you did not mention what type of PHP installation you are using I can’t help you there because I am currently using PHP-FPM.

Using this very simple setup all my modules are working as expected. For example I could visithttp://example.com/some/url OR http://example.com/index.php/some/url

Nginx also has a simple configuration for ZF http://wiki.nginx.org/Zend_Framework#Time_for_nginx

我试了下，果然成功了！

最重要的是配置Location的：

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php;
}

和阻止.htaccess的：

location ~ \.htaccess {
    deny all;
}

Nginx报could not build the server_names_hash的解决方法

今天在我的pcDuino上搭建了Nginx服务器，添加了第二个域名，结果nginx -t的时候报错了：

[emerg] 2468#0: could not build the server_names_hash, you should increase server_names_hash_bucket_size: 32
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

后来看了nginx.conf，发现里面设置server_names_hash_bucket_size的语句：

server_names_hash_bucket_size 64;

被注释掉了，将前面的#去掉就行了。

最后查了下找到http://www.cnblogs.com/zhxlsuyu/archive/2012/06/11/2545289.html

保存服务器名字的hash表是由指令 server_names_hash_max_size 和 server_names_hash_bucket_size所控制的。参数hash bucket size总是等于hash表的大小，并且是一路处理器缓存大小的倍数。在减少了在内存中的存取次数后，使在处理器中加速查找hash表键值成为可能。如果 hash bucket size等于一路处理器缓存的大小，那么在查找键的时候，最坏的情况下在内存中查找的次数为2。第一次是确定存储单元的地址，第二次是在存储单元中查找键值。因此，如果Nginx给出需要增大 hash max size 或 hash bucket size的提示，那么首要的是增大前一个参数的大小.

修改Linux服务器时间测试crontab

最近在公司做的一个应用，有跟时间有关的逻辑，测试人员需要对这个逻辑进行测试，需要修改Linux服务器的时间，开始的时候，我们使用：

[root@web_test www]# date -s '2013-08-26 9:59'

来修改系统的时间，输入date之后也看到了时间确实被改了，于是我们在等待crontab自动执行10点钟的定时脚本，时间到了之后，我们查看脚本的输出日志，日志的时间或者是日志根本不存在，也就是说脚本根本就没有本执行（我们的脚本手动执行是不会有问题的）。为了排查问题，我们把crontab的中的脚本原来定在10点钟跑的改成了每分钟都会跑，结果是它成功执行了，那么这就说明我们的crontab本身是没有问题的，问题就出在系统时间上了！

查阅了相关的资料发现：在系统启动时，Linux操作系统将时间从CMOS中读到系统时间变量中，以后修改时间通过修改系统时间实现。为了保持系统时间与CMOS时间的一致性，Linux每隔一段时间会将系统时间写入CMOS。由于该同步是每隔一段时间（大约是11分钟）进行的，在我们执行date -s后，如果马上重起机器，修改时间就有可能没有被写入CMOS！这就是为什么我们的脚本不执行的问题的原因了。如果要确保修改生效要执行如下命令：

[root@web_test www]# clock -w

修改了系统时间之后再输入clock -w就可以将系统时间写入CMOS，然后我们的crontab定时脚本就跑起来了！

诶，等一下，那我们改了系统的时间怎么把系统的时间还原成现实中的时间呢？不要看着你的手表手动输入，要那种很准确的时间？

我们要做的就是寻找一个网络时间服务器，比如一些国家授时中心，我查了有这些：

微软公司授时主机(美国)
time.windows.com
台警大授时中心(台湾)
asia.pool.ntp.org
中科院授时中心(西安)
210.72.145.44
网通授时中心(北京)
219.158.14.130

我们只要运行：

[root@web_test www]# ntpdate asia.pool.ntp.org

然后再输入clock -w就手动将系统时间写入CMOS，就OK啦！