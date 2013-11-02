今天我在我的pcDuino上添加Zend Framework 2应用程序，在Nginx中添加了Server的配置之后打开网站，发现首页没有任何问题，但是其他的Module都无法进入，我想想感觉问题应该出在路径重写的问题上。我想要不我把.htaccess的规则改写成Nginx的rewrite规则吧！然后我打开.htaccess，内容如下：
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI}::$1 ^(/.+)(.+)::\2$
RewriteRule ^(.*) - [E=BASE:%1]
RewriteRule ^(.*)$ %{ENV:BASE}index.php [NC,L]
有种虽不明但觉利的感觉，算了，我放弃我刚刚的想法，怎么办怎么办？算了，我还是去咨询一下把，于是跑到Stackoverflow去问了下这个问题，有个老外回答了下：
You really do not need any rewrite rules to make Nginx and ZF2 to play nice together. Here is a very simple Nginx configuration which I use:
server {
listen *:80;
server_name DOMAIN;
# Character Set
charset utf-8;
# Logs
access_log /vhosts/DOMAIN/logs/access_log main;
error_log /vhosts/DOMAIN/logs/error_log;
# Directory Indexes
index index.php;
# Document Root
root /vhosts/DOMAIN/public;
# Location
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php;
}
# Error Pages
error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
# PHP-FPM Support
location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/usr/local/etc/php-fpm/DOMAIN.sock;
include fastcgi.conf;
}
# Block access to .htaccess
location ~ \.htaccess {
deny all;
}
}
Of course change the paths to your current setup. Since you did not mention what type of PHP installation you are using I can’t help you there because I am currently using PHP-FPM.
Using this very simple setup all my modules are working as expected. For example I could visithttp://example.com/some/url OR http://example.com/index.php/some/url
Nginx also has a simple configuration for ZF http://wiki.nginx.org/Zend_Framework#Time_for_nginx
我试了下，果然成功了！
最重要的是配置Location的：
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php;
}
和阻止.htaccess的：
location ~ \.htaccess {
deny all;
}
今天开始修改一个基于dedecms的网站，我要登录它的后台管理系统，地址是domain/dede，页面显示正常，用户名和密码输入没有问题，结果显示一片空白，根本无法进入后台，于是我开始查找问题所在。
我先找到到dede下的login.php，经过我各种断点之后，发现是79行的：
$cuserLogin->keepUser();
有问题，$cuserLogin是userLogin类的对象，userLogin类的位置在dedecms的include中的userlogin.class.php，在290行左右有一句：
@session_register($this->keepUserIDTag);
我去掉了代码前面的@，程序的报错终于出来了，我到php的手册里查了下session_register这个方法，里面写着大大的Warning：
Warning
本函数已自 PHP 5.3.0 起废弃并将自 PHP 5.4.0 起移除。
好了！原来如此！我的php正好是5.4，这可如何是好啊？要不我重写一个session_register方法吧！
function session_register(){
$args = func_get_args();
foreach ($args as $key){
$_SESSION[$key]=$GLOBALS[$key];
}
}
将这段代码写入userlogin.class.php中，dedecms的后台就成功登录进去了！不知道dedecms官方啥时候修改这个bug啊？
在工作中遇到了一个问题，在Chrome浏览器中，12px以下字号的字体显示的大小跟12px的大小是一样的，如下图：
而IE是正常的：
火狐也是正常的：
那么我们怎么来解决这个问题呢？解决方法是在样式中加入下面这句代码：
-webkit-text-size-adjust:none;
效果：
这样问题就迎刃而解了。
Zend Framework的原理是把所有文件的访问都引向单一入口程序index.php，然后再由Zend_Controller_Router_Route进行路由转发，如果使用使用Apache服务器的.htaccess重写规则就必须打开Apache的服务器的mod_rewrite模块，但是很多的服务器是没有打开这个模块的，比如你买了一个空间，结果空间没有打开这个模块，那你又必须使用，怎么办呢？Zend Framework就不可以使用了吗？有的人说不可以，巧妇难为无米之炊。但是我想想觉得如果这个问题都没有解决Zend Framework怎么能在PHP界立足呢？
后来我找到了解决的方法。方法其实很简单，就是在访问的时候加上index.php就可以了，例如：正常情况下的URL：http://www.youdomain.com/controller/action。现在我们只需把URL改成：http://www.youdomain.com/index.php/controller/action，并把.htaccess删除掉就可以了。
Windows 8 全新的Modern UI（Metro）的开始菜单以说是Window 系统一个巨大的变革，微软做出这样的变革也是下了决心的。我们可以在里面轻松的更安全下载常用的程序，浏览新闻资讯，可很多安装Windows 8 的朋友可能遇到这一问题，在打开开始中的Windows应用商店，需要连接到互联网，加载了一会儿会提示说“无法访问Internet”，可我们的电脑的确已经连接到网络了，在开始中其他的应用程序能够访问网络，在桌面环境下，访问网络也完全没有问题，该如何解决此类问题呢？
网上很多人的说法是把DNS服务器改成谷歌的8.8.8.8，备用DNS服务器改成8.8.4.4，本人也是试过的，刚刚开始时可以的，成功连接了网络，可是后来又不行了，我怀疑是不是谷歌的东西在天朝随时遭受封杀，于是就把DNS服务器改成浙江电信的202.96.96.68和202.96.104.18，修改之后立刻可以访问了！！！完全没有问题！
以下是全国DNS服务器地址大全的地址，如果不行大家可以进去随便选几个，最好选离自己家近的：
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5fcdb04a0100d8at.html
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