今天开始修改一个基于dedecms的网站，我要登录它的后台管理系统，地址是domain/dede，页面显示正常，用户名和密码输入没有问题，结果显示一片空白，根本无法进入后台，于是我开始查找问题所在。

我先找到到dede下的login.php，经过我各种断点之后，发现是79行的：

$cuserLogin->keepUser();

有问题，$cuserLogin是userLogin类的对象，userLogin类的位置在dedecms的include中的userlogin.class.php，在290行左右有一句：

@session_register($this->keepUserIDTag);

我去掉了代码前面的@，程序的报错终于出来了，我到php的手册里查了下session_register这个方法，里面写着大大的Warning：

Warning

本函数已自 PHP 5.3.0 起废弃并将自 PHP 5.4.0 起移除。

好了！原来如此！我的php正好是5.4，这可如何是好啊？要不我重写一个session_register方法吧！

function session_register(){ $args = func_get_args(); foreach ($args as $key){ $_SESSION[$key]=$GLOBALS[$key]; } }

将这段代码写入userlogin.class.php中，dedecms的后台就成功登录进去了！不知道dedecms官方啥时候修改这个bug啊？