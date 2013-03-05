为WordPress创建固定链接并去除固定链接中的index.php并指定文件和目录不被重写

1.如何将元素垂直居中显示

position:absolute; left:50%; top:50%; margin-top:-13px; margin-left:-58px; width:116px; height:25px; z-index:999999;

父级要定高

2.IE6里面居中问题

1.定位了，用left，margin-left

2.未在文件开头声明<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

3.有可能是后台语言传输数据到前端页面时出现编码问题，导致前端页面布局混乱。

body{ text-align:center; }

解决

3.text-indent: -9999px; 测过ff和chrome下都正常，但是在ie下由于样式的综合作用，button元素会随着text-indent的值移走。 显示情的况有两种： 一种：整个button都不见了(display:inline-block;) 二种：button上的文字依然在(display:block;) 我们需要为ie这样写： text-indent:-9999px; text-transform:capitalize; 这样就都兼容了。 另外一种方式 text-indent:0; line-height:0; font-size:0; overflow:hidden; ...

4.如何解决Inline-Block元素的空白间距

更新：全兼容的样式解决方法

经过高人指点，使用纯CSS还是找到了兼容的方法，就是在父元素中设置font-size:0,用来兼容chrome，而使用letter-space:-N px来兼容safari:

.finally-solve { letter-spacing: -4px; /*根据不同字体字号或许需要做一定的调整*/ word-spacing: -4px; font-size: 0; } .finally-solve li { font-size: 16px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; display:inline-block; *display: inline; zoom:1; }

5.最终得到select的最佳设置的值：

select{ height:22px; line-height:18px; padding:2px 0; font-size: 12px; }

取消chrome下input和textarea的聚焦边框：

input,button,select,textarea{ outline:none }

如何解决Inline-Block元素的空白间距

更新：全兼容的样式解决方法

经过高人指点，使用纯CSS还是找到了兼容的方法，就是在父元素中设置font-size:0,用来兼容chrome，而使用letter-space:-N px来兼容safari:

.finally-solve { letter-spacing: -4px; /*根据不同字体字号或许需要做一定的调整*/ word-spacing: -4px; font-size: 0; } .finally-solve li { font-size: 16px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; display:inline-block; *display: inline; zoom:1; }

table的圆角设置

如果你想给表格设置圆角效果，那么最好在你的表格中加上下面的样式

table { *border-collapse: collapse; /* IE7 and lower */ border-spacing: 0; border-radius: 5px; }

表单Button的Outline问题

:focus { outline:none; } /*for IE*/ ::-moz-focus-inner { border-color: transparent; } /*for mozilla*/ onfocus=this.blur()

表单Button的行高问题

#button { border: 2px solid #06f; color: #06f; background-color: #6cf; font: bold 12px Arial, Helvetica, sans-serif; padding: 18px 6px; }

这种办法让文本处在button的中心位置，虽然不是很理想，但我们又无法使用line-height来让他在中心点位置，不知道您有没有更好的方法。

input 按钮在IE下兼容问题

input.form-submit { -webkit-border-radius: 3px; border-radius: 3px; border: 1px solid #469021; background: #64A246; color: #fff; font:bold 11px arial,sans-serif; padding: 0.25em 0.5em; text-transform: uppercase; height: 27px; line-height: 19px; margin: 0; overflow: visible; width: auto; *width: 1; }

也就是我在以前的基础上增加了以下几行代码

input.form-submit { height: 27px; //设置行高是为了解决Safari和Chrome下的高度问题 line-height: 19px; //让文字居中显示 margin: 0; overflow: visible; //只有设置这个属性IE下padding才能生效 width: auto; //现代浏览器下识别 *width: 1; //IE7和IE6识别，设置值为1,我也不知道有何作用，但有些人此处设置值为0 }

对于字居中的问题，不仅受行高影响，而且还受其字体，字号的影响

所有浏览器下的CSS透明度

元素透明度时常是个恼人的问题，下面这种方式可以实现所有浏览器下的透明度设置：

.transparent { zoom: 1; filter: alpha(opacity=50); opacity: 0.5; }

但是使用opacity会影响其后代元素的透明度，我们可以考虑使用：

.transparent { /* Fallback for web browsers that doesn't support RGBa */ background: rgb(0, 0, 0); /* RGBa with 0.6 opacity */ background: rgba(0, 0, 0, 0.6); /* For IE 5.5 - 7*/ filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#99000000, endColorstr=#99000000); /* For IE 8*/ -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#99000000, endColorstr=#99000000)"; }

::selection

有很多朋友肯定不知道这个属性的作用。它可以改变选择的文本的背景色和前景色，突出你的浏览器中的选择文本效果：

::selection { color: #000000; background-color: #FF0000; } ::-moz-selection { color: #000000; background: #FF0000; }

IE版本选择

gt(greate than):选择条件版本以上版本，不包含条件版本本身;

lt(less than):这个刚好与gt相反，表示的是选择条件版本以下的版本，不包含条件版本自身;

gte(greate than or equal):选择条件版本以上版本，并包含条件版本自身;

lte(less than or equal):选择条件版本以下的版本，并包含条件版本自身;

!:选择条件版本以外所有版本，无论高低

关于Border的写法

如果您想定义div的四个边的颜色不同，而粗细和样式都一样，您可以这样写：

div.border2 { border:1px solid; border-color:color1 color2 color3 color4 }

四种颜色依次是上，右，下，左的颜色

兼容所有的浏览器都可以显示半透明效果的写法

.alpha50 { filter: alpha(opacity=50); /* 支持 IE 浏览器 */ -moz-opacity: 0.5; /* 支持 FireFox 浏览器 */ opacity: 0.5; /* CSS标准.该属性支持firefox, Safari和 Opera */ }

打印样式

使用media指令引入两种CSS：打印版本的css和屏幕显示的css

我们可以使用page-break-after，page-break-before控制打印时的分页

100%的高度

为了让 < div id=”content” >< /div > 容器自动延伸到整个页面的高度，我们需要告诉和容器高度应为整个页面的高度。

html { min-height: 100%; _height:100%; } body { margin: 0; padding: 0; min-height: 100%; _height:100%; } #content { padding: 0 20px 0 20px; margin: auto; font: 1.5em arial, verdana; width: 960px; min-height: 100%; _height:100%; }

跨浏览器的盒阴影效果实例页面

.shadow { -moz-box-shadow: 3px 3px 4px #000; -webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #000; box-shadow: 3px 3px 4px #000; /* For IE 8 */ -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(Strength=4, Direction=135, Color='#000000')"; /* For IE 5.5 - 7 */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(Strength=4, Direction=135, Color='#000000'); }

哀悼日网站灰化CSS代码

html{ filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); }

cursor: pointer 可以同时在 IE FF 中显示游标手指状， hand 仅 IE 可以

文字打散

.p1{ word-break:break-all; width:150px; }/*只对英文起作用，以字母作为换行依据*/ .p2{ word-wrap:break-word; width:150px;}/*--只对英文起作用，以单词作为换行依据*/ .p3{ white-space:pre-wrap; width:150px; }/*只对中文起作用，强制换行*/ .p4{ white-space:nowrap; width:10px; }/*强制不换行，都起作用*/ .p5{ white-space:nowrap; overflow:hidden; text-overflow:ellipsis; width:100px; }/*不换行，超出部分隐藏且以省略号形式出现*/

word-break:break-all;只对英文起作用，以字母作为换行依

word-wrap:break-word; 只对英文起作用，以单词作为换行 white-space:pre-wrap; 只对中文起作用，强制换行

white-space:nowrap; 强制不换行，都起作用

white-space:nowrap; overflow:hidden; text-overflow:ellipsis;不换行，超出部分隐藏且以省略号形式出现

注意，一定要指定容器的宽度，不然的话是没有用的。

浏览器的等宽空格

其实做设计的真的是不容易的，要不断地满足客户的要求。有时候觉得这就是噩梦，有时觉得这是一个很好的锻炼。通过解决客户的问题提示自我价值，或许这是一种成长吧。今天我就遇到一个问题，要实现如下的布局。其实这是一个很简单的问题，加 就ok了吧。加好后在IE下面一看，ok的，在其他浏览器下面看的时候就变样了。我很伤心，这让我如何是好啊？可以不加吗？于是就在百度搜索解决办法，网上说解决的办法主要有2种，我试了结果都是不行的。而且很奇怪，大家都是转载同一篇文章。百度没有结果。于是在群里咨询，可能是问题描述不清楚吧，还是没有得到好的解决的办法。于是请教了牛人大漠，“这号有点不一样吧 慢慢调 或者你使用inline-block 两端对齐 看看有没有效果 ”。inline-block，瞬间灵感来了。最初我用的方法是设置一个空的span width：2em，一直没有想要的结果，发现span 是行内元素，不能设置宽度，那用display：block呢，结果建材的材换行了，这是肯定的啊。郁闷。就是没有想到 inline-block，嗨。。。

<li att="jjyp">家居用品</li> <li att="qchpj">汽摩配件</li> <li att="jc">建<span style="width:2em; display:inline-block"></span>材</li>

IE6 支持min-height

.min_h{ min-height:100px; height:auto !important; /*现代浏览器内容超过100px的时候会自动获得高度*/ height:100px; /*ie6 会自动撑起*/ } min_h{ min-height:100px; height:100px;} html > body .min_h{ height:auto }