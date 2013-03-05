为WordPress创建固定链接并去除固定链接中的index.php并指定文件和目录不被重写

1.如何将元素垂直居中显示
position:absolute;
left:50%;
top:50%;
margin-top:-13px;
margin-left:-58px;
width:116px;
height:25px;
z-index:999999;
父级要定高
2.IE6里面居中问题
1.定位了，用left，margin-left
2.未在文件开头声明<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
3.有可能是后台语言传输数据到前端页面时出现编码问题，导致前端页面布局混乱。
body{
text-align:center;
}
解决
3.text-indent: -9999px; 测过ff和chrome下都正常，但是在ie下由于样式的综合作用，button元素会随着text-indent的值移走。
显示情的况有两种： 一种：整个button都不见了(display:inline-block;) 二种：button上的文字依然在(display:block;)
我们需要为ie这样写：
text-indent:-9999px;
text-transform:capitalize;
这样就都兼容了。
另外一种方式
text-indent:0;
line-height:0;
font-size:0;
overflow:hidden;
...
4.如何解决Inline-Block元素的空白间距
更新：全兼容的样式解决方法
经过高人指点，使用纯CSS还是找到了兼容的方法，就是在父元素中设置font-size:0,用来兼容chrome，而使用letter-space:-N px来兼容safari:
.finally-solve {
letter-spacing: -4px;
/*根据不同字体字号或许需要做一定的调整*/
word-spacing: -4px;
font-size: 0;
}
.finally-solve li {
font-size: 16px;
letter-spacing: normal;
word-spacing: normal;
display:inline-block;
*display: inline;
zoom:1;
}
5.最终得到select的最佳设置的值：
select{
height:22px;
line-height:18px;
padding:2px 0;
font-size: 12px;
}
- 取消chrome下input和textarea的聚焦边框：
input,button,select,textarea{
outline:none
}
更新：全兼容的样式解决方法
经过高人指点，使用纯CSS还是找到了兼容的方法，就是在父元素中设置font-size:0,用来兼容chrome，而使用letter-space:-N px来兼容safari:
.finally-solve {
letter-spacing: -4px;
/*根据不同字体字号或许需要做一定的调整*/
word-spacing: -4px;
font-size: 0;
}
.finally-solve li {
font-size: 16px;
letter-spacing: normal;
word-spacing: normal;
display:inline-block;
*display: inline;
zoom:1;
}
如果你想给表格设置圆角效果，那么最好在你的表格中加上下面的样式
table {
*border-collapse: collapse;
/* IE7 and lower */
border-spacing: 0;
border-radius: 5px;
}
:focus {
outline:none;
} /*for IE*/
::-moz-focus-inner {
border-color: transparent;
} /*for mozilla*/
onfocus=this.blur()
#button {
border: 2px solid #06f;
color: #06f;
background-color: #6cf;
font: bold 12px Arial, Helvetica, sans-serif;
padding: 18px 6px;
}
这种办法让文本处在button的中心位置，虽然不是很理想，但我们又无法使用line-height来让他在中心点位置，不知道您有没有更好的方法。
input.form-submit {
-webkit-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
border: 1px solid #469021;
background: #64A246;
color: #fff;
font:bold 11px arial,sans-serif;
padding: 0.25em 0.5em;
text-transform: uppercase;
height: 27px;
line-height: 19px;
margin: 0;
overflow: visible;
width: auto;
*width: 1;
}
也就是我在以前的基础上增加了以下几行代码
input.form-submit {
height: 27px;
//设置行高是为了解决Safari和Chrome下的高度问题
line-height: 19px;
//让文字居中显示
margin: 0;
overflow: visible;
//只有设置这个属性IE下padding才能生效
width: auto;
//现代浏览器下识别
*width: 1;
//IE7和IE6识别，设置值为1,我也不知道有何作用，但有些人此处设置值为0
}
对于字居中的问题，不仅受行高影响，而且还受其字体，字号的影响
元素透明度时常是个恼人的问题，下面这种方式可以实现所有浏览器下的透明度设置：
.transparent {
zoom: 1;
filter: alpha(opacity=50);
opacity: 0.5;
}
但是使用opacity会影响其后代元素的透明度，我们可以考虑使用：
.transparent {
/* Fallback for web browsers that doesn't support RGBa */
background: rgb(0, 0, 0);
/* RGBa with 0.6 opacity */
background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
/* For IE 5.5 - 7*/
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#99000000, endColorstr=#99000000);
/* For IE 8*/
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#99000000, endColorstr=#99000000)";
}
有很多朋友肯定不知道这个属性的作用。它可以改变选择的文本的背景色和前景色，突出你的浏览器中的选择文本效果：
::selection {
color: #000000;
background-color: #FF0000;
}
::-moz-selection {
color: #000000;
background: #FF0000;
}
gt(greate than):选择条件版本以上版本，不包含条件版本本身;
lt(less than):这个刚好与gt相反，表示的是选择条件版本以下的版本，不包含条件版本自身;
gte(greate than or equal):选择条件版本以上版本，并包含条件版本自身;
lte(less than or equal):选择条件版本以下的版本，并包含条件版本自身;
!:选择条件版本以外所有版本，无论高低
如果您想定义div的四个边的颜色不同，而粗细和样式都一样，您可以这样写：
div.border2 {
border:1px solid;
border-color:color1 color2 color3 color4
}
四种颜色依次是上，右，下，左的颜色
.alpha50 {
filter: alpha(opacity=50);
/* 支持 IE 浏览器 */
-moz-opacity: 0.5;
/* 支持 FireFox 浏览器 */
opacity: 0.5;
/* CSS标准.该属性支持firefox, Safari和 Opera */
}
使用media指令引入两种CSS：打印版本的css和屏幕显示的css
我们可以使用page-break-after，page-break-before控制打印时的分页
为了让 < div id=”content” >< /div > 容器自动延伸到整个页面的高度，我们需要告诉和容器高度应为整个页面的高度。
html {
min-height: 100%;
_height:100%;
}
body {
margin: 0;
padding: 0;
min-height: 100%;
_height:100%;
}
#content {
padding: 0 20px 0 20px;
margin: auto;
font: 1.5em arial, verdana;
width: 960px;
min-height: 100%;
_height:100%;
}
.shadow {
-moz-box-shadow: 3px 3px 4px #000;
-webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #000;
box-shadow: 3px 3px 4px #000;
/* For IE 8 */
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(Strength=4, Direction=135, Color='#000000')";
/* For IE 5.5 - 7 */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(Strength=4, Direction=135, Color='#000000');
}
html{
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1);
}
.p1{
word-break:break-all;
width:150px;
}/*只对英文起作用，以字母作为换行依据*/
.p2{
word-wrap:break-word;
width:150px;}/*--只对英文起作用，以单词作为换行依据*/
.p3{
white-space:pre-wrap;
width:150px;
}/*只对中文起作用，强制换行*/
.p4{
white-space:nowrap;
width:10px;
}/*强制不换行，都起作用*/
.p5{
white-space:nowrap;
overflow:hidden;
text-overflow:ellipsis;
width:100px;
}/*不换行，超出部分隐藏且以省略号形式出现*/
word-break:break-all;只对英文起作用，以字母作为换行依
word-wrap:break-word; 只对英文起作用，以单词作为换行 white-space:pre-wrap; 只对中文起作用，强制换行
white-space:nowrap; 强制不换行，都起作用
white-space:nowrap; overflow:hidden; text-overflow:ellipsis;不换行，超出部分隐藏且以省略号形式出现
注意，一定要指定容器的宽度，不然的话是没有用的。
其实做设计的真的是不容易的，要不断地满足客户的要求。有时候觉得这就是噩梦，有时觉得这是一个很好的锻炼。通过解决客户的问题提示自我价值，或许这是一种成长吧。今天我就遇到一个问题，要实现如下的布局。其实这是一个很简单的问题，加  就ok了吧。加好后在IE下面一看，ok的，在其他浏览器下面看的时候就变样了。我很伤心，这让我如何是好啊？可以不加吗？于是就在百度搜索解决办法，网上说解决的办法主要有2种，我试了结果都是不行的。而且很奇怪，大家都是转载同一篇文章。百度没有结果。于是在群里咨询，可能是问题描述不清楚吧，还是没有得到好的解决的办法。于是请教了牛人大漠，“这号有点不一样吧 慢慢调 或者你使用inline-block 两端对齐 看看有没有效果 ”。inline-block，瞬间灵感来了。最初我用的方法是设置一个空的span width：2em，一直没有想要的结果，发现span 是行内元素，不能设置宽度，那用display：block呢，结果建材的材换行了，这是肯定的啊。郁闷。就是没有想到 inline-block，嗨。。。
<li att="jjyp">家居用品</li>
<li att="qchpj">汽摩配件</li>
<li att="jc">建<span style="width:2em; display:inline-block"></span>材</li>
.min_h{
min-height:100px;
height:auto !important;
/*现代浏览器内容超过100px的时候会自动获得高度*/ height:100px;
/*ie6 会自动撑起*/
}
min_h{
min-height:100px;
height:100px;}
html > body .min_h{
height:auto
}
- 绚丽、高亮的PSD，切成大的图片，必要时候position:absolute，如高校模拟炒股的登录页面
- 不要为了快速完成任务，一个新的项目而用别人不好维护的样式，这样带来后期的维护世界将更多，如高校模拟炒股5个步骤的页面
- 内容不确定的地方最好做成自适应 inline-block是比较好的选择，注意各大浏览器的间隙
- 当按钮很多的并且都是圆角，而且表现都是一样的时候，最好做成自适应和渐性增强，这样就没有必要切下每个按钮，效果可以模仿新浪，把一个按钮一分为2，在结合inline-block
- 当页面要用很多的小图标的时候，存成png24，png8的时候很有可能有锯齿，具体可以将图标拉入浏览器看下，如果真要png8的话，可以拼图的时候存成png8.最好的解决办法是ie6存成gif，其他浏览器用png24，同时备份拼好的png文件，命名方式（例如：icon_index20120712.png）
- 导航要竖直排列的时候，可以用<br />，如高校模拟炒股的学校管理的左侧导航就是惨痛的教训
- 用了width的block元素，不要给width加hack
- 真的当每个页面切下图标都很多时，又不想边做边拼图的，可以想对没有页面的图标进行分类，分别存在每个文件夹中
- common.css中的样式有涉及每个页面的布局时，最好最这个项目的所有的效果图进行分析，是不是真的可以用common
- css命名什么 mian_r mian_l 存在语义问题的慎用
- 每次切图的源文件要备份
- 切图的时候要多考虑一些状态，当该部分的内容不存在要显示什么，按钮点击是不是该弹出提示框什么的等等
- dom结构和css最好都是可以扩展的，要可以适应后期设计图的不断改动
- 当PD后期对页面有修改的时候，要让PD发邮件确认，以备后期责任找不到“证据”
- 每次做的项目都要备份源文件，并用结束时间+项目名称，（例如：20120722问股）命名并存入存放往来的项目文件中去
- 稍微大点或者前景长远的项目，要用css模块快去布局
- 做项目的时候，最好不定期给自己备份，最好是本地弄一个版本控制，防止误删造成不可弥补的遗憾
- 每做完一个项目要对项目中用到的新技术和一些问题的解决办法进行总结，如果有在网上查阅解决办法把这个网页存入到书签work/项目名称中，方便后期写总结和查阅。将心得写入Wiz笔记中去，讲解决办法写到WebProject\solutions中去，同时写好项目总结
- 形成一套属于自己的css命名体系，并写成文档
- 一个新的项目开始切图的时候要跟美工确认下字体，字体颜色，按钮的一些状态，页面的交互，方便模块化提取
- 拼图标的时候用PS的网格，方面后期的维护跟后期图标修改，小图标是padding写样式的话，竖直拼图；紧凑拼图的可以使用sina加 img用透明图片加样式的方法；圆角切图可以使用把按钮切成2个部分，此方法很多有名的网站都在使用，妙哉