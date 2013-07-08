PHP利用array_key_exists()函数判断某个数组中是否存在指定的key，如果该key存在，则返回true，否则返回false。
$search = array('first' => 1, 'second' => 4);
if (array_key_exists('first', $search)) {
$search['first']++;
}
值得注意的是，以上代码其实可以使用isset来实现：
$search = array('first' => 1, 'second' => 4);
if (isset($search['first'])) {
$search['first']++;
}
使用isset的好处是isset的速度比array_key_exists()函数要快，因为isset不是函数，PHP能够像if else语句一样直接调用，而array_key_exists()的调用还需要查询PHP的函数库，搜索array_key_exists()函数比较耗时间。虽然如此，isset跟array_key_exists()函数比起来还是有缺陷的，例如：
$search = array('first' => null, 'second' => 4);
isset($search['first']); //返回false
array_key_exists('first', $search); //返回true
通过上面的例子可以看出$search[‘first’]如果等于null的时候，isset就无法发挥作用了。
因此，这两个函数的使用还得分场合，需要大家好好考虑。
终于把Assignment 2做完了，在收尾阶段，遇到了要算char[]类型的长度的问题，我一开始用了sizeof()，后来发现不对，忽然想起来strlen()，用上就对了。其间，我还编了个程序实验了一下，发现这两个函数的区别。
#include
using namespace std;
void main()
{
char st[8];
strcpy(st,"good");
cout<<"sizeof:"<<sizeof(st)<<endl;
cout<<"strlen:"<<strlen(st)<<endl;
system("pause");
}
结果为：
这就说明sizeof()是计算分配给数组的长度的，因此结果是8；而strlen()是计算数组里装有数据的长度，所以结果是4。
因此，如果我们要计算一个字符数组的长度的时候，应该使用strlen()函数。
一般情况下，我们会这样声明一个已知长度（假设是10）的装有字符串的数组：
char* a[10];
但是我的Assignment里面有两个文件，数组的长度根据文件而定，所以我不能将长度定死，就想到了如何动态分配一个装有字符串的数组的长度，也就是用户输入二维数组的长度。
下面就是我实验的代码：
#include
using namespace std;
void main()
{
int in;
char way1[3];
char way2[3];
char way3[3];
cin>>in;
char** ways=new char*[in];
for(int i=0;i<in;i++) {
ways[i]=new char[3];
}
strcpy(way1,"111");
strcpy(way2,"222");
strcpy(way3,"333");
ways[0]=way1;
ways[1]=way2;
ways[2]=way3;
for(int i=0;i<in;i++) {
cout<<ways[i];
}
system("pause");
}
这样，就成功的完成了二维数组第一个dimension的动态分配，黑体字部分要注意。
最近在《面向对象程序设计基础（第二版）》这本书上看到一节关于指针数组和数组指针的区别，一下是我的理解，例如：
int* prt_array[10];
声明了一个包含10个整数类型指针变量的数组prt_array，也就是说声明了一个数组用来存放int类型的指针。
int (*array_ptr)[10];
声明的是一个指针类型的变量array_ptr，它指向一个长度为10的整数类型数组。
我们知道char ch[10];是一个字符串类型，其实是一个字符类型的数组。那么，一个指向字符串的指针是否就是char (*char_ptr)[10]呢？其实我一开始一直是这么认为的，觉得这样就是一个指针指向了数组的地址了，然后我编译之后发现地址的值是传不进去的，说类型不一样。最后我发现，其实字符串的指针跟字符的指针一样，就是char* char_ptr这样声明的。
以上是我个人的见解，不知道是否如此，如有错误请大家纰漏。
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