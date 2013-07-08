PHP利用array_key_exists()函数判断某个数组中是否存在指定的key，如果该key存在，则返回true，否则返回false。

$search = array('first' => 1, 'second' => 4); if (array_key_exists('first', $search)) { $search['first']++; }

值得注意的是，以上代码其实可以使用isset来实现：

$search = array('first' => 1, 'second' => 4); if (isset($search['first'])) { $search['first']++; }

使用isset的好处是isset的速度比array_key_exists()函数要快，因为isset不是函数，PHP能够像if else语句一样直接调用，而array_key_exists()的调用还需要查询PHP的函数库，搜索array_key_exists()函数比较耗时间。虽然如此，isset跟array_key_exists()函数比起来还是有缺陷的，例如：

$search = array('first' => null, 'second' => 4); isset($search['first']); //返回false array_key_exists('first', $search); //返回true

通过上面的例子可以看出$search[‘first’]如果等于null的时候，isset就无法发挥作用了。

因此，这两个函数的使用还得分场合，需要大家好好考虑。