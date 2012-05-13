有两个和尚住在隔壁，所谓隔壁就是隔壁那座山，他们分别住在相邻的两座山上的庙里。这两座山之间有一条溪，于是这两个和尚每天都会在同一时间下山去溪边挑水，久而久之就变成了好朋友。

时间在每天挑水中不知不觉已经过了五年。有一天，左边这座山的和尚没有下山挑水，右边那座山的和尚心想，“他大概睡过头了。”也不以为意。

可是，第二天，左边这座山的和尚还是没有下山挑水，第三天也一样，过了一个星期还是一样。直到过了一个月，右边那座山的和尚终于决定去拜访，看看到底出了什么事。

于是他便爬上了左边这座山，去探望他的老朋友。

等他到了左边这座山的庙，看到他的老友之后大吃一惊。他的老友正在庙前打太极拳，一点也不像一个月没喝水的人。他很好奇地问：“你已经一个月没有下山挑水了，难道你可以不用喝水吗？”

左边这座山的和尚说：“来，我带你去看看。”于是他带着右边那座山的和尚走到庙的后院，指着一口井说：“这五年来，我每天做完功课后都会抽空挖这口井，即使有时很忙也不停，能挖多少就算多少。如今终于让我挖出井水，我就不用再下山挑水，可以有更多时间练我喜欢的太极拳。”

我们在公司领的薪水再多，那都是挑水。而把握工作之余的时间挖一口属于自己的井，就能拥有源源不断的“井水”，而且喝得很悠闲。

这个故事是提醒大家：不要在一棵树上吊死，需要培养自己的第二特长或事业，万一哪一天要是被人炒鱿鱼了，如果没有平时挖井，到时就是没有水喝啊。

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老紫竹的blog。

http://www.cnblogs.com/laozizhu/archive/2009/04/14/1435660.html

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