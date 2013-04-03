大致是这样子的结构：
<div style="height:100px;overflow-y:auto">
<table style="width:100%;height:auto"></table>
</div>
然后在IE6里面又被发脾气了，table不会被高度约束啊，想想应该是width:100%把IE layout又被触发了。
解决办法：在table外面包一层layout
如：
<div style="height:100px;overflow-y:auto">
<div style="+zoom:1">
<table style="width:100%;height:auto"></table>
</div>
</div>
在很多活动页面或者功能页面中因为要适应大屏幕和小屏幕的同时需要，都需要设置一张大的复杂背景，或者平铺背景。
实现这个超过正常屏幕大小背景图片的方法通常是在外面加一层背景，源代码如下：
<div style=”width:100%; background：URL(../images/bg.jpg) no-repeat center center”></div>
有的时候在想，这个width为什么要设置成100%，我设置成这个大图片的宽度不是照样也可以实现么！！！
答案当然是否定的！因为这样在小于图片宽度的屏幕上是不行的。
除此以外，还为避免防止以下情况：
1.默认符合盒模型的html标签，默认都是width:auto;
2.设置float，position:absolute之后，元素的width进入了一个宽度不定状态。这个时候，设置width就是很有必要的了。
3.背景图需要居中,背景无限延伸时，需要设置width：100%触发haslayout,主要正对IE6
4.width:100% 除了定义宽度外，还可以触发haslayout,主要针对IE6
width和height定义的是Content部分的宽度和高度，padding border margin的宽度依次加在外面。背景会填充padding和content部分。但是由于浏览器设计上的问题，不同浏览器显示效果会有些不同。左右Margin加倍的问题当box为float时，IE6中box左右的margin会加倍。
在IE5.x、IE6中，为float的盒子指定margin时，左侧margin可能会变成两倍的宽度。通过改用padding或指定盒子为display:inline可以解决。
Tonitech版权所有 | 转载请注明出处： http://www.tonitech.com/?p=104