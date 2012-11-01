本人在升级完Windows 8之后，电脑的显卡驱动程序有问题，独立显卡无法正常工作了，打开电脑是黑屏的。这时候，如果使用网上那些按Windows+R输入msconfig，然后选择安全引导是不可能的了，而很多的网友表示自己在开机的时候按Shift+F8或者F8无效。这时候，怎么样才能进入Windows 8的安全模式呢？

从现在开始，你先开机，然后一直等到黑屏的电脑进入到Windows的欢迎界面，这时候你什么都看不见，因为黑屏嘛，你只要等电脑发出Windows的欢迎音乐，如果你声卡也不行了那你就估摸着开机等到了Windows的欢迎界面就行了。这时候，你按下电脑的电源，强制关闭电脑。

第二步，关机之后再按开机键，等电脑启动到整个屏幕只有一个Windows图标并且下面有圈圈在转的时候，你要集中注意力了，这个过了之后，就是一片黑屏，你不要慌，一黑屏马上开始数1、2、3、4、5，然后再一次强制关机。

第三步，两次强制关机之后，你再次启动电脑，按下启动按钮之后，马上狂按Shift+F8！！！然后进入整个屏幕只有一个Windows图标并且下面有圈圈在转的时候，你会发现圈圈的下面多了三个字——请稍候。这时候就成功了一半！

第四步，随后电脑来到一个蓝色的屏幕中，进入“疑难解答”，选择“高级选项”，点击“Windows启动设置”，点击右下角的“重启”，电脑重启之后，你就能够进入Windows 8的安全模式了！最好选择F5带网络功能的安全模式。

这里要说的是，如果是因为显卡驱动导致的黑屏，你可以再安全模式下，在“我的电脑”点击右键，选择“属性”，点击“设备管理器”，点开“显示适配器”，把损坏的驱动程序卸载到原来的那个兼容版本，或者使用“驱动人生”或者“驱动精灵”安装下驱动就行了。