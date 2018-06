<?php // Define path to application directory defined('APPLICATION_PATH') || define('APPLICATION_PATH', realpath(dirname(__FILE__) . '/../application')); // Define application environment defined('APPLICATION_ENV') || define('APPLICATION_ENV', (getenv('APPLICATION_ENV') ? getenv('APPLICATION_ENV') : 'production')); // Ensure library/ is on include_path set_include_path(implode(PATH_SEPARATOR, array( realpath(APPLICATION_PATH . '/../library'), get_include_path(), ))); /** Zend_Application */ require_once 'Zend/Application.php'; // Create application, bootstrap, and run $application = new Zend_Application( APPLICATION_ENV, APPLICATION_PATH . '/configs/application.ini' ); $application->bootstrap() ->run();