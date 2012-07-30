不管你的编程能力怎么样,现在博主Tony要和你一起进入Zend Framework（以后简写为ZF）的世界了。你可能是编程的菜鸟，也可能是经验丰富的开发人员。不管你的能力如何，你为什么想学习ZF,现在你在我的博客里，看着这个ZF的文章。现在你就要配置你电脑的环境并且和很多技术打交道，最终使用ZF驱动你的应用程序运行。

你也许会问,为什么需要做这些事情？其实我刚刚开始学习PHP的时候，龚卫华老师就要我们配置环境，包括Apache、MySQL和PHP，当时是弄得焦头烂额啊！回顾我的经历,我可以说,配置环境会让你马上学会一些东西。我们这样想想:如果我给你一箱工具，要求你要建一座房子,你究竟是怎么着手实现这个任务,如果你不知道如何使用在箱子里的每个工具是不是根本不知道如何下手?所以你也需要了解这些用来建造你的ZF应用程序的工具。

需要的工具：

如果你的电脑是Windows的，那么我建议你去下载集成环境WAMP服务器（Windows下的Apache+MySQL+PHP的简称吧应该），地址是http://www.wampserver.com/en/#download-wrapper，在这个炫酷的官方网站里面，你可以下载到最新版本的WAMP服务器，安装完成之后，在右下角变成绿色的图标之后就可以访问你的http://localhost了，里面有phpmyadmin可以查看和操作你的服务器，你也可以去下载Navicat for MySQL，这个工具跟phpmyadmin的区别就是它是软件，性能会比网页版的工具好一点并且还有生成E-R模型图等等的高级功能，它值得你拥有！Navicat的下载地址是：http://www.navicat.com/en/download/download.html。

完成了本地服务器的安装搭建之后，你现在需要去下载一个叫做Zend Studio的开发工具，百度百科说：“Zend Studio是Zend Technologies开发的PHP语言集成开发环境（Integrated Development Environment IDE)。也支持HTML和js标签，但只对PHP语言提供调试支持。因为是同一个公司的产品，所以提供的Zend Framework方面的支持比其他软件好。Zend Studio 5.5系列后，官方推出利用了Eclipse平台，基于PDT的Zend Studio for Eclipse 6.0，之后的版本也都构建于Eclipse。Zend Studio是屡获大奖的专业PHP集成开发环境，具备功能强大的专业编辑工具和调试工具，支持PHP语法加亮显示，支持语法自动填充功能，支持书签功能，支持语法自动缩排和代码复制功能，内置一个强大的PHP代码调试工具，支持本地和远程两种调试模式，支持多种高级调试功能。”没错，这个开发工具牛逼得不行，博主我也为之倾倒！我们安装它就是为了搭建一个Zend Framework的程序，因为都是Zend公司的东西嘛，所以比较配套！我建议去下载8.0.0或者8.0.1版本的Zend Studio，因为他们对ZF的支持比较好！

创建第一个Zend Framework工程：

打开Zend Studio，以英文版为例：点击File->New->Zend Frameword Project，在Contents中选择工程的路径，我建议将工程建立在wamp服务器下的www目录下你自己创建的一个文件夹下，项目的名字自拟，然后选择Finish就行了。

接下来，你得去Zend的官方网站下载最新的Zend Framework的类库，下载地址是http://framework.zend.com/download/latest，今天的版本是1.11，刚刚好喝上图的Zend Framework Version是一致的。然后将压缩包解压，将主目录下的library中的Zend这一个文件夹拷贝到你的项目目录的library文件夹下面，如下图：

这样之后，你就可以在你的浏览器中打开http://localhost/你的项目目录/public，就可以看到Zend Framework的欢迎页面了。这就当做是Zend Framework的第一个Hello World程序吧。