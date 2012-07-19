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使用固态硬盘作系统盘

本篇主要是看了博主上一篇介绍了机械硬盘、固态硬盘、内存虚拟硬盘性能对比之后，简单的介绍一下固态硬盘作为系统盘所需要注意的一些事项以及性能上的提升。

    将固态硬盘作为系统盘可以明显得提升系统的响应速度，在多个进程一起进行读写硬盘的操作时也很少会出现卡顿的情况，是因为固态硬盘的高读写可以轻松应付多个进程的读写操作。当然，使用固态硬盘作系统盘之前需要做一些准备，以发挥固态硬盘完全的性能。

本篇使用的固态硬盘为镁光M4 128G，以下是刚拍的实物图（手机渣画质，唔喷！！）

（正面，草席请无视）

（菊花）

（包装）

首先，需要在主板BIOS中将硬盘模式切换为AHCI模式Serial ATA Advanced Host Controller Interface）串行ATA高级主控接口/高级主机控制器接口） ，这步是为了使带有原生SATA6G/S接口的主板控制器可以“带起”固态硬盘的高读写，否则性能会被接口速率所限制。具体改动见下图（作者主板为华擎的，不同厂商主板BIOS会有不同）

第二步，装系统。在固态硬盘上装系统推荐原版win7安装版，不推荐ghostghost系统时格式化出来的分区会使4K不对齐（就是按照4096字节分扇区），会导致固态硬盘读写速度大降，并且影响固态硬盘寿命，具体原理大家可以百度，这里就不啰嗦。在安装版装win7时，系统会自动给分出100M的分区，可以删除，也可以保留，建议保留，当然删掉也没什么大的害处。

装好系统后，检测工具为AS SSDdiskmark，两种都行，不过AS SSD有个评分，简单直接。下面上图

AS SSD中功能还是稍微完善一点的，左上角那个框框中显示了硬盘型号，固件，ahci模式是否开启，iaStorIntel对硬盘的控制驱动，下面就是检测4K是否对齐，OK是表示对齐了，因为作者保留了100M分区，所以会从103424K开始，没保留的话，会直接显示1024K-OK，下面是容量大小。

现在市面上的固态硬盘选择很多，公认评价比较好的有三款，镁光M4，三星830以及浦科特M3SM3P，其中镁光M4以及三星830实惠一些，浦科特性能优于其他两款，相对价格也会高一点。

 

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机械硬盘、固态硬盘、内存虚拟硬盘——Memcache介绍（Tony原创）

近几年来，计算机的CPU、内存和显卡等主要配件的性能都提升得很快，而与之相对应的磁盘系统性能正越来越严重地成为整个电脑系统性能提升的瓶颈。

首先，我们看看机械硬盘、固态硬盘和内存虚拟硬盘的读写速度比较：

1．机械硬盘测试

机械硬盘的读写速度

测试使用的机械硬盘属性如下：

产品西数 WDC WD5000AAKX-001CA0 (蓝盘)

大小500 GB

转速7200 /

缓存16 MB

硬盘已使用共 117 次，累计 571 小时

固件15.01H15

接口SATA III

数据传输率600 MB/

特征S.M.A.R.T,  48-bit LBA,  NCQ

从测试的结果可以看出该机械硬盘的最快读写速度大概在110~120MB/秒左右。

2．固态硬盘测试

固态硬盘的读写速度

固态硬盘最大的特点就是读写速度快。采用闪存作为存储介质，读取速度相对机械硬盘更快。固态硬盘不用磁头，寻道时间几乎为0，持续写入的速度非常惊人。 

固态硬盘使用的是DELL XPS13D-2701 SSD固态硬盘。

可以看出固态硬盘的最快读写速度大概在300~500MB/秒左右。

3．内存虚拟硬盘测试

内存虚拟硬盘的读写速度

内存虚拟硬盘（ramdisk）是指通过软件技术，将物理内存进行分割，将一部分内存通过虚拟技术转变为硬盘以较大幅度提升计算机数据读取速度和保护硬盘。

测试使用的内存属性如下：

金士顿 DDR3 1333MHz 2GB

制造日期2011 年 07 

型号7F98 99P5471-002.A01LF

序列号:35D2268E

可以看出内存虚拟硬盘的最快读写速度在3000MB/秒以上。

4．Memcache介绍

从以上测试的结果可以看出，现在内存的读写速度比固态硬盘的读写速度快三四十倍，比如今堪称神速的固态硬盘要快10倍。现在我们很多的网站都会将数据存储在数据库中，虽然数据库有很多的优点，但数据库也有致命的缺点，例如：数据库的并发量是有限制的，如果有很多的用户访问，服务器就会瘫痪；数据库是存储在硬盘中的，数据的读写速度太慢会造成用户体验的降低。如果一个网站没有解决这两个问题，很可能造成大量的用户流失，我曾经的http://www.xiahuimingcheng.com就是因为这样的问题造成了很多用户不喜欢访问。

现在，我给大家介绍一个能减轻数据库负担的内存对象缓存系统——Memcache，以下是百度百科的解释：Memcache是一个高性能的分布式的内存对象缓存系统，通过在内存里维护一个统一的巨大的hash表，它能够用来存储各种格式的数据，包括图像、视频、文件以及数据库检索的结果等。简单的说就是将数据调用到内存中，然后从内存中读取，从而大大提高读取速度。 

通过上面对硬盘和内存的存储介质的分析，不难推出Memcache的读写速度有多快。本人亲自测试过，原来使用handle socket写入数据库需要91秒的大量数据，改成使用Memcache之后，只需要8秒钟。在未来，还会详细对比MemcachettServerHandle Socket以及文件系统的读写速度，敬请关注！