本人也是MFC的初学者，今晚在做MFC的过程中遇到了一个问题，就是如何使静态文本响应滑块移动的消息，经过学习，方法如下：

在目标Dialog框中（是整体不是个别控件）按右键，选择“事件”，“Class or object to handle:”选择Dialog整体的名字，选择WM_HSCROLL，按“确定”就行了。在块中添加自己的语句就行了。

我加入的是

void MyDialog1::OnHScroll(UINT nSBCode, UINT nPos, CScrollBar* pScrollBar) { if(pScrollBar->GetDlgCtrlID()==IDC_SLIDER1) { CSliderCtrl* pSlide=(CSliderCtrl*)pScrollBar; CString strText; strText.Format("%d",pSlide->GetPos()); SetDlgItemText(IDC_STATIC1,strText); } CDialog::OnHScroll(nSBCode, nPos, pScrollBar); }

在OnInitDialog()中加入了

BOOL MyDialog1::OnInitDialog() { CString strText; CSliderCtrl* cc = ((CSliderCtrl*)GetDlgItem(IDC_SLIDER1)); cc->SetRange(15,30); cc->SetPos(20); strText.Format("%d",cc->GetPos()); SetDlgItemText(IDC_STATIC1,strText); }

这样就完成了！

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