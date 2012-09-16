我们在使用Linux的时候，阅读很多的手册无法一屏全部显示出来，如果一次全部显示，大部分内容将在你还没来得及阅读的情况下滚出计算机屏幕。通常我们会使用less指令：
[root@localhost ~]# man bash | less
或者
[root@localhost ~]# less /etc/crontab
这样就能阅读我们想要看的手册或者文件的内容了，在阅读的时候less还有很多的指令，这里介绍几个常用的指令给大家：
通用指令：
q：退出
h：显示帮助信息
阅读说明书页：
<Space>：显示下一屏
<PageDown>：显示下一屏
f：显示下一屏
<PageUp>：显示上一屏
b：显示上一屏
搜索：
/+你想找的字符：向下搜索你想找的字符模式
？+你想找的字符：向上搜索你想找的字符模式
/+回车：向下查找下一个匹配的文本
n：向下查找下一个匹配的文本
N：向上查找上一个匹配的文本
?+回车：向上查找上一个匹配的文本
在说明书页中移动：
<Return>：向下移动一行
<Down>：向下移动一行
j：向下移动一行
<Up>：向上移动一行
g：移到页的最顶部
G：移到页的最底部
你可以使用who am i来查看当前用户的标识：
[root@localhost ~]# whoami
root
Linux计算机大多数是共享的，系统可以有多个用户登录，为了查看那些用户登录了，可以使用users：
[root@localhost ~]# users
lijie root
现在是lijie和root处于登录状态。
你还可以使用who来显示用户名、终端的名称以及用户登录时间：
[root@localhost ~]# who
root pts/0 2012-09-11 22:59 (192.168.0.101)
lijie pts/1 2012-09-11 23:20 (192.168.0.101)
你如果想看看系统上的用户的更多信息，可以输入w，w的意思是who is doing what？下面的输出的内容：
[root@localhost ~]# w
23:27:20 up 2 days, 56 min, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root pts/0 192.168.0.101 22:59 0.00s 0.05s 0.00s w
lijie pts/1 192.168.0.101 23:20 1.00s 0.03s 0.03s -bash
USER是当前登录系统的用户；TTY是各个用户使用的终端的名称；FROM是用户登录系统所使用的远程计算机名称，这里是IP地址；LOGIN@是用户的登录时间；IDLE是用户上一次按键后已经过去的时间；JCPU是用户自从登录后所有进程总共使用的处理器时间，J是job的意思；PCPU是当前进程所使用的处理器时间，P代表process；WHAT是当前正在运行的命令。
为了查看系统的时间和日期，你可以输入date：
[root@localhost ~]# date
2012年 09月 10日 星期一 23:48:08 CST
你还可以输入一下的命令来显示UTC时间即格林尼治时间：
[root@localhost src]# date -u
2012年 09月 10日 星期一 16:06:48 UTC
Linux下还有一个time命令，这个命令并不是显示时间的，它是用来测量程序运行时间的，具体可以阅读http://www.tonitech.com/?p=884 。
查看某个程序是否可以使用可以用which命令，which就是你问系统如果我要输入一条具体的命令，那么系统会运行哪一个文件，如果系统存在这个命令，它会告诉你这个命令的程序路径，如果没有这个命令，它就告诉你没有这个命令。
[root@localhost ~]# which date
/bin/date
[root@localhost ~]# which date less vi emacs
/bin/date
/usr/bin/less
/bin/vi
/usr/bin/which: no emacs in (/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)
如果你用的shell是Bash，你还可以使用type命令来代替where，命令如下：
[root@localhost ~]# type date
date is /bin/date
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Linux中有一个time命令，这个命令并不是显示时间的，它是用来测量程序运行时间的。
Linux下time命令可以获取到一个程序的执行时间，包括程序的实际运行时间（real time），以及程序运行在用户态的时间（user time）和内核态的时间（sys time）。
我们计算下解压一个PHP的程序压缩包的时间，命令如下：
[root@localhost src]# time tar zxf php-5.3.10.tar.gz
real0m6.339s
user0m1.477s
sys0m4.836s
结果表明，程序实际运行时间6.339s，用户态运行时间接近1.477s，内核态运行时间4.836s.这是因为我们主要操作是使用文件相关的系统调用，程序大部分时间工作在内核态。
需要注意的是，real并不等于user+sys的总和。real代表的是程序从开始到结束的全部时间，即使程序不占CPU也统计时间。而user+sys是程序占用CPU的总时间，这个时间跟系统负荷无关，因此real总是大于或者等于user+sys的。