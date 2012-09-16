你可以使用who am i来查看当前用户的标识：

Linux计算机大多数是共享的，系统可以有多个用户登录，为了查看那些用户登录了，可以使用users：

Linux计算机大多数是共享的，系统可以有多个用户登录，为了查看那些用户登录了，可以使用users：

你如果想看看系统上的用户的更多信息，可以输入w，w的意思是who is doing what？下面的输出的内容：

USER是当前登录系统的用户；TTY是各个用户使用的终端的名称；FROM是用户登录系统所使用的远程计算机名称，这里是IP地址；

LOGIN@是用户的登录时间；IDLE是用户上一次按键后已经过去的时间；JCPU是用户自从登录后所有进程总共使用的处理器时间，J是job的意思；PCPU是当前进程所使用的处理器时间，P代表process；WHAT是当前正在运行的命令。