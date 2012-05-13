今天遇到一个问题，需要判断目录下是否存在.c文件。我使用了if [ -f *.c ]，用-f和通配符来判断是否有.c的文件存在，然而linux一直报错“unexpected operator”，因此在-f下，后面是不能使用通配符的。

后来，我想了一个土办法，if [ -n “‘ls *.c'” ]，这句话的意思是，如果ls命令执行后有得到内容，则是真，其中-n表示后面的内容不是空值时为真。这句话是可以用，可以判断文件存在在目录下，但是，这是出现了个问题，如果目录下没有.c的文件，就会报错“No such file or directory”，于是我放弃了这个方法。

最后一个QQ群里一个牛人告诉我，使用 if ls *.c >/dev/null 2>&1;then，这是一个重定向的方法，ls所有以.c为后缀的文件，如果不存在，将标准错误重定向到标准输出，这里2>&1 的意思就是将标准错误也输出到标准输出当中。重定向中 0-标准输出，1-标准输出，2-标准错误，而No such file or directory是一个标准错误。

值得注意的是：这个if后面没有中括号！并且2>&1的“>”是没有空格的！