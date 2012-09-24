PHP编码规范（建议）

命名规则
函数命名
函数采用驼峰命名规则。一般采用
actionDescribeTarget
的形式。
例如：
getInternalName
getName
getValue
动作的名称使用匹配的方法规则。以下是常用的配对
get/set
from/to
init/uninit
add/remove
避免采用value(),name()这类语义不清的函数名。
对于缩写，推荐仅首字母大写。例如
parseXmlText
而不采用
parseXMLText.
对于类中的protected以及private函数，加前导线’_’例如
protected function _intertnalInit(){}
类命名
一般命名规则为class MyClassName，即所有首字母大写。
类库命名
采用以下命名规则：
类库名_Abstract_名称_类型_Interface
例如:
Zend_Session_Adapter_Interface
Zend_Session_Namespace
文件的目录则为
Zend/Session/Adapter/Interface.php
一般的功能类，不使用下划线分割。
文件命名
文件命名和类命名相似。
例如：
MyFileName.php
变量命名
局部变量
建议采用驼峰命名法。
例如：
$errCode
也可以采用简单的
$error
类的内部变量
采用前导下划线声明,采用驼峰命名法。例如
class A
{
static private $_instance;
}
书写规则
脚本声明
Php代码使用<?php的头声明，不得使用<?头声明。
对于非嵌入网页的脚本，不得使用?>尾部声明。防止另外追加的空格或者回车影响输出。
文件编码
除非有特殊原因，所有文件都应该使用utf-8编码，并且尽量避免中英文混排。
缩进
代码缩进采用4个字符空格的tab键
大括号规则
对于类、函数声明采用以下格式，首大括号另起一行。
class A
{
}
function B()
{
}
对于if/else/switch/while等判断条件语句，首大括号不另起一行。
if (){
}
else{
}
while(){
}
switch(){
case 0:
break;
default:
break;
}
的方式。
判断
是/非判断：
不能使用
if (true == judge()){
}
这样的判断，而应该使用
if (judge()){
}
同样
if (false == judge()){
}
也是不能使用的方法。应该写作：
if (!judge()){
}
除非必须判断强等于时，例如
if (false === judge()){
}
则可以使用。
注释
文件、函数、类应该有完整注释。
文件注释：
文件注释用于描述文件的信息。一般包括以下内容：
文件名 可以包含完整路径
作者 作者名字，email地址
创建时间 发布文件的时间
文件说明
修改历史 文件修改的历史记录
/**
* index.php
* author: 张三<zhangsan@qq.com>
* create: 2009-2-27
* note:
* 采用XXX的方法，可以完成YYY的效果。
* history:
* 2002-02-28 修订了认证失败信息错误的Bug
*/
函数注释
/**
* 函数描述,功能性描述
*
* @param 类型 参数名称 描述
* @return 类型
*/
例如:
/**
* 计算传入参数的和
*
* @param number $a
* @param number $b
* @return number
*/
function add($a, $b)
{
}
注：Zend Studio可以自动生成这个形式的注释。
类注释
当前类的一些功能。所属的包。等其他说明信息。
一般一个文件一个类。文件的注释和类的注释有相重的地方。
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通常情况下，一个次级线程要为主线程完成某种特定类型的任务，这就隐含着表示在主线程和次级线程之间需要建立一个通信的通道。一般情况下，有下面的几种方法实现这种通信任务：使用全局变量、使用事件对象、使用消息。使用全局变量的方法相信有点基础的人都会，在这里不做讲解，我们主要介绍后两种方法。
（一） 利用用户定义的消息通信
在Windows程序设计中，应用程序的每一个线程都拥有自己的消息队列，甚至工作线程也不例外，这样一来，就使得线程之间利用消息来传递信息就变的非常简单。首先用户要定义一个用户消息，如下所示：#define WM_USERMSG WMUSER+100；在需要的时候，在一个线程中调用：：PostMessage((HWND)param,WM_USERMSG,0,0)或CwinThread::PostThradMessage()来向另外一个线程发送这个消息，上述函数的四个参数分别是消息将要发送到的目的窗口的句柄、要发送的消息标志符、消息的参数WPARAM和LPARAM。下面的代码结果是在线程结束时显示一个对话框，提示线程结束：
UINT ThreadFunction(LPVOID pParam)
{
while(!bend)
{
Beep(100,100);
Sleep(1000);
}
::PostMessage(hWnd,WM_USERMSG,0,0);
return 0;
}
////////WM_USERMSG消息的响应函数为OnThreadended(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
LONG CTestView::OnThreadended(WPARAM wParam,LPARAM lParam)
{
AfxMessageBox("Thread ended.");
Retrun 0;
}
上面的例子是工作者线程向用户界面线程发送消息，对于工作者线程，如果它的设计模式也是消息驱动的，那么调用者可以向它发送初始化、退出、执行某种特定的处理等消息，让它在后台完成。在控制函数中可以直接使用：：GetMessage()这个SDK函数进行消息分检和处理，自己实现一个消息循环。GetMessage()函数在判断该线程的消息队列为空时，线程将系统分配给它的时间片让给其它线程，不无效的占用CPU的时间，如果消息队列不为空，就获取这个消息，判断这个消息的内容并进行相应的处理。
（二）用事件对象实现通信
在线程之间传递信号进行通信比较复杂的方法是使用事件对象，用MFC的Cevent类的对象来表示。事件对象处于两种状态之一：有信号和无信号，线程可以监视处于有信号状态的事件，以便在适当的时候执行对事件的操作。上述例子代码修改如下：
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Cevent threadStart ,threadEnd;
UINT ThreadFunction(LPVOID pParam)
{
::WaitForSingleObject(threadStart.m_hObject,INFINITE);
AfxMessageBox("Thread start.");
while(!bend)
{
Beep(100,100);
Sleep(1000);
Int result=::WaitforSingleObject(threadEnd.m_hObject,0);
//等待threadEnd事件有信号，无信号时线程在这里悬停
If(result==Wait_OBJECT_0)
Bend=TRUE;
}
::PostMessage(hWnd,WM_USERMSG,0,0);
return 0;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////
Void CtestView::OninitialUpdate()
{
hWnd=GetSafeHwnd();
threadStart.SetEvent();//threadStart事件有信号
pThread=AfxBeginThread(ThreadFunction,hWnd);//启动线程
pThread->m_bAutoDelete=FALSE;
Cview::OnInitialUpdate();
}
////////////////////////////////////////////////////////////////
Void CtestView::OnDestroy()
{
threadEnd.SetEvent();
WaitForSingleObject(pThread->m_hThread,INFINITE);
delete pThread;
Cview::OnDestroy();
}
运行这个程序，当关闭程序时，才显示提示框，显示”Thread ended”。
如果想要在变量后面添加一个字符，可以用一下方法：
$value1=home
$value2=${value1}"="
echo $value2
把要添加的字符串变量添加{}，并且需要把$放到外面。
这样输出的结果是：home=，也就是说连接成功。
如果有一个abc.txt文件，内容是:
aaa
bbb
ccc
ddd
eee
fff
如果要删除aaa，那么脚本可以这样写：
sed -i '/aaa/d' abc.txt
如果删除的是一个变量的值，假如变量是var，应该写成：
sed -i '/'"$var"'/d' abc.txt
至于grep -v aaa abc.txt这个方法，是无法将修改的结果写入abc.txt中去的
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