PHP编码规范（建议）

通常情况下，一个次级线程要为主线程完成某种特定类型的任务，这就隐含着表示在主线程和次级线程之间需要建立一个通信的通道。一般情况下，有下面的几种方法实现这种通信任务：使用全局变量、使用事件对象、使用消息。使用全局变量的方法相信有点基础的人都会，在这里不做讲解，我们主要介绍后两种方法。

（一） 利用用户定义的消息通信

在Windows程序设计中，应用程序的每一个线程都拥有自己的消息队列，甚至工作线程也不例外，这样一来，就使得线程之间利用消息来传递信息就变的非常简单。首先用户要定义一个用户消息，如下所示：#define WM_USERMSG WMUSER+100；在需要的时候，在一个线程中调用：：PostMessage((HWND)param,WM_USERMSG,0,0)或CwinThread::PostThradMessage()来向另外一个线程发送这个消息，上述函数的四个参数分别是消息将要发送到的目的窗口的句柄、要发送的消息标志符、消息的参数WPARAM和LPARAM。下面的代码结果是在线程结束时显示一个对话框，提示线程结束：

UINT ThreadFunction(LPVOID pParam) { while(!bend) { Beep(100,100); Sleep(1000); } ::PostMessage(hWnd,WM_USERMSG,0,0); return 0; } ////////WM_USERMSG消息的响应函数为OnThreadended(WPARAM wParam, LPARAM lParam) LONG CTestView::OnThreadended(WPARAM wParam,LPARAM lParam) { AfxMessageBox("Thread ended."); Retrun 0; }

上面的例子是工作者线程向用户界面线程发送消息，对于工作者线程，如果它的设计模式也是消息驱动的，那么调用者可以向它发送初始化、退出、执行某种特定的处理等消息，让它在后台完成。在控制函数中可以直接使用：：GetMessage()这个SDK函数进行消息分检和处理，自己实现一个消息循环。GetMessage()函数在判断该线程的消息队列为空时，线程将系统分配给它的时间片让给其它线程，不无效的占用CPU的时间，如果消息队列不为空，就获取这个消息，判断这个消息的内容并进行相应的处理。

（二）用事件对象实现通信

在线程之间传递信号进行通信比较复杂的方法是使用事件对象，用MFC的Cevent类的对象来表示。事件对象处于两种状态之一：有信号和无信号，线程可以监视处于有信号状态的事件，以便在适当的时候执行对事件的操作。上述例子代码修改如下：

//////////////////////////////////////////////////////////////////// Cevent threadStart ,threadEnd; UINT ThreadFunction(LPVOID pParam) { ::WaitForSingleObject(threadStart.m_hObject,INFINITE); AfxMessageBox("Thread start."); while(!bend) { Beep(100,100); Sleep(1000); Int result=::WaitforSingleObject(threadEnd.m_hObject,0); //等待threadEnd事件有信号，无信号时线程在这里悬停 If(result==Wait_OBJECT_0) Bend=TRUE; } ::PostMessage(hWnd,WM_USERMSG,0,0); return 0; } ///////////////////////////////////////////////////////////// Void CtestView::OninitialUpdate() { hWnd=GetSafeHwnd(); threadStart.SetEvent();//threadStart事件有信号 pThread=AfxBeginThread(ThreadFunction,hWnd);//启动线程 pThread->m_bAutoDelete=FALSE; Cview::OnInitialUpdate(); } //////////////////////////////////////////////////////////////// Void CtestView::OnDestroy() { threadEnd.SetEvent(); WaitForSingleObject(pThread->m_hThread,INFINITE); delete pThread; Cview::OnDestroy(); }

运行这个程序，当关闭程序时，才显示提示框，显示”Thread ended”。