名为substr的函数在很多语言中都有,我们在使用JavaScript做截取字符串的时候一定会使用,但是你会发现有两个函数:substr()和substring(),从名字上看几乎是一样的,但是他们的用法还是有区别的:

var foo = "hello world!"; foo.substr(0, 10); //返回 "hello worl" foo.substring(0, 10); //返回 "hello worl"