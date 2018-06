在svn 1.7以前的版本,项目代码的每个目录都会有个.SVN的文件夹。到了1.7版之后,.SVN文件夹只有根目录才有。所以如果大家使用的是1.7以前的老版本的svn经常会遇到复制一个文件夹到一个新的的项目,而这个文件夹的有.SVN文件夹,包含了原来项目的版本信息,导致新的项目报出错误或者冲突。最好的办法就是删掉这些.SVN文件夹。但是如果文件夹的层级太多,有很多的子文件夹,子文件夹下还有子文件夹,这让我们手动去删除.SVN文件夹实在是太坑爹了!

这时候我们就会想到有没有什么工具可以帮助我们遍历删除指定文件夹下所有子文件夹的.SVN文件夹,废话不多说了,直接上方法:

1. 新建一个txt文档,将下面的代码拷进去:

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shell\DeleteSVN] @="Delete SVN Folders" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shell\DeleteSVN\command] @="cmd.exe /c \"TITLE Removing SVN Folders in %1 && COLOR 9A && FOR /r \"%1\" %%f IN (.svn) DO RD /s /q \"%%f\" \""

2. 然后保存后,文件名也不用管,直接将文件格式修改为.reg格式即可,这时候这个文档变成了一个windows注册表文件。

3. 双击执行该文件。

4. 右击你想要遍历删除.SVN文件夹的文件夹,会出现“Delete SVN Folders”:

点击即可遍历删除.SVN文件夹了!