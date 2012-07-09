近几年来，计算机的CPU、内存和显卡等主要配件的性能都提升得很快，而与之相对应的磁盘系统性能正越来越严重地成为整个电脑系统性能提升的瓶颈。

首先，我们看看机械硬盘、固态硬盘和内存虚拟硬盘的读写速度比较：

1．机械硬盘测试

机械硬盘的读写速度

测试使用的机械硬盘属性如下：

产品西数 WDC WD5000AAKX-001CA0 (蓝盘)

大小500 GB

转速7200 转/分

缓存16 MB

硬盘已使用共 117 次，累计 571 小时

固件15.01H15

接口SATA III

数据传输率600 MB/秒

特征S.M.A.R.T, 48-bit LBA, NCQ

从测试的结果可以看出该机械硬盘的最快读写速度大概在110~120MB/秒左右。

2．固态硬盘测试

固态硬盘的读写速度

固态硬盘最大的特点就是读写速度快。采用闪存作为存储介质，读取速度相对机械硬盘更快。固态硬盘不用磁头，寻道时间几乎为0，持续写入的速度非常惊人。

固态硬盘使用的是DELL XPS13D-2701 的SSD固态硬盘。

可以看出固态硬盘的最快读写速度大概在300~500MB/秒左右。

3．内存虚拟硬盘测试

内存虚拟硬盘的读写速度

内存虚拟硬盘（ramdisk）是指通过软件技术，将物理内存进行分割，将一部分内存通过虚拟技术转变为硬盘以较大幅度提升计算机数据读取速度和保护硬盘。

测试使用的内存属性如下：

金士顿 DDR3 1333MHz 2GB

制造日期2011 年 07 月

型号7F98 99P5471-002.A01LF

序列号:35D2268E

可以看出内存虚拟硬盘的最快读写速度在3000MB/秒以上。

4．Memcache介绍

从以上测试的结果可以看出，现在内存的读写速度比固态硬盘的读写速度快三四十倍，比如今堪称神速的固态硬盘要快10倍。现在我们很多的网站都会将数据存储在数据库中，虽然数据库有很多的优点，但数据库也有致命的缺点，例如：数据库的并发量是有限制的，如果有很多的用户访问，服务器就会瘫痪；数据库是存储在硬盘中的，数据的读写速度太慢会造成用户体验的降低。如果一个网站没有解决这两个问题，很可能造成大量的用户流失，我曾经的http://www.xiahuimingcheng.com就是因为这样的问题造成了很多用户不喜欢访问。

现在，我给大家介绍一个能减轻数据库负担的内存对象缓存系统——Memcache，以下是百度百科的解释：Memcache是一个高性能的分布式的内存对象缓存系统，通过在内存里维护一个统一的巨大的hash表，它能够用来存储各种格式的数据，包括图像、视频、文件以及数据库检索的结果等。简单的说就是将数据调用到内存中，然后从内存中读取，从而大大提高读取速度。

通过上面对硬盘和内存的存储介质的分析，不难推出Memcache的读写速度有多快。本人亲自测试过，原来使用handle socket写入数据库需要91秒的大量数据，改成使用Memcache之后，只需要8秒钟。在未来，还会详细对比Memcache、ttServer、Handle Socket以及文件系统的读写速度，敬请关注！