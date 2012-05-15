关于博客
创立于2012年5月11日，闲时和几个朋友同事在这里写点东西。关于我们学习到的技术和思考，未来可能什么内容都有，不过更多的是关于计算机方面的，或许文采不怎么样，那就当作我们成长过程的记录吧！
关于博主
站长Tony：
大家好！我是博主Tony，全栈工程师。我文采一般，不过擅长表达，个性张扬，喜欢聚光灯，喜欢吹牛。大家如果遇到什么技术问题，或者想要为我的博客小站做点贡献的可以发邮件联系我。我的联系方式 QQ：四零五零三二三四三，邮箱：wangzhiangtony#qq.com。
关于Tonitech
我为什么要用“Tonitech”作为我的博客名呢？Tonitech是我的英文名Tony+技术Tech两个单词合成而来的，由于这种特殊的组合使得我很荣幸能够申请到www.tonitech.com这样的英文域名。
Tonitech版权所有 | 转载请注明出处： http://www.tonitech.com/sample-page
《关于》上有52条评论
速度真的很吊，不过浏览器那圈一直在转不知咋回事……
可能有资源文件在加载吧
ss
网站不错，通过dmoz申请，如果方便，做个链接吧~~~
我喜欢你，和你的同事。
哈哈！你是妹纸吗？
这么晚没睡觉啊，我也是这么晚，你说我可能是妹子么？为什么我的那个”http://zhu.gd/favicon.ico“不凑效？我firefox下看不到自己的ico。
不是妹纸。。。这个你想要让它显示在选项卡上吗？我这里看可以的啊。。。
找妹子就找珍爱啊，你先注册一个通过了审核的ID，然后等一段时候后，再更新更齐全的资料，吸引妹子搜索到你，再把你的所有ID都换成珍爱那个名字，让他们一搜就找到你，自然而然就……
原来这个主题也可以弄得这么漂亮。可惜我前端还没有入到门
不过我觉得你的那个看着很高贵冷艳啊！哈哈！
还要在修改一下字体什么的，还有其他的小细节，入门之后就打算自己搞下。
原来这个主题也可以弄得这么漂亮。可惜我前端还没有入到门
博主好牛X
最近在发连载的小说吗？
对啊，为了方便自己看，并且想和大家讨论讨论这本书。
来转转哈。。。多多互访哈
同花顺大牛，同在杭州的IT男前来膜拜
我才要膜拜你呢！你的网站PR已经是2了！
挺用心的站，支持一下
过来看看。。。网站不错哈
弄了一整晚的metro主题，都不喜欢。。。喜欢的又要钱，而且特别贵几十上百欧元的！烦死了！
技术博客，必须要顶，以后还请多多指教PHP方面的内容。
哈哈！谢谢支持！
今天又把robots.txt加上了，添加了sitemap的地址，不知道百度懂不懂得按照sitemap来抓取啊。。。
头像无法显示啊
http://www.tonitech.com 加入了360告别IE 6联盟了！http://app.browser.360.cn/ie6bye/all.html
今天百度终于收录了www.tonitech.com的50个页面了！看来百度需要360这样的对手冲击一下才知道厉害！也再一次说明了垄断最后悲剧的还是用户！
站长最近喜欢的music放在http://www.tonitech.com/player/
我发现了其实iframe的内容谷歌和soso都是抓取的到的，因为这个插件做了SEO的优化，我也是验证过快照的纯文本信息的，但是由于百度就收录了我的首页，我根本不知道百度会不会抓到这个优化过的iframe的内容。
评论发现出bug了。。。
今天晚上添加了IE 6访问本站的友情提示，建议用户去下载现代浏览器，增强用户体验。对于IE 7，就修改了一个样式，修正了logo的位置。消灭IE 6，从我做起！
今天在百度用site算法终于出现了tonitech了！！！太开行了！！！百度重新收录了我们的网站！(呲牙)
回复@Yuki-Cheny:好吧。。
回复@Yuki-Cheny:所以不用管多少的…
回复@Yuki-Cheny:其实你只要从这里进去，然后去淘宝什么的都无所谓…买即赚…
回复@Yuki-Cheny:现在是天猫频道了
回复@Yuki-Cheny:现在呢？
回复@Yuki-Cheny:这样的啊
回复@像洪水1樣汎濫:这个特卖频道搜出来的东西少很多。。。。
回复@Yuki-Cheny:可以的，你以后试试，哥现在还在做收藏按钮，以后常来哦！
这样直接能返利了？
今天哥开了一个相当像淘宝的商城！！！http://www.tonitech.com/taobao/ 欢迎光临！(呲牙)[笑哈哈][ali哇]
不错、
今天@Yuki-Cheny 帮我P了一个logo！我觉得跟Wordpress神似！相当喜欢！于是在首页添加了logo。[笑哈哈]
今天晚上的工作是在网站的顶部加了“站内搜索”功能，将类似placehole属性的英文修改成了中文显示。
今天终于把网站的整体颜色改成了蓝色，希望大家会喜欢。
@王志强也叫王骏晖 人人也有
现在每天下班回家就是博客博客博客网站网站网站，感谢堂哥一如既往的支持！今天出了点小意外，非常抱歉，很感谢你！[拍手]
今天Tonitech终于可以连接大部分的社交网站喽！朋友们可以用新浪微博、腾讯、人人、MSN来登录啦！
写得很好！！
谢谢！