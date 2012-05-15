关于博客

创立于2012年5月11日，闲时和几个朋友同事在这里写点东西。关于我们学习到的技术和思考，未来可能什么内容都有，不过更多的是关于计算机方面的，或许文采不怎么样，那就当作我们成长过程的记录吧！

关于博主

站长Tony：

大家好！我是博主Tony，全栈工程师。我文采一般，不过擅长表达，个性张扬，喜欢聚光灯，喜欢吹牛。大家如果遇到什么技术问题，或者想要为我的博客小站做点贡献的可以发邮件联系我。我的联系方式 QQ：四零五零三二三四三，邮箱：wangzhiangtony#qq.com。

关于Tonitech

我为什么要用“Tonitech”作为我的博客名呢？Tonitech是我的英文名Tony+技术Tech两个单词合成而来的，由于这种特殊的组合使得我很荣幸能够申请到www.tonitech.com这样的英文域名。

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