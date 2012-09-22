提示：All in One SEO这个插件如果有更新请大家不要点自动更新，否则本插件将被覆盖。
点击下面的链接完成下载：
SEO关键词自动生成插件 (下载565)
下载该插件的zip文件之后，然后到你的wordpress后台->插件->安装插件->上传，选择all-in-one-seo-pack.zip，点击现在安装。
注：系统生成的关键词仅供参考
1.3 描述
整合了最新版的All in One SEO 1.6.15.3
1.2 版本描述
整合了最新版的All in One SEO 1.6.15.2
修改编码格式的问题
可同时生成标签
修改了无法生成关键词的问题
1.1版本描述
修改中文词典的错误
修改了无法安装的bug
修改了路径的bug
1.0版本描述
WordPress撰写文章SEO关键词自动生成插件是由www.tonitech.com的站长Tony基于Semper Fi Web Design的Michael Torbert开发的All in One SEO进行了修改，添加了新建文章中关键词生成工具完成了开发。安装了此插件，你在写文章的时候底部会出现All in One SEO Pack，Keywords的输入框后面有一个“自动生成关键词”按钮，你只需要点击这个按钮，系统就会根据中文分词算法，按照词频自动生成这篇文章的8个关键词。
以下是登录几个重要搜索引擎的网站登录入口地址:
从SEO的角度，网站登录几大搜索引擎最佳的时间是：确定不会对已经生成的链接和内容进行大规模改动。
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社交网站的兴起，成为了过去两三年间的显著特征，2009年，社交网站首次取代了文学类网站成为第一大网络，现在社交网站达到了顶峰。
我们会感觉的用户开始向社交网站求助，而不仅仅简单地在谷歌中输入搜索词。这意味着谷歌必须采取相应的对策，否则会被边缘化。因此它开始把Twitter、Facebook、MySpace等网站上的对话也收录到搜索结果中。这样，如果人们在网上谈论某个品牌，这个品牌的主页也会得到提升。令搜索引擎优化专家们感动紧张的是，这个过程不是通过诸多包含商品的链接的社交网站来完成的，而人们对该品牌的讨论，即便参与讨论的这些人并没有与该主页建立链接。
现在要花时间考虑下如何在社交网站上付出努力，然后是你的网站出现在谷歌的页面中。
暂且不提谷歌对Javascript的偏见，我们应该还要注意类似的偏见，苹果的iPhone最近比较流行，不过作为苹果与Adobe争端的一部分，Adobe不允许Flash动画在iPhone上播放，这就说明，你的有着好看的Flash动画的炫酷网站可能无法被相当一部分用户看到。博主Tony曾经开发过一个网站，因为使用了一个Flash的导航和欢迎插件，而使得很多用户抱怨说他们使用手机无法得到导航。因此，你应该仔细考虑下是否真的需要这些华丽的点缀。
如果你的网站刚刚拿去检测了之后，发现结果不满意，怎么办？有几个方法可以帮你解决问题。
1.给图片瘦身。如果你网站的图片加载速度特别慢，谷歌会把你的页面置于非常靠后的位置。你可以考虑下格式，如果是一张需要表现细节的照片，你可以将它设置为位图，不过，如果是线条或者图标，你可以使用更小的矢量图。几乎所有的图片都可以减肥，你可以尝试让图片使用更少的色彩、图像大小压缩技术。比如，Photoshop里，点击文件->存储为Web和设备所用格式，可以优化和编辑图片，并可以显示大小变化多少。
2.清理网页。很多人创建网站的时候会走捷径，会去使用别人的代码，会用模板，而不是重零开始纯手工打造，这样会付出代价的。这些方法往往会在页面上留下许多短字节的废话或遗留的代码。所以，要找一个有经验的工程师看看你的页面，删除部分没用的代码。
3.利用CSS。你的页面用很多的表格？可以利用CSS去掉一些笨重的HTML，当然啦，本人已经很少使用table了，都是利用DIV+CSS来制作网页。如果你使用了CSS，你还要对CSS进行优化，如果你不知道怎么优化，那我就推荐一个工具给你——雅虎的YUI Compressor，你可以到http://yuilibrary.com/download/yuicompressor/这个网址下载它。它的效果你可以看看，刚刚开始的时候你的CSS代码是：
.color-me { color: rgb(123, 123, 123); border-color: #ffeedd; background: none repeat scroll 0 0 rgb(255, 0,0);}
优化之后：
.color-me{color:#7b7b7b;border-color:#fed;background:none repeat scroll 0 0 #f00}
可以看出，RGB颜色的值被优化了，然后代码紧凑了之后减少了空格占用的空间。
你需要扪心自问下，你的主页真的需要欢迎动画吗？人们来你的网站就是为了看这些超大的图片吗？你的网站是否堆满了导致它无法正常运行的垃圾？你要抽出时间来个大扫除了！