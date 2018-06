提示:All in One SEO这个插件如果有更新请大家不要点自动更新,否则本插件将被覆盖。

点击下面的链接完成下载:

SEO关键词自动生成插件 (下载565)

下载该插件的zip文件之后,然后到你的wordpress后台->插件->安装插件->上传,选择all-in-one-seo-pack.zip,点击现在安装。

注:系统生成的关键词仅供参考

1.3 描述

整合了最新版的All in One SEO 1.6.15.3

1.2 版本描述

整合了最新版的All in One SEO 1.6.15.2

修改编码格式的问题

可同时生成标签

修改了无法生成关键词的问题

1.1版本描述

修改中文词典的错误

修改了无法安装的bug

修改了路径的bug

1.0版本描述

WordPress撰写文章SEO关键词自动生成插件是由www.tonitech.com的站长Tony基于Semper Fi Web Design的Michael Torbert开发的All in One SEO进行了修改,添加了新建文章中关键词生成工具完成了开发。安装了此插件,你在写文章的时候底部会出现All in One SEO Pack,Keywords的输入框后面有一个“自动生成关键词”按钮,你只需要点击这个按钮,系统就会根据中文分词算法,按照词频自动生成这篇文章的8个关键词。