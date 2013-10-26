文/小曼

小时候爱上一本书《小灵通漫游未来》，书里的未来是桌子一样大的西瓜和鸡蛋大小的稻米……

长大后迷上一首歌《我的未来不是梦》，歌里的未来是太阳下的汗水和对爱的执着……

而今，回望唾液与荷尔蒙分泌旺盛的童年少年时光，曾经的期许有些成真，有些仍在未来。

未来，终将是你我一生的功课。如若命运来收考卷，你的答案是什么？

未来，是一盒等待开启的巧克力，充满各种可能。曾经有教授问学生如何把一个破杯子补起来，成功的方法能得到100美元的奖励。一个叫史蒂夫的学生回答：拿出50美元向大家征集想法然后挑出一个。教授和同学们哄堂大笑。十年后，这个愿意拿出一半预期收益集合众人智慧而备受奚落的学生，成为美国微软公司的首席执行官。不要急于给明天下定论。

未来，是一辆精力旺盛的单车，永远不会停止。上初中的儿子早恋了。心急如焚的章楠冷静下来后很郑重的问儿子，是否想一生留在这个小城镇。儿子摇了摇头。章楠告诉儿子，如果想留在家乡我支持你交往；如果你以后想留在上大学的地方就该在那时找女友；而如果以后想看更广的世界，就该在那时确定自己的妻子。于是，早恋的事情就这样不了了之。

未来，是一种眼光，关注明天赢得的是梦想。作为电脑神童，马克.扎克伯格在IT公司如日中天的时候拒绝了包括微软在内高达95万美元年薪的工作。2004年，他根据同学们在网络时代的交往习惯创立了一家名叫Facebook的网站。8年后，Faceook用户超过4亿，已成功上市。这个世界少了一个杰出的IT工程师，但多了一个传奇。

面对未来从爱上现在开始。姚立5年之内跳槽4次。甲公司老板苛刻、乙公司加班辛苦、丙公司福利不佳。同学聚会，她猛然发现，有的同学稳扎稳打已是部门经理、有的同学自营小公司业务红火，即便是嫁做人妇的全职妈妈也带着一对双胞胎心满意足，而自己还是丁公司的新进员工。未来不是逃离，就在当下每天的积累中。

面对未来需要轻装前行。IT精英舒羽从未想过四十多岁时遭遇公司重组竟然失业了。曾经的拥有，未来的虚无，让他无法走出紧闭的房门。半年以后，他收到曾经的同事出版的一本旅行手迹。拿着公司的遣散费，同事走了半个世界，收获一本书和另一个人生。书的扉页写着两个字：放下。用简单的心面向未来，放下负担才会发现被担忧遮蔽的风景。

面对未来不妨主动“索取”。妞妞在一家乐器行第一次摸到钢琴。回家后她对妈妈说我喜欢钢琴、对爸爸说钢琴真好听、对爷爷奶奶甚至遛弯时碰到的大爷大妈说以后想当钢琴家。父母买了钢琴，邻居女婿在乐团的朋友成了妞妞的钢琴老师。每当家里传出叮叮当当的琴声，大家都说“妞妞要当钢琴家呢”。像孩子一样和未来撒娇，把设想广而告之，会得到更多帮助。