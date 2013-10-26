今天我和两个同事参加了开源中国在杭州滨江网易大厦举办的会议http://city.oschina.net/hangzhou/event/128263，成为了我的一段美好回忆。原因就是我在最后的抽奖环节中得大奖，获得一台类似树莓派的pcDuino迷你计算机一台！果断上图！
这些是网线、电源、USE路由
这就是pcDuino的真容！
自己买了一个microSD卡，做了Ubuntu的镜像，现在在安装ing
安装系统ing
lightdm进入图形界面，卡得一逼啊！
更新apt-get list
这是我第一次参加活动获奖啊！不管怎么样还是感谢开源中国！接下来会好好利用这个东西！
有一天，我们几个人在路上看到有人穿着程序猿文化衫，于是我们就想买这样的衣服，去淘宝发现各种几十块的T恤，感觉质量应该不好，也没有打算要买。但是忽然有一个同事发现GitHub官网上有商店在销售GitHub的各种T恤，其中最拉风的就是钢铁侠T恤了！
这简直就是高端大气上档次！低调奢华有内涵！有木有！有木有！
之前我们几个要好的同事去看了《钢铁侠3》，感觉很爽！非常崇拜钢铁侠的英勇，当然最重要的还是帅气！那种叼炸天的感觉！刚好这件衣服有这种气质！于是我们决定一起买下！
这衣服一件是25美刀，运费也是25美刀。。。
开始选择尺码，三个矮穷挫，我170已经是最高的了，而当时只有S和XL的，M和L的已经没有了。太纠结了，他们俩说美国人的衣服会大一点的，于是他们直接选择了S，而我考虑了很久最终选择了XL。
我们仨一起买就是100美刀了，大概一个人要出200RMB，也是挺贵的，但是我们这种脑残粉没办法抵挡诱惑啊！！！
大概等了一个星期左右的时间，公司前台的美眉发邮件叫我们去取，激动ing~~~
拆开包裹感觉挺亮的！帅气啊！！！
穿上之后我惊呆了！XL的太大了！简直可以当齐逼小短裙。。。S的给我穿还是挺修身的！后悔不已啊！
25美刀的运费总不可能退货吧！于是我决定还是拿到裁缝店改小一点算了，也只能这样了，改了之后感觉还挺好的，正好合适。
ps：穿上GitHub钢铁侠的T恤之后，看着胸口荧光发亮圆圈，顿时觉得自己要技术宅拯救世界了！哈哈！
从前有个农夫叫雅各布，他有一头驴子叫做塞萨尔，这头驴子不小心掉进一口深5米的废井里，雅各布心疼不已，因为他非常喜爱自己的伙伴。
雅各布想尽办法，最终认识到无法营救塞萨尔。井口很窄，塞萨尔被卡在井底。驴子没有任何活动的迹象，也没发出任何声响，雅各布觉得塞萨尔可能摔死了。
在痛苦的做出放弃塞萨尔的决定之后，雅各布决定用土填满废井，将塞萨尔埋葬在井底，他叫来朋友用铁锨开始填土。
第一锨土惊醒了塞萨尔，第二锨土落到它身上的时候，驴子意识到了自己的处境。为了避免被掩埋的命运，它抖了抖土，第二锨土下来的时候，它都会做同样的动作，把土踏在脚下，就这样驴子随着土量的增加而上升。
一个小时之后，农夫雅各布和朋友们惊奇的发现塞萨尔的耳朵出现在了井口，他发现驴子还活着，大家抓紧埋土，直到驴子彻底逃离了废井，塞萨尔重获自由了。
农夫最初的计划是埋葬塞萨尔，却意外的拯救了它！当你觉得困难来临的时候，生活不如意的时候，失望受挫的时候，不要让它们击垮你，要勇于面对，化险为夷！
驴子的自救故事告诉我们，土可以埋葬它，也可以拯救它。你的态度应该是，我可能会面临困境，但是我不会轻易认输，困难不会打败我。
如果今天你也面临同样的挑战，这也可能意味着你有一个美好的未来，天将降大任于斯人，必将劳其筋骨，苦其心志，饿其体肤。
面对困境，一定要大声的对自己说：“困难不会击倒我，失败、失望、不公平都不会让我放弃梦想。我不会自卑，失落只是暂时的，我不但会从失败的打击之中恢复过来，还会变的比之前更强大。”
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您是否有问过自己，今天，用10,000元能做什么？
10,000元能买30多克的黄金。
10,000元能买1400多公斤鸡蛋。
10,000元能买2000个鸡蛋灌饼。
10,000元能买北京5环周边不到1平米的房子。
这些看似简单的数据，其实是与各位的生活质量有着紧密的联系。
2012年夏天，著名经济学家吴敬琏所说的一段有关中国货币超发的数据在微博上被转发N次，很多大“V”都热烈转发，此条新闻的火热由此可见一斑。“中国1990年货币总量为1.53万亿，2011年为85.16万亿，21年翻了近59倍。美国同期的货币总量只增加了1.99倍。如果翻翻美国的法律，美国法律规定货币的发行量不得超过GDP的70%。而按照中国现在的GDP总量看，中国已经超过2倍了。哈！这也是于国际接轨的一个表现吗？
2008年是个分水岭，危机前的货币总量是40多万亿，而今年5月底的数据是90多万亿，人们不禁感叹，钱，真的是毛了。
经济体系中货币超发，很多人都难以理解，但是这里却包含着经济学必然的逻辑。耶鲁大学教授欧文-费雪的费雪公式揭示：价格水平的变动仅源于货币数量的变动。也就是说，货币量的增加必然引起商品价格的上涨，或者说，商品价格的普遍上涨是货币引起的。这样，货币主义者揭示通货膨胀的矛头就直指发行货币的政府。
中国现在所采取的货币发行政策，看似和美国的量化宽松政策有异曲同工之处。但是，美国发行货币，稀释的是其他国家的财富；而中国大量印钞，稀释的则是中产阶级和普通劳动者的财富。美国有完善的债券系统，实体经济可以从中收益；而中国的货币发行，更专注于大危机时进行的大量基础设施的继续建设，对实体经济的振奋作用不大。
也许还有人在唏嘘那个成为“万元户”就很风光的年代，但是这仅仅是徒劳的追忆，我们手中货币的购买力的不断下降已经成为共识，无论政府的数据如何，我和您才是承受这物价之痛的个体。
中国经济结构和政治框架的问题，已经成为了现有经济体中的重疾。有没有人想过，过去几年中，几次所谓的“史上最严厉的”楼市调控政策的出台的背后，每次都带来了新的楼价新高。归根结底还是政府没有控制好货币发行的闸门，但是中国经济的结构问题，又不得不需要政府通过吹出新的泡沫来掩盖既有的危机。寄希望于政府短期内做出显著的结构性调整，有点痴人说梦了；认识到货币发行给个体生活带来的危机，才是一语惊醒梦中人。
70后经历了那场政治动荡，80后经历了大学扩招，90后经历了经济危机，既然如此，这个世界发生什么事都不会再用“意外”来形容。改变消费和理财观念，从今天做起，因为，北京的房价还会是那么令人不堪，价格的溢出效应还会在“火箭蛋”和“蒜你狠”上一次次出现，如果骂街骂够了，可以坐下来静静的想想，每个月少看一次电影，少唱一次KTV节约下来的费用，是不是可以成为掌握自己财富人生的开始。开源节流，古训不改。
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