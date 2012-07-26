证券投资风险是客观存在的，可以说任何一个决策都隐含着或大或小的风险。即使是把钱存入银行，收取微薄的利息，同样可能存在银行破产的风险，以及通货膨胀导致货币贬值的风险。



并不是每个人都愿意接受风险，更多的人倾向于接受收益。我们总能听到来自股市的一些声音：只要相中一匹“黑马”，短期低吸高抛，迅速获利回吐，实现50%的收益率不在话下……这种典型的回避风险、忽视风险的做法可能给投资者带来一个个地雷而非收益。因此，投资决策必须承认风险的存在性，加以计量，并设法控制风险，实现投资收益的最大化。

证券投资的风险按其性质可划分为两大类，即系统风险和非系统风险。

1. 系统性风险

系统性风险是指由公司外部、不为公司所预计和控制的因素造成的风险，给证券持有人带来损失的可能。它属于来自企业外部的宏观经济方面的因素造成的风险，如经济周期、战争、政治、自然灾害、政府的宏观调控下的各种政策。通常表现为国家、地区性战争或骚乱，全球性或区域性的石油恐慌，国民经济严重衰退或不景气，国家出台不利于公司的宏观经济调控的法律法规，中央银行调整利率等。这些因素单独或综合发生，导致所有股票价格都发生动荡，且涉及面广，人们根本无法事先采取针对性措施予以规避，即使分散投资也不能降低其风险。这类风险的破坏性大而且难以回避，具体有：政治风险、利率风险、信用交易风险和汇率风险等。

2. 非系统性风险

非系统性风险指由于企业自身某些原因引起的证券价格下跌的风险，属于微观因素造成的，它只存在于相对独立的范畴，或者是个别行业中，是总的投资风险中除了系统风险外的偶发性风险。具体有：企业经营风险，是指经理人决策错误，产品质量下降，成本上升，盈利下降而给投资者预期收益带来亏损；企业财务风险，是指筹资不合理，偿债能力差，财务状况不佳，到期不能支付利息，受业绩拖累，股价下跌，净资产下降等；企业信用风险，是指企业在债务到期时无力还本付息所产生的风险；企业的道德风险，是指企业经理人隐瞒公司真实的亏损情况，虚报利润等；流动性风险，是指对不可上市交易的证券进行的投资；交易风险，是指买卖过程中差错；还有偶然事件风险等等。比如，长虹公司大规模地扩大了电视机的产量，后来发现电视机市场出现了过度竞争，市场需求量大大低于预期的数字，因此，长虹公司的收入及其股票价格受到不利的影响，而其他公司的收入和股票价格却不受此影响。由于非系统风险属于单个风险，是由个人、单个企业或行业等可控因素带来的，因此，股票投资者可通过投资的多样化来化解非系统风险。

在同一个证券市场上，对待同一家公司的证券，不同投资者投资的结果可能会出现截然不同的情况，有的盈利丰厚，有的亏损累累，这种差异很大程度上是因投资者不同的风险控制和承受能力、心理素质与心理状态、不同的判断标准、不同的操作技巧造成的。

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