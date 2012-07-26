分类：股市

股票市场是已经发行的股票转让、买卖和流通的场所，包括交易所市场和场外交易市场两大类别。由于它是建立在发行市场基础上的，因此又称作二级市场。股票市场的结构和交易活动比发行市场（一级市场）更为复杂，其作用和影响力也更大。股票市场的前身起源于1602年荷兰人在阿姆斯特河大桥上进行荷属东印度公司股票的买卖，而正规的股票市场最早出现在美国。

股市投资风险从何而来

证券投资风险是客观存在的，可以说任何一个决策都隐含着或大或小的风险。即使是把钱存入银行，收取微薄的利息，同样可能存在银行破产的风险，以及通货膨胀导致货币贬值的风险。


并不是每个人都愿意接受风险，更多的人倾向于接受收益。我们总能听到来自股市的一些声音：只要相中一匹“黑马”，短期低吸高抛，迅速获利回吐，实现50%的收益率不在话下……这种典型的回避风险、忽视风险的做法可能给投资者带来一个个地雷而非收益。因此，投资决策必须承认风险的存在性，加以计量，并设法控制风险，实现投资收益的最大化。

证券投资的风险按其性质可划分为两大类，即系统风险和非系统风险。

1. 系统性风险

系统性风险是指由公司外部、不为公司所预计和控制的因素造成的风险，给证券持有人带来损失的可能。它属于来自企业外部的宏观经济方面的因素造成的风险，如经济周期、战争、政治、自然灾害、政府的宏观调控下的各种政策。通常表现为国家、地区性战争或骚乱，全球性或区域性的石油恐慌，国民经济严重衰退或不景气，国家出台不利于公司的宏观经济调控的法律法规，中央银行调整利率等。这些因素单独或综合发生，导致所有股票价格都发生动荡，且涉及面广，人们根本无法事先采取针对性措施予以规避，即使分散投资也不能降低其风险。这类风险的破坏性大而且难以回避，具体有：政治风险、利率风险、信用交易风险和汇率风险等。

2. 非系统性风险

非系统性风险指由于企业自身某些原因引起的证券价格下跌的风险，属于微观因素造成的，它只存在于相对独立的范畴，或者是个别行业中，是总的投资风险中除了系统风险外的偶发性风险。具体有：企业经营风险，是指经理人决策错误，产品质量下降，成本上升，盈利下降而给投资者预期收益带来亏损；企业财务风险，是指筹资不合理，偿债能力差，财务状况不佳，到期不能支付利息，受业绩拖累，股价下跌，净资产下降等；企业信用风险，是指企业在债务到期时无力还本付息所产生的风险；企业的道德风险，是指企业经理人隐瞒公司真实的亏损情况，虚报利润等；流动性风险，是指对不可上市交易的证券进行的投资；交易风险，是指买卖过程中差错；还有偶然事件风险等等。比如，长虹公司大规模地扩大了电视机的产量，后来发现电视机市场出现了过度竞争，市场需求量大大低于预期的数字，因此，长虹公司的收入及其股票价格受到不利的影响，而其他公司的收入和股票价格却不受此影响。由于非系统风险属于单个风险，是由个人、单个企业或行业等可控因素带来的，因此，股票投资者可通过投资的多样化来化解非系统风险。

在同一个证券市场上，对待同一家公司的证券，不同投资者投资的结果可能会出现截然不同的情况，有的盈利丰厚，有的亏损累累，这种差异很大程度上是因投资者不同的风险控制和承受能力、心理素质与心理状态、不同的判断标准、不同的操作技巧造成的。

 

引用：

http://www.3rdstone.com.cn/

 

 

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影响股市涨跌的因素

股市风云变幻，受到各种因素影响，作为投资者，如何最大程度上了解消息面政策面对于股市的影响，是把握股市命脉、洞悉市场走势的关键所在。
影响股市的因素主要有以下几类：


宏观政治经济状况

股票市场价格波动也在很大程度上反映了宏观经济状况的变化。从国外证券市场历史走势不难发现，股票市场的变动趋势大体上与经济周期相吻合。在经济繁荣时期，企业经营状况好，盈利多，其股票价格也在上涨。经济不景气时，企业收入减少，利润下降，也将导致其股票价格不断下跌。但是股票市场的走势与经济周期限在时间上并不是完全一致的，通常，股票市场的变化要有一定的超前，因此股市价格被称作是宏观经济的晴雨表。 
 
利率水平

在影响股票市场走势的诸多因素中，利率是一个比较敏感的因素。利率水平高的话，很多资金不如存银行，可以保底有收入，再就是不如进入固定收益品种比如国债，企业债市场。一般来说，利率上升，可能会将一部分资金吸引到银行储蓄系统，从而养活了股票市场的资金量，对股价造成一定的影响。同时，由于利率上升，企业经营成本增加，利润减少，也相应地会使股票价格有所下跌。反之，利率降低，人们出于保值增值的内在需要，可能会将更多的资金投向股市，从而刺激股票价格的上涨。同时，由于利率降低，企业经营成本降低，利润增加，也相应地促使股票价格上涨。


通货膨胀

这一因素对股票市场走势有利有弊，既有刺激市场的作用，又有压抑市场的作用，但总的来看是弊大于利，它会推动股市的泡沫成分加大。在通货膨胀初期，由于货币借助应增加会刺激生产和消费，增长率加企业的盈利，从而促使股票价格上涨。但通货膨胀到了一定程度时，将会推动利率上扬，从而促使股价下跌。

政治因素

指对股票市场发生直接或间接影响的政治方面的原因，如国际的政治形势，政治事件，国家之间的关系，重要的政治领导人的变换等等，这些都会对股价产生巨大的、突发性的影响。这也是基本面中应该考虑的一个重要方面。

市场整体市盈率水平

市盈率是估值的重要基准之一，没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场，不管是股票还是房屋，如果价格上涨或下跌过度，脱离了实际，市场最终会作出反应的。而且，有些反应将以惨烈收场。

公司基本面分析

对于具体的个股而言，影响其价位高低的主要因素在于企业本身的内在素质，包括财务状况、经营情况、管理水平、技术能力、市场大小、行业特点、发展潜力等一系列因素。

 

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