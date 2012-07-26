您是否有问过自己，今天，用10,000元能做什么？

10,000元能买30多克的黄金。

10,000元能买1400多公斤鸡蛋。

10,000元能买2000个鸡蛋灌饼。

10,000元能买北京5环周边不到1平米的房子。



这些看似简单的数据，其实是与各位的生活质量有着紧密的联系。

2012年夏天，著名经济学家吴敬琏所说的一段有关中国货币超发的数据在微博上被转发N次，很多大“V”都热烈转发，此条新闻的火热由此可见一斑。“中国1990年货币总量为1.53万亿，2011年为85.16万亿，21年翻了近59倍。美国同期的货币总量只增加了1.99倍。如果翻翻美国的法律，美国法律规定货币的发行量不得超过GDP的70%。而按照中国现在的GDP总量看，中国已经超过2倍了。哈！这也是于国际接轨的一个表现吗？

2008年是个分水岭，危机前的货币总量是40多万亿，而今年5月底的数据是90多万亿，人们不禁感叹，钱，真的是毛了。

经济体系中货币超发，很多人都难以理解，但是这里却包含着经济学必然的逻辑。耶鲁大学教授欧文-费雪的费雪公式揭示：价格水平的变动仅源于货币数量的变动。也就是说，货币量的增加必然引起商品价格的上涨，或者说，商品价格的普遍上涨是货币引起的。这样，货币主义者揭示通货膨胀的矛头就直指发行货币的政府。

中国现在所采取的货币发行政策，看似和美国的量化宽松政策有异曲同工之处。但是，美国发行货币，稀释的是其他国家的财富；而中国大量印钞，稀释的则是中产阶级和普通劳动者的财富。美国有完善的债券系统，实体经济可以从中收益；而中国的货币发行，更专注于大危机时进行的大量基础设施的继续建设，对实体经济的振奋作用不大。

也许还有人在唏嘘那个成为“万元户”就很风光的年代，但是这仅仅是徒劳的追忆，我们手中货币的购买力的不断下降已经成为共识，无论政府的数据如何，我和您才是承受这物价之痛的个体。

中国经济结构和政治框架的问题，已经成为了现有经济体中的重疾。有没有人想过，过去几年中，几次所谓的“史上最严厉的”楼市调控政策的出台的背后，每次都带来了新的楼价新高。归根结底还是政府没有控制好货币发行的闸门，但是中国经济的结构问题，又不得不需要政府通过吹出新的泡沫来掩盖既有的危机。寄希望于政府短期内做出显著的结构性调整，有点痴人说梦了；认识到货币发行给个体生活带来的危机，才是一语惊醒梦中人。

70后经历了那场政治动荡，80后经历了大学扩招，90后经历了经济危机，既然如此，这个世界发生什么事都不会再用“意外”来形容。改变消费和理财观念，从今天做起，因为，北京的房价还会是那么令人不堪，价格的溢出效应还会在“火箭蛋”和“蒜你狠”上一次次出现，如果骂街骂够了，可以坐下来静静的想想，每个月少看一次电影，少唱一次KTV节约下来的费用，是不是可以成为掌握自己财富人生的开始。开源节流，古训不改。

引用：

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