您是否有问过自己，今天，用10,000元能做什么？
10,000元能买30多克的黄金。
10,000元能买1400多公斤鸡蛋。
10,000元能买2000个鸡蛋灌饼。
10,000元能买北京5环周边不到1平米的房子。
这些看似简单的数据，其实是与各位的生活质量有着紧密的联系。
2012年夏天，著名经济学家吴敬琏所说的一段有关中国货币超发的数据在微博上被转发N次，很多大“V”都热烈转发，此条新闻的火热由此可见一斑。“中国1990年货币总量为1.53万亿，2011年为85.16万亿，21年翻了近59倍。美国同期的货币总量只增加了1.99倍。如果翻翻美国的法律，美国法律规定货币的发行量不得超过GDP的70%。而按照中国现在的GDP总量看，中国已经超过2倍了。哈！这也是于国际接轨的一个表现吗？
2008年是个分水岭，危机前的货币总量是40多万亿，而今年5月底的数据是90多万亿，人们不禁感叹，钱，真的是毛了。
经济体系中货币超发，很多人都难以理解，但是这里却包含着经济学必然的逻辑。耶鲁大学教授欧文-费雪的费雪公式揭示：价格水平的变动仅源于货币数量的变动。也就是说，货币量的增加必然引起商品价格的上涨，或者说，商品价格的普遍上涨是货币引起的。这样，货币主义者揭示通货膨胀的矛头就直指发行货币的政府。
中国现在所采取的货币发行政策，看似和美国的量化宽松政策有异曲同工之处。但是，美国发行货币，稀释的是其他国家的财富；而中国大量印钞，稀释的则是中产阶级和普通劳动者的财富。美国有完善的债券系统，实体经济可以从中收益；而中国的货币发行，更专注于大危机时进行的大量基础设施的继续建设，对实体经济的振奋作用不大。
也许还有人在唏嘘那个成为“万元户”就很风光的年代，但是这仅仅是徒劳的追忆，我们手中货币的购买力的不断下降已经成为共识，无论政府的数据如何，我和您才是承受这物价之痛的个体。
中国经济结构和政治框架的问题，已经成为了现有经济体中的重疾。有没有人想过，过去几年中，几次所谓的“史上最严厉的”楼市调控政策的出台的背后，每次都带来了新的楼价新高。归根结底还是政府没有控制好货币发行的闸门，但是中国经济的结构问题，又不得不需要政府通过吹出新的泡沫来掩盖既有的危机。寄希望于政府短期内做出显著的结构性调整，有点痴人说梦了；认识到货币发行给个体生活带来的危机，才是一语惊醒梦中人。
70后经历了那场政治动荡，80后经历了大学扩招，90后经历了经济危机，既然如此，这个世界发生什么事都不会再用“意外”来形容。改变消费和理财观念，从今天做起，因为，北京的房价还会是那么令人不堪，价格的溢出效应还会在“火箭蛋”和“蒜你狠”上一次次出现，如果骂街骂够了，可以坐下来静静的想想，每个月少看一次电影，少唱一次KTV节约下来的费用，是不是可以成为掌握自己财富人生的开始。开源节流，古训不改。
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证券投资风险是客观存在的，可以说任何一个决策都隐含着或大或小的风险。即使是把钱存入银行，收取微薄的利息，同样可能存在银行破产的风险，以及通货膨胀导致货币贬值的风险。
并不是每个人都愿意接受风险，更多的人倾向于接受收益。我们总能听到来自股市的一些声音：只要相中一匹“黑马”，短期低吸高抛，迅速获利回吐，实现50%的收益率不在话下……这种典型的回避风险、忽视风险的做法可能给投资者带来一个个地雷而非收益。因此，投资决策必须承认风险的存在性，加以计量，并设法控制风险，实现投资收益的最大化。
证券投资的风险按其性质可划分为两大类，即系统风险和非系统风险。
1. 系统性风险
系统性风险是指由公司外部、不为公司所预计和控制的因素造成的风险，给证券持有人带来损失的可能。它属于来自企业外部的宏观经济方面的因素造成的风险，如经济周期、战争、政治、自然灾害、政府的宏观调控下的各种政策。通常表现为国家、地区性战争或骚乱，全球性或区域性的石油恐慌，国民经济严重衰退或不景气，国家出台不利于公司的宏观经济调控的法律法规，中央银行调整利率等。这些因素单独或综合发生，导致所有股票价格都发生动荡，且涉及面广，人们根本无法事先采取针对性措施予以规避，即使分散投资也不能降低其风险。这类风险的破坏性大而且难以回避，具体有：政治风险、利率风险、信用交易风险和汇率风险等。
2. 非系统性风险
非系统性风险指由于企业自身某些原因引起的证券价格下跌的风险，属于微观因素造成的，它只存在于相对独立的范畴，或者是个别行业中，是总的投资风险中除了系统风险外的偶发性风险。具体有：企业经营风险，是指经理人决策错误，产品质量下降，成本上升，盈利下降而给投资者预期收益带来亏损；企业财务风险，是指筹资不合理，偿债能力差，财务状况不佳，到期不能支付利息，受业绩拖累，股价下跌，净资产下降等；企业信用风险，是指企业在债务到期时无力还本付息所产生的风险；企业的道德风险，是指企业经理人隐瞒公司真实的亏损情况，虚报利润等；流动性风险，是指对不可上市交易的证券进行的投资；交易风险，是指买卖过程中差错；还有偶然事件风险等等。比如，长虹公司大规模地扩大了电视机的产量，后来发现电视机市场出现了过度竞争，市场需求量大大低于预期的数字，因此，长虹公司的收入及其股票价格受到不利的影响，而其他公司的收入和股票价格却不受此影响。由于非系统风险属于单个风险，是由个人、单个企业或行业等可控因素带来的，因此，股票投资者可通过投资的多样化来化解非系统风险。
在同一个证券市场上，对待同一家公司的证券，不同投资者投资的结果可能会出现截然不同的情况，有的盈利丰厚，有的亏损累累，这种差异很大程度上是因投资者不同的风险控制和承受能力、心理素质与心理状态、不同的判断标准、不同的操作技巧造成的。
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股市风云变幻，受到各种因素影响，作为投资者，如何最大程度上了解消息面政策面对于股市的影响，是把握股市命脉、洞悉市场走势的关键所在。
影响股市的因素主要有以下几类：
宏观政治经济状况
股票市场价格波动也在很大程度上反映了宏观经济状况的变化。从国外证券市场历史走势不难发现，股票市场的变动趋势大体上与经济周期相吻合。在经济繁荣时期，企业经营状况好，盈利多，其股票价格也在上涨。经济不景气时，企业收入减少，利润下降，也将导致其股票价格不断下跌。但是股票市场的走势与经济周期限在时间上并不是完全一致的，通常，股票市场的变化要有一定的超前，因此股市价格被称作是宏观经济的晴雨表。
利率水平
在影响股票市场走势的诸多因素中，利率是一个比较敏感的因素。利率水平高的话，很多资金不如存银行，可以保底有收入，再就是不如进入固定收益品种比如国债，企业债市场。一般来说，利率上升，可能会将一部分资金吸引到银行储蓄系统，从而养活了股票市场的资金量，对股价造成一定的影响。同时，由于利率上升，企业经营成本增加，利润减少，也相应地会使股票价格有所下跌。反之，利率降低，人们出于保值增值的内在需要，可能会将更多的资金投向股市，从而刺激股票价格的上涨。同时，由于利率降低，企业经营成本降低，利润增加，也相应地促使股票价格上涨。
通货膨胀
这一因素对股票市场走势有利有弊，既有刺激市场的作用，又有压抑市场的作用，但总的来看是弊大于利，它会推动股市的泡沫成分加大。在通货膨胀初期，由于货币借助应增加会刺激生产和消费，增长率加企业的盈利，从而促使股票价格上涨。但通货膨胀到了一定程度时，将会推动利率上扬，从而促使股价下跌。
政治因素
指对股票市场发生直接或间接影响的政治方面的原因，如国际的政治形势，政治事件，国家之间的关系，重要的政治领导人的变换等等，这些都会对股价产生巨大的、突发性的影响。这也是基本面中应该考虑的一个重要方面。
市场整体市盈率水平
市盈率是估值的重要基准之一，没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场，不管是股票还是房屋，如果价格上涨或下跌过度，脱离了实际，市场最终会作出反应的。而且，有些反应将以惨烈收场。
公司基本面分析
对于具体的个股而言，影响其价位高低的主要因素在于企业本身的内在素质，包括财务状况、经营情况、管理水平、技术能力、市场大小、行业特点、发展潜力等一系列因素。
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