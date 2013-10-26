分类：计算机周边

参加杭州开源中国OSC源创会第21期获奖经历

今天我和两个同事参加了开源中国在杭州滨江网易大厦举办的会议http://city.oschina.net/hangzhou/event/128263，成为了我的一段美好回忆。原因就是我在最后的抽奖环节中得大奖，获得一台类似树莓派的pcDuino迷你计算机一台！果断上图！

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这些是网线、电源、USE路由

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这就是pcDuino的真容！

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自己买了一个microSD卡，做了Ubuntu的镜像，现在在安装ing

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安装系统ing

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lightdm进入图形界面，卡得一逼啊！

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更新apt-get list

这是我第一次参加活动获奖啊！不管怎么样还是感谢开源中国！接下来会好好利用这个东西！

GitHub官网购买钢铁侠T恤经历

有一天，我们几个人在路上看到有人穿着程序猿文化衫，于是我们就想买这样的衣服，去淘宝发现各种几十块的T恤，感觉质量应该不好，也没有打算要买。但是忽然有一个同事发现GitHub官网上有商店在销售GitHub的各种T恤，其中最拉风的就是钢铁侠T恤了！

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这简直就是高端大气上档次！低调奢华有内涵！有木有！有木有！

之前我们几个要好的同事去看了《钢铁侠3》，感觉很爽！非常崇拜钢铁侠的英勇，当然最重要的还是帅气！那种叼炸天的感觉！刚好这件衣服有这种气质！于是我们决定一起买下！

这衣服一件是25美刀，运费也是25美刀。。。

开始选择尺码，三个矮穷挫，我170已经是最高的了，而当时只有S和XL的，M和L的已经没有了。太纠结了，他们俩说美国人的衣服会大一点的，于是他们直接选择了S，而我考虑了很久最终选择了XL。

我们仨一起买就是100美刀了，大概一个人要出200RMB，也是挺贵的，但是我们这种脑残粉没办法抵挡诱惑啊！！！

大概等了一个星期左右的时间，公司前台的美眉发邮件叫我们去取，激动ing~~~

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拆开包裹感觉挺亮的！帅气啊！！！

穿上之后我惊呆了！XL的太大了！简直可以当齐逼小短裙。。。S的给我穿还是挺修身的！后悔不已啊！

25美刀的运费总不可能退货吧！于是我决定还是拿到裁缝店改小一点算了，也只能这样了，改了之后感觉还挺好的，正好合适。

ps：穿上GitHub钢铁侠的T恤之后，看着胸口荧光发亮圆圈，顿时觉得自己要技术宅拯救世界了！哈哈！

遍历每个文件夹删除svn信息的方法（最最简单高效的方法）

在svn 1.7以前的版本，项目代码的每个目录都会有个.SVN的文件夹。到了1.7版之后，.SVN文件夹只有根目录才有。所以如果大家使用的是1.7以前的老版本的svn经常会遇到复制一个文件夹到一个新的的项目，而这个文件夹的有.SVN文件夹，包含了原来项目的版本信息，导致新的项目报出错误或者冲突。最好的办法就是删掉这些.SVN文件夹。但是如果文件夹的层级太多，有很多的子文件夹，子文件夹下还有子文件夹，这让我们手动去删除.SVN文件夹实在是太坑爹了！

这时候我们就会想到有没有什么工具可以帮助我们遍历删除指定文件夹下所有子文件夹的.SVN文件夹，废话不多说了，直接上方法：

1. 新建一个txt文档，将下面的代码拷进去：

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shell\DeleteSVN] 
@="Delete SVN Folders"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shell\DeleteSVN\command] 
@="cmd.exe /c \"TITLE Removing SVN Folders in %1 && COLOR 9A && FOR /r \"%1\" %%f IN (.svn) DO RD /s /q \"%%f\" \""

2. 然后保存后，文件名也不用管，直接将文件格式修改为.reg格式即可，这时候这个文档变成了一个windows注册表文件。

3. 双击执行该文件。

4. 右击你想要遍历删除.SVN文件夹的文件夹，会出现“Delete SVN Folders”：

Delete SVN Folders

点击即可遍历删除.SVN文件夹了！

Google Adsense判断欺诈点击的8种算法

教程由JAVA中文网整理校对发布(javaweb.cc)

随着在线广告的流行，pay by per click (每次点击付钱)的模式 逐渐被大家接受。可是随之而来的问题就是fraud clicking的预防迫在眉捷，因为这将直接关系到这种广告模式能否长久生存和能否成为一种真正的网站拥有者的收入来源。

下面介绍Google Adsense系统如何从系统角度出发防止点击欺骗，希望对其它的在线广告系统防止虚假点击能有很好的指导作用。

随着在线广告的流行，pay by per click (每次点击付钱)的模式 逐渐被大家接受。可是随之而来的问题就是fraud clicking的预防迫在眉捷，因为这将直接关系到这种广告模式能否长久生存和能否成为一种真正的网站拥有者的收入来源。

下面介绍Google Adsense系统如何从系统角度出发防止点击欺骗，希望对其它的在线广告系统防止虚假点击能有很好的指导作用：

1] 点击率 ＝ 点击次数／共浏览的次数。
点击率是一个判断是否有无fraud clicks的关键的方法，可以想像一个网站上的广告的点击率超过10%将意味这什么。

#of Click/# of Viewed

2] 点击覆盖率／独立IP ，这个分布里如果有；单个IP 的（点击／浏览）＝点击覆盖率超出了3倍的系统误差范围内将有作弊的嫌疑。

例子，例如来自 129.119.200.1 的用户浏览了 16个网页，点击了4个广告，而整个广告的点击率「从[1]里计算的到」是5%，那么计算得到：
%5 X 16 =~ 1，方差为Sqrt(1) = 1，点击覆盖率＝4/1 = 4 ，根据数学上高斯分布，这种概率小于万分之一。

Ratio VS IP distribution

3] 点击率『点击覆盖率』／IP／时间
根据时间序列对点击率进行分析，如果在某一个时间段上有明显的峰值，那么这将以为着有潜在的欺骗点击的可能。

Ratio VS time

4] 网页load的时间和 广告点击时间差的分析，以及每两次click之间时间差序列的分析
[网页load的时间和 广告点击时间差] 应该是一个泊松分布 possion distribution，而每两次click之间的时间差也应该是一个Possion distribution，如果这个时间用秒记，大于25秒的话基本上呈现高斯分布的形状。

[time of loading – time of click] distribution VS Possion
[time difference of two clicks] distribution VS Possion/Gaussion

5] 针对Proxy点击的分析
改变IP进行点击可以说在以往是最难以解决最难以发现作弊方式，大概国人进行Alexa的Boost时就多半采用了Proxy进行虚假点击的方法，可是这里只要通过反向监查IP的来源是否是带有Proxy功能的服务器就可以知道了。

Reverse Proxy check

6] 针对 http_agent的分析
Http_agent／时间 的时间序列的分析，峰值超过3方差需要审查

7] 针对 http_referral 的分析
referral／时间 的时间序列的分析 ，峰值超过3方差需要审查

8] 整体效果上还有一个非常有用的量：
所有用户的有效的每千次展示费用的均值／独立IP
这个将能更加直接找到spam clicking 的运行计算机并且予以封杀。

Overall Ratio VS IP

Google Adsense判断欺诈点击的8种算法(本教程仅供研究和学习，不代表JAVA中文网观点)

本篇文章来自Java中文网：http://www.javaweb.cc/internet/website/24451.shtml

 

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打开word时，出现“向程序发送命令时出现问题”的解决方法

        本人用的是Windows 7的系统，这几天开word的时候，出现无法打开的问题，最后的提示框是“向程序发送命令时出现问题”。上网查看之后，发现是模板文件Normal.dot出错，在关闭word时，在word中的插件都要往Normal.dot中写东西，如果产生冲突，Normal.dot就会出错，导致下一次启动word时，只能以安全模式启动。

        下面是解决方法：

        关闭所有打开的Word文档，将这条命令：%appdata%\microsoft\templates 复制到 开始 –> 运行 的命令框里。在打开的目录下，将Normal.dot删除，然后重新运行word就可以了。

 

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