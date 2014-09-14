有一天，我们几个人在路上看到有人穿着程序猿文化衫，于是我们就想买这样的衣服，去淘宝发现各种几十块的T恤，感觉质量应该不好，也没有打算要买。但是忽然有一个同事发现GitHub官网上有商店在销售GitHub的各种T恤，其中最拉风的就是钢铁侠T恤了！

这简直就是高端大气上档次！低调奢华有内涵！有木有！有木有！

之前我们几个要好的同事去看了《钢铁侠3》，感觉很爽！非常崇拜钢铁侠的英勇，当然最重要的还是帅气！那种叼炸天的感觉！刚好这件衣服有这种气质！于是我们决定一起买下！

这衣服一件是25美刀，运费也是25美刀。。。

开始选择尺码，三个矮穷挫，我170已经是最高的了，而当时只有S和XL的，M和L的已经没有了。太纠结了，他们俩说美国人的衣服会大一点的，于是他们直接选择了S，而我考虑了很久最终选择了XL。

我们仨一起买就是100美刀了，大概一个人要出200RMB，也是挺贵的，但是我们这种脑残粉没办法抵挡诱惑啊！！！

大概等了一个星期左右的时间，公司前台的美眉发邮件叫我们去取，激动ing~~~

拆开包裹感觉挺亮的！帅气啊！！！

穿上之后我惊呆了！XL的太大了！简直可以当齐逼小短裙。。。S的给我穿还是挺修身的！后悔不已啊！

25美刀的运费总不可能退货吧！于是我决定还是拿到裁缝店改小一点算了，也只能这样了，改了之后感觉还挺好的，正好合适。

ps：穿上GitHub钢铁侠的T恤之后，看着胸口荧光发亮圆圈，顿时觉得自己要技术宅拯救世界了！哈哈！