谷歌认为，最优秀的管理者应当具有以下八种特质：
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IDEA集成开发工具Debug Cannot start Maven问题解决方法
最近接手了一个新的JAVA项目，在IDEA中配置好了Debug了，点击Debug，在控制台报错如下：
[FATAL_ERROR] Cannot start Maven: No valid Maven installation found. Either set the home directory in the <a href="#">configuration dialog</a> or set the M2_HOME environment variable on your system.
我以前的项目都可以正常使用Maven，这个项目居然不能使用了，我的~/.zshrc一切配置都正常，真是奇怪了。后来去stackoverflow上查了下，原来是Mac的Shell环境变量未必能够被GUI应用读到。解决方法如下：
sudo vim /etc/launchd.conf //一般Mac上默认是没有这个文件的
在这个文件中加上你的M2_HOME的配置：
setenv M2_HOME /usr/local/maven/apache-maven-3.2.1
然后你一定要重新启动Mac这个配置才会生效，重启之后Debug就正常了。
参加杭州开源中国OSC源创会第21期获奖经历
今天我和两个同事参加了开源中国在杭州滨江网易大厦举办的会议http://city.oschina.net/hangzhou/event/128263，成为了我的一段美好回忆。原因就是我在最后的抽奖环节中得大奖，获得一台类似树莓派的pcDuino迷你计算机一台！果断上图！
这些是网线、电源、USE路由
这就是pcDuino的真容！
自己买了一个microSD卡，做了Ubuntu的镜像，现在在安装ing
安装系统ing
lightdm进入图形界面，卡得一逼啊！
更新apt-get list
这是我第一次参加活动获奖啊！不管怎么样还是感谢开源中国！接下来会好好利用这个东西！
GitHub官网购买钢铁侠T恤经历
有一天，我们几个人在路上看到有人穿着程序猿文化衫，于是我们就想买这样的衣服，去淘宝发现各种几十块的T恤，感觉质量应该不好，也没有打算要买。但是忽然有一个同事发现GitHub官网上有商店在销售GitHub的各种T恤，其中最拉风的就是钢铁侠T恤了！
这简直就是高端大气上档次！低调奢华有内涵！有木有！有木有！
之前我们几个要好的同事去看了《钢铁侠3》，感觉很爽！非常崇拜钢铁侠的英勇，当然最重要的还是帅气！那种叼炸天的感觉！刚好这件衣服有这种气质！于是我们决定一起买下！
这衣服一件是25美刀，运费也是25美刀。。。
开始选择尺码，三个矮穷挫，我170已经是最高的了，而当时只有S和XL的，M和L的已经没有了。太纠结了，他们俩说美国人的衣服会大一点的，于是他们直接选择了S，而我考虑了很久最终选择了XL。
我们仨一起买就是100美刀了，大概一个人要出200RMB，也是挺贵的，但是我们这种脑残粉没办法抵挡诱惑啊！！！
大概等了一个星期左右的时间，公司前台的美眉发邮件叫我们去取，激动ing~~~
拆开包裹感觉挺亮的！帅气啊！！！
穿上之后我惊呆了！XL的太大了！简直可以当齐逼小短裙。。。S的给我穿还是挺修身的！后悔不已啊！
25美刀的运费总不可能退货吧！于是我决定还是拿到裁缝店改小一点算了，也只能这样了，改了之后感觉还挺好的，正好合适。
ps：穿上GitHub钢铁侠的T恤之后，看着胸口荧光发亮圆圈，顿时觉得自己要技术宅拯救世界了！哈哈！
遍历每个文件夹删除svn信息的方法（最最简单高效的方法）
在svn 1.7以前的版本，项目代码的每个目录都会有个.SVN的文件夹。到了1.7版之后，.SVN文件夹只有根目录才有。所以如果大家使用的是1.7以前的老版本的svn经常会遇到复制一个文件夹到一个新的的项目，而这个文件夹的有.SVN文件夹，包含了原来项目的版本信息，导致新的项目报出错误或者冲突。最好的办法就是删掉这些.SVN文件夹。但是如果文件夹的层级太多，有很多的子文件夹，子文件夹下还有子文件夹，这让我们手动去删除.SVN文件夹实在是太坑爹了！
这时候我们就会想到有没有什么工具可以帮助我们遍历删除指定文件夹下所有子文件夹的.SVN文件夹，废话不多说了，直接上方法：
1. 新建一个txt文档，将下面的代码拷进去：
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shell\DeleteSVN] @="Delete SVN Folders" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shell\DeleteSVN\command] @="cmd.exe /c \"TITLE Removing SVN Folders in %1 && COLOR 9A && FOR /r \"%1\" %%f IN (.svn) DO RD /s /q \"%%f\" \""
2. 然后保存后，文件名也不用管，直接将文件格式修改为.reg格式即可，这时候这个文档变成了一个windows注册表文件。
3. 双击执行该文件。
4. 右击你想要遍历删除.SVN文件夹的文件夹，会出现“Delete SVN Folders”：
点击即可遍历删除.SVN文件夹了！