最近接手了一个新的JAVA项目,在IDEA中配置好了Debug了,点击Debug,在控制台报错如下:

[FATAL_ERROR] Cannot start Maven: No valid Maven installation found. Either set the home directory in the <a href="#">configuration dialog</a> or set the M2_HOME environment variable on your system.

我以前的项目都可以正常使用Maven,这个项目居然不能使用了,我的~/.zshrc一切配置都正常,真是奇怪了。后来去stackoverflow上查了下,原来是Mac的Shell环境变量未必能够被GUI应用读到。解决方法如下:

sudo vim /etc/launchd.conf //一般Mac上默认是没有这个文件的

在这个文件中加上你的M2_HOME的配置:

setenv M2_HOME /usr/local/maven/apache-maven-3.2.1

然后你一定要重新启动Mac这个配置才会生效,重启之后Debug就正常了。