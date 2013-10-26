分类：硬件

计算机硬件，是由许多不同功能模块化的部件组合而成的，并在软件的配合下完成输入、处理、储存、和输出等4个操作步骤。另外，还可根据它们的不同功能分为5类。1. 输出设备（显示器、打印机、音箱等）2.输入设备（鼠标、键盘、摄像头等）3.中央处理器4.储存器（内存、硬盘、光盘、U盘以及储存卡等）5.主板（在各个部件之间进行协调工作、是一个重要的连接载体）

参加杭州开源中国OSC源创会第21期获奖经历

今天我和两个同事参加了开源中国在杭州滨江网易大厦举办的会议http://city.oschina.net/hangzhou/event/128263，成为了我的一段美好回忆。原因就是我在最后的抽奖环节中得大奖，获得一台类似树莓派的pcDuino迷你计算机一台！果断上图！

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这些是网线、电源、USE路由

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这就是pcDuino的真容！

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自己买了一个microSD卡，做了Ubuntu的镜像，现在在安装ing

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安装系统ing

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lightdm进入图形界面，卡得一逼啊！

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更新apt-get list

这是我第一次参加活动获奖啊！不管怎么样还是感谢开源中国！接下来会好好利用这个东西！

ASTER拖机(多用户同时登陆win7)

随着计算机硬件的升级，现在许多PC的性能已经远远过剩，在一个用户使用PC时许多系统资源完全是空闲着的，下面作者介绍一种方法，可以将一台主机分给多个用户使用，每个用户相当于一个一台独立主机，实现后有点类似vmware的虚拟化技术，但实际架构以及概念是不尽相同的，直白点可以称呼为拖机。

目前比较通用的拖机软件有aster,betwin以及HisHare，由于aster相对稳定以及设置较人性化，故作者选用aster作为介绍的主体。

由于需要两个用户独立的操作，所以平台需要2个显示器以及2套键盘鼠标，如果对音频有要求，可以选择两套音频设备。

PC平台：  cpu：e3-1230 v2

主板：asrock z77 ex4

内存：g-skill 2133 8g(4g*2)

显卡：msi 6950 tf3

硬盘：镁光 m4 128和 日立 500g笔记本硬盘

显示器：acer a231hl （下面都称为A显示器）和 samsung sa350 20寸（称为B显示器）

键鼠：logitech mk260 和 logitech mk270

 

首先，得把两个显示器以及两套键鼠都连上PC，作者显卡带了2个dvi接口，一个hdmi接口以及2个displayport接口，由于手头上的线材限制，作者将A显示器使用hdmi连接显卡，B显示器使用vga转dvi线（vga线+dvi转vga转接头）连接显卡。连接成功后在ati显卡控制面板上可以检测到。

 

 

然后，再连接上两套键鼠，确保两套键鼠都可以正常使用。

从http://www.ibik.ru/download/v7/v7x2x64_eng.msi下载aster 64位系统的版本。

再从betwin之家论坛中下载aster汉化文件，注册机以及去水印软件。

先安装v7x2x64_eng.msi，这个是双用户64位系统英文版安装文件，还有6用户版本的，不过作者没有测试环境，故先使用双用户版本。

再使用汉化文件覆盖到aster安装目录下

覆盖好之后在开始菜单中打开

第一次打开会提示软件注册，否则只有30天试用。

打开注册机

在第一个下拉单中选好软件版本为aster v7 2x

Aster注册中点下一步，将注册机中的Number复制到

这时不能点下一步，要点蓝色的“其他”，出来一个对话框

复制硬件码到注册机中，再将注册机中产生的Key复制到空的地方，然后下一步即可激活成功。

打开aster安装目录，运行TESTSIGNING ON将系统转换到调试模式

之后在开始菜单打开aster control进行配置，具体配置参看下面几张图

设置好了之后，别忘了点击应用按钮。

后面的“登陆”和“网络”暂时先不介绍，“网络”是可以设置双用户不同IP，实现局域网对战。

下面还需要在系统中创建一个用户，这里就不多介绍了，相信大家都会。

然后回到常规，点击中间那个重启电脑并启用的按钮。

成功后的界面，右边那台副机选第二个账户。

同时运行3D游戏的画面。

拖机之后显卡性能在两个用户之间是均衡而不是均分的，但是win7的跑分让作者有些疑惑：

之前win7的显存以及显示芯片评分都为7.9，但是拖机之后：

但是3dmark11跑分是相近的，可以说明系统的资源是均衡的，相对来说可以达到资源的最大化利用。

当然，其中还有一些缺点，在询问管理员权限的时候，另一个用户也会相应的发生闪屏现象，这极大的妨碍了用户体验的舒适度。

好处也是显而易见的，使用一台电脑的资源达到多台电脑的使用效果，可以为广大需要多台PC的朋友节省资金。

使用固态硬盘作系统盘

本篇主要是看了博主上一篇介绍了机械硬盘、固态硬盘、内存虚拟硬盘性能对比之后，简单的介绍一下固态硬盘作为系统盘所需要注意的一些事项以及性能上的提升。

    将固态硬盘作为系统盘可以明显得提升系统的响应速度，在多个进程一起进行读写硬盘的操作时也很少会出现卡顿的情况，是因为固态硬盘的高读写可以轻松应付多个进程的读写操作。当然，使用固态硬盘作系统盘之前需要做一些准备，以发挥固态硬盘完全的性能。

本篇使用的固态硬盘为镁光M4 128G，以下是刚拍的实物图（手机渣画质，唔喷！！）

（正面，草席请无视）

（菊花）

（包装）

首先，需要在主板BIOS中将硬盘模式切换为AHCI模式Serial ATA Advanced Host Controller Interface）串行ATA高级主控接口/高级主机控制器接口） ，这步是为了使带有原生SATA6G/S接口的主板控制器可以“带起”固态硬盘的高读写，否则性能会被接口速率所限制。具体改动见下图（作者主板为华擎的，不同厂商主板BIOS会有不同）

第二步，装系统。在固态硬盘上装系统推荐原版win7安装版，不推荐ghostghost系统时格式化出来的分区会使4K不对齐（就是按照4096字节分扇区），会导致固态硬盘读写速度大降，并且影响固态硬盘寿命，具体原理大家可以百度，这里就不啰嗦。在安装版装win7时，系统会自动给分出100M的分区，可以删除，也可以保留，建议保留，当然删掉也没什么大的害处。

装好系统后，检测工具为AS SSDdiskmark，两种都行，不过AS SSD有个评分，简单直接。下面上图

AS SSD中功能还是稍微完善一点的，左上角那个框框中显示了硬盘型号，固件，ahci模式是否开启，iaStorIntel对硬盘的控制驱动，下面就是检测4K是否对齐，OK是表示对齐了，因为作者保留了100M分区，所以会从103424K开始，没保留的话，会直接显示1024K-OK，下面是容量大小。

现在市面上的固态硬盘选择很多，公认评价比较好的有三款，镁光M4，三星830以及浦科特M3SM3P，其中镁光M4以及三星830实惠一些，浦科特性能优于其他两款，相对价格也会高一点。

 

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机械硬盘、固态硬盘、内存虚拟硬盘——Memcache介绍（Tony原创）

近几年来，计算机的CPU、内存和显卡等主要配件的性能都提升得很快，而与之相对应的磁盘系统性能正越来越严重地成为整个电脑系统性能提升的瓶颈。

首先，我们看看机械硬盘、固态硬盘和内存虚拟硬盘的读写速度比较：

1．机械硬盘测试

机械硬盘的读写速度

测试使用的机械硬盘属性如下：

产品西数 WDC WD5000AAKX-001CA0 (蓝盘)

大小500 GB

转速7200 /

缓存16 MB

硬盘已使用共 117 次，累计 571 小时

固件15.01H15

接口SATA III

数据传输率600 MB/

特征S.M.A.R.T,  48-bit LBA,  NCQ

从测试的结果可以看出该机械硬盘的最快读写速度大概在110~120MB/秒左右。

2．固态硬盘测试

固态硬盘的读写速度

固态硬盘最大的特点就是读写速度快。采用闪存作为存储介质，读取速度相对机械硬盘更快。固态硬盘不用磁头，寻道时间几乎为0，持续写入的速度非常惊人。 

固态硬盘使用的是DELL XPS13D-2701 SSD固态硬盘。

可以看出固态硬盘的最快读写速度大概在300~500MB/秒左右。

3．内存虚拟硬盘测试

内存虚拟硬盘的读写速度

内存虚拟硬盘（ramdisk）是指通过软件技术，将物理内存进行分割，将一部分内存通过虚拟技术转变为硬盘以较大幅度提升计算机数据读取速度和保护硬盘。

测试使用的内存属性如下：

金士顿 DDR3 1333MHz 2GB

制造日期2011 年 07 

型号7F98 99P5471-002.A01LF

序列号:35D2268E

可以看出内存虚拟硬盘的最快读写速度在3000MB/秒以上。

4．Memcache介绍

从以上测试的结果可以看出，现在内存的读写速度比固态硬盘的读写速度快三四十倍，比如今堪称神速的固态硬盘要快10倍。现在我们很多的网站都会将数据存储在数据库中，虽然数据库有很多的优点，但数据库也有致命的缺点，例如：数据库的并发量是有限制的，如果有很多的用户访问，服务器就会瘫痪；数据库是存储在硬盘中的，数据的读写速度太慢会造成用户体验的降低。如果一个网站没有解决这两个问题，很可能造成大量的用户流失，我曾经的http://www.xiahuimingcheng.com就是因为这样的问题造成了很多用户不喜欢访问。

现在，我给大家介绍一个能减轻数据库负担的内存对象缓存系统——Memcache，以下是百度百科的解释：Memcache是一个高性能的分布式的内存对象缓存系统，通过在内存里维护一个统一的巨大的hash表，它能够用来存储各种格式的数据，包括图像、视频、文件以及数据库检索的结果等。简单的说就是将数据调用到内存中，然后从内存中读取，从而大大提高读取速度。 

通过上面对硬盘和内存的存储介质的分析，不难推出Memcache的读写速度有多快。本人亲自测试过，原来使用handle socket写入数据库需要91秒的大量数据，改成使用Memcache之后，只需要8秒钟。在未来，还会详细对比MemcachettServerHandle Socket以及文件系统的读写速度，敬请关注！