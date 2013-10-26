随着计算机硬件的升级，现在许多PC的性能已经远远过剩，在一个用户使用PC时许多系统资源完全是空闲着的，下面作者介绍一种方法，可以将一台主机分给多个用户使用，每个用户相当于一个一台独立主机，实现后有点类似vmware的虚拟化技术，但实际架构以及概念是不尽相同的，直白点可以称呼为拖机。

目前比较通用的拖机软件有aster,betwin以及HisHare，由于aster相对稳定以及设置较人性化，故作者选用aster作为介绍的主体。

由于需要两个用户独立的操作，所以平台需要2个显示器以及2套键盘鼠标，如果对音频有要求，可以选择两套音频设备。

PC平台： cpu：e3-1230 v2

主板：asrock z77 ex4

内存：g-skill 2133 8g(4g*2)

显卡：msi 6950 tf3

硬盘：镁光 m4 128和 日立 500g笔记本硬盘

显示器：acer a231hl （下面都称为A显示器）和 samsung sa350 20寸（称为B显示器）

键鼠：logitech mk260 和 logitech mk270

首先，得把两个显示器以及两套键鼠都连上PC，作者显卡带了2个dvi接口，一个hdmi接口以及2个displayport接口，由于手头上的线材限制，作者将A显示器使用hdmi连接显卡，B显示器使用vga转dvi线（vga线+dvi转vga转接头）连接显卡。连接成功后在ati显卡控制面板上可以检测到。

然后，再连接上两套键鼠，确保两套键鼠都可以正常使用。

从http://www.ibik.ru/download/v7/v7x2x64_eng.msi下载aster 64位系统的版本。

再从betwin之家论坛中下载aster汉化文件，注册机以及去水印软件。

先安装v7x2x64_eng.msi，这个是双用户64位系统英文版安装文件，还有6用户版本的，不过作者没有测试环境，故先使用双用户版本。

再使用汉化文件覆盖到aster安装目录下

覆盖好之后在开始菜单中打开

第一次打开会提示软件注册，否则只有30天试用。

打开注册机

在第一个下拉单中选好软件版本为aster v7 2x

Aster注册中点下一步，将注册机中的Number复制到

这时不能点下一步，要点蓝色的“其他”，出来一个对话框

复制硬件码到注册机中，再将注册机中产生的Key复制到空的地方，然后下一步即可激活成功。

打开aster安装目录，运行TESTSIGNING ON将系统转换到调试模式

之后在开始菜单打开aster control进行配置，具体配置参看下面几张图

设置好了之后，别忘了点击应用按钮。

后面的“登陆”和“网络”暂时先不介绍，“网络”是可以设置双用户不同IP，实现局域网对战。

下面还需要在系统中创建一个用户，这里就不多介绍了，相信大家都会。

然后回到常规，点击中间那个重启电脑并启用的按钮。

成功后的界面，右边那台副机选第二个账户。

同时运行3D游戏的画面。

拖机之后显卡性能在两个用户之间是均衡而不是均分的，但是win7的跑分让作者有些疑惑：

之前win7的显存以及显示芯片评分都为7.9，但是拖机之后：

但是3dmark11跑分是相近的，可以说明系统的资源是均衡的，相对来说可以达到资源的最大化利用。

当然，其中还有一些缺点，在询问管理员权限的时候，另一个用户也会相应的发生闪屏现象，这极大的妨碍了用户体验的舒适度。

好处也是显而易见的，使用一台电脑的资源达到多台电脑的使用效果，可以为广大需要多台PC的朋友节省资金。