分类：JavaScript

在html文件的最后面添加下面的代码即可：
<script type="text/javascript" src="jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function() {
window.__Object_toJSONString = Object.prototype.toJSONString;
delete Object.prototype.toJSONString;
});
</script>
代码在文件中的顺序：
先导入transport.js文件
{insert_scripts files="../js/transport.js,../js/region.js"}
然后导入jquery文件
<script type="text/javascript" src="jquery-1.7.2.min.js"></script>
再加上这段代码
<script type="text/javascript">
$(function() {
window.__Object_toJSONString = Object.prototype.toJSONString;
delete Object.prototype.toJSONString;
});
</script>
最后引入自己用jquery书写的js文件：
<script type="text/javascript" src="main.js"></script>
最近我有一个项目需要用到seajs+jquery+underscore来开发前端页面，是第一次使用seajs做项目。一开始使用就遇到了：Uncaught TypeError: object is not a function的问题，这个问题到谷歌上搜索之后是一大片的，github上玉伯也有给出耐心的解答。后来我发现遇到这个问题就是两个原因：
1、引用的第三方类库的路径不对。
2、没有将第三方非CMD规范的类库定义成CMD的模块
假设我们现在jQuery无法引入，首先我们要检查第一点路径是否正确，打开浏览器的控制台，在控制台输入
seajs.resolve('jquery’)
参数中的jQuery是你在配置中alias里面写的别名，敲回车之后你会发现控制台会输出jQuery的路径，你需要访问一下这条路径，假设这条路径有jQuery的代码，说明你的路径正确，否者你得修改你的路径，理论上路径是相对于sea.js的。
如果你的路径正确，那么你需要将第三方非CMD规范的类库定义成CMD的模块：
jQuery的定义方法：
define(function() {//def CMD
/*jquery 自身的代码*/
return $.noConflict();
});//end CMD
jQuery插件的定义方法：
define(function() { //def CMD
return function($) {
/*jQuery插件的自身代码*/
}
});//end CMD
// 调用的时候使用require要将jquery的传入
var $ = require('jquery');
require('jquery.XXX.js')($);
underscore.js的定义方法：
define(function() {//def CMD
/*underscore自己的代码*/
return _.noConflict();
});//end CMD
对于自己的代码：
define(function() {//def CMD
/*自身的代码*/
return XXX;
});//end CMD
本文的标题是比较实例化的，我们抽象点说就是如何获取基于今天的一个日期，像PHP里面有如下的方式：
echo "明天:",date("Y-m-d",strtotime("+1 day")), "<br>";
JavaScript里面该怎么做一个类似的实现呢？下面是简单的实现：
function getDateStr(count)
{
var date = new Date();
date.setDate(dd.getDate() + count);
var year = date.getFullYear();
var month = date.getMonth() + 1;
var day = date.getDate();
return year + "-" + month + "-" + day;
}
昨天就是getDateStr(-1)
今天就是getDateStr(0)
明天就是getDateStr(1)
那么前天、后天都可以以此类推。
名为substr的函数在很多语言中都有，我们在使用JavaScript做截取字符串的时候一定会使用，但是你会发现有两个函数：substr()和substring()，从名字上看几乎是一样的，但是他们的用法还是有区别的：
var foo = "hello world!";
foo.substr(0, 10); //返回 "hello worl"
foo.substring(0, 10); //返回 "hello worl"
上面的代码看起来substr()和substring()的结果相同，但是原理是不同的，substr()是从第0个位置开始向后取10个字符，而substring()是取从第0个位置到第10个位置的字符。下面这段代码就可以看出这个区别：
foo.substr(3, 10); //返回 "lo world!"
foo.substring(3, 10); //返回 "lo worl"
除了原理上的区别还有就是substring()支持第二个参数为负数-n表示向前取n个字符，而substr没有这个功能：
foo.substr(13, -13); //返回 ""
foo.substring(13, -13); //返回 "hello world!"
综上所述，substr()方法用于截取固定长度的字符串的场景上，而substring()方法用于取字符串指定的位置，我现在区分它们俩的偏方是substring比substr名字上多了ing，ing中包含了i，i表示index，就是字符串指定位置的意思。
最近遇到一个问题，JavaScript如何通过函数名的字符串来调用这个函数，到stackoverflow上逛了圈，收获良多，这里总结下：
如果你是要直接调用全局的函数，可以用如下方式：
//定义一个名为foo的函数
function foo()
{
alert(1);
}
//第一种调用方式
window['foo']();
//第二种调用方式
eval('foo()');
如果你想要在一个对象里面调用对象自己的属性函数，可以用如下方式：
var test = {
foo : function(a) {
alert(a);
},
bar : function() {
var property = 'foo';
var parameter = ['this is a test!'];
var fn = this[property];
if(typeof fn === 'function') {
fn.apply(this, parameter);
}
}
};
test.bar();
上面这段代码是我写的一个小例子，其中的
fn.apply(this, parameter);
有几个好处，第一点就是可以让你调用的foo这个属性函数能够使用到当前的this，如果不用apply是无法调用到当前的this的。第二点就是传递参数变得很自由，如果属性函数需要传入多个参数可以用数组传入。
上面这段小代码就是我在“基于Requirejs和Backbonejs，将Zend Framework 2官方Demo改为RESTful架构的应用”里面做到自动路由分发的核心代码。