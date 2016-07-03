最近我有一个项目需要用到seajs+jquery+underscore来开发前端页面，是第一次使用seajs做项目。一开始使用就遇到了：Uncaught TypeError: object is not a function的问题，这个问题到谷歌上搜索之后是一大片的，github上玉伯也有给出耐心的解答。后来我发现遇到这个问题就是两个原因：

1、引用的第三方类库的路径不对。

2、没有将第三方非CMD规范的类库定义成CMD的模块

假设我们现在jQuery无法引入，首先我们要检查第一点路径是否正确，打开浏览器的控制台，在控制台输入

seajs.resolve('jquery’)

参数中的jQuery是你在配置中alias里面写的别名，敲回车之后你会发现控制台会输出jQuery的路径，你需要访问一下这条路径，假设这条路径有jQuery的代码，说明你的路径正确，否者你得修改你的路径，理论上路径是相对于sea.js的。

如果你的路径正确，那么你需要将第三方非CMD规范的类库定义成CMD的模块：

jQuery的定义方法：

define(function() {//def CMD /*jquery 自身的代码*/ return $.noConflict(); });//end CMD

jQuery插件的定义方法：

define(function() { //def CMD return function($) { /*jQuery插件的自身代码*/ } });//end CMD // 调用的时候使用require要将jquery的传入 var $ = require('jquery'); require('jquery.XXX.js')($);

underscore.js的定义方法：

define(function() {//def CMD /*underscore自己的代码*/ return _.noConflict(); });//end CMD

对于自己的代码：

define(function() {//def CMD /*自身的代码*/ return XXX; });//end CMD