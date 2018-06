最近在研究ionic framework,希望使用hybrid app开发我们团队的新版app报表模块。

在使用命令:

ionic serve

启动应用的时候,发现www/build目录下没有app.bundle.js这个文件,这个文件是typescript编译之后生成的一个js文件。看了命令行启动日志,发现有大量的typescript编译报错,以下就展示部分典型报错信息:

TypeScript error: /Users/wangzhiang/IdeaProjects/crm-ionic/node_modules/@angular/common/src/directives/ng_class.d.ts(81,35): Error TS2304: Cannot find name 'Set'. TypeScript error: /Users/wangzhiang/IdeaProjects/crm-ionic/node_modules/@angular/common/src/facade/async.d.ts(34,33): Error TS2304: Cannot find name 'Promise'. TypeScript error: /Users/wangzhiang/IdeaProjects/crm-ionic/node_modules/@angular/common/src/facade/lang.d.ts(11,17): Error TS2304: Cannot find name 'Map'.

经过stackoverflow和github的指点,我找到的解决方法如下:

先安装angular2依赖,–save-dev目的是把angular2依赖写入到package.json里:

npm install angular2 --save-dev

然后在项目的app目录下找到app.ts文件,在文件顶部加上:

///<reference path="../node_modules/angular2/typings/browser.d.ts"/>

这样之后就解决了typescript报错的问题。