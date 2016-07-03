最近在研究ionic framework，在编译项目的时候出现一个报错：
TS2304: Cannot find name 'require'
原因是我们使用了ECharts，在引用它的使用写了这样的一句代码：
// 引入 ECharts 主模块
var echarts = require('echarts/lib/echarts');
require是在ES5的语法里常用的方式，现在我们写typescript了，没有这个玩意儿怎么办？
我找了很久，在github上找到了一个项目：
https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/blob/master/requirejs/require.d.ts
把项目里的require.d.ts放到ionic的app目录下就解决了这个报错。
最近在研究ionic framework，希望使用hybrid app开发我们团队的新版app报表模块。
在使用命令：
ionic serve
启动应用的时候，发现www/build目录下没有app.bundle.js这个文件，这个文件是typescript编译之后生成的一个js文件。看了命令行启动日志，发现有大量的typescript编译报错，以下就展示部分典型报错信息：
TypeScript error: /Users/wangzhiang/IdeaProjects/crm-ionic/node_modules/@angular/common/src/directives/ng_class.d.ts(81,35): Error TS2304: Cannot find name 'Set'.
TypeScript error: /Users/wangzhiang/IdeaProjects/crm-ionic/node_modules/@angular/common/src/facade/async.d.ts(34,33): Error TS2304: Cannot find name 'Promise'.
TypeScript error: /Users/wangzhiang/IdeaProjects/crm-ionic/node_modules/@angular/common/src/facade/lang.d.ts(11,17): Error TS2304: Cannot find name 'Map'.
经过stackoverflow和github的指点，我找到的解决方法如下：
先安装angular2依赖，–save-dev目的是把angular2依赖写入到package.json里：
npm install angular2 --save-dev
然后在项目的app目录下找到app.ts文件，在文件顶部加上：
///<reference path="../node_modules/angular2/typings/browser.d.ts"/>
这样之后就解决了typescript报错的问题。
最近在开发的过程中遇到的一个一次性打印多张单据的需求，我们的单据的长度是不确定的，如果直接打印页面的话一个单据有可能会被“腰斩”打印在两张纸上。这个需求让我联想起了以前写论文的时候，在Word里面添加分页符，这样不管上面一章的内容的长度怎么变化，下面一章的内容永远都是顶到页眉的。Word的本质实际上是所见即所得的网页，它的底层就是HTML代码，所以HTML也应该有方法可以实现类似的功能。
以下是实现的方法，也非常简单：
// 循环体开始
<div class="print-main" style="page-break-after:always;">
页面内容
</div>
// 循环体结束
在html文件的最后面添加下面的代码即可：
<script type="text/javascript" src="jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function() {
window.__Object_toJSONString = Object.prototype.toJSONString;
delete Object.prototype.toJSONString;
});
</script>
代码在文件中的顺序：
先导入transport.js文件
{insert_scripts files="../js/transport.js,../js/region.js"}
然后导入jquery文件
<script type="text/javascript" src="jquery-1.7.2.min.js"></script>
再加上这段代码
<script type="text/javascript">
$(function() {
window.__Object_toJSONString = Object.prototype.toJSONString;
delete Object.prototype.toJSONString;
});
</script>
最后引入自己用jquery书写的js文件：
<script type="text/javascript" src="main.js"></script>
最近我有一个项目需要用到seajs+jquery+underscore来开发前端页面，是第一次使用seajs做项目。一开始使用就遇到了：Uncaught TypeError: object is not a function的问题，这个问题到谷歌上搜索之后是一大片的，github上玉伯也有给出耐心的解答。后来我发现遇到这个问题就是两个原因：
1、引用的第三方类库的路径不对。
2、没有将第三方非CMD规范的类库定义成CMD的模块
假设我们现在jQuery无法引入，首先我们要检查第一点路径是否正确，打开浏览器的控制台，在控制台输入
seajs.resolve('jquery’)
参数中的jQuery是你在配置中alias里面写的别名，敲回车之后你会发现控制台会输出jQuery的路径，你需要访问一下这条路径，假设这条路径有jQuery的代码，说明你的路径正确，否者你得修改你的路径，理论上路径是相对于sea.js的。
如果你的路径正确，那么你需要将第三方非CMD规范的类库定义成CMD的模块：
jQuery的定义方法：
define(function() {//def CMD
/*jquery 自身的代码*/
return $.noConflict();
});//end CMD
jQuery插件的定义方法：
define(function() { //def CMD
return function($) {
/*jQuery插件的自身代码*/
}
});//end CMD
// 调用的时候使用require要将jquery的传入
var $ = require('jquery');
require('jquery.XXX.js')($);
underscore.js的定义方法：
define(function() {//def CMD
/*underscore自己的代码*/
return _.noConflict();
});//end CMD
对于自己的代码：
define(function() {//def CMD
/*自身的代码*/
return XXX;
});//end CMD