作者：BLACKMAN~BA

负责C++和硬件版块的作者

ASTER拖机(多用户同时登陆win7)

随着计算机硬件的升级，现在许多PC的性能已经远远过剩，在一个用户使用PC时许多系统资源完全是空闲着的，下面作者介绍一种方法，可以将一台主机分给多个用户使用，每个用户相当于一个一台独立主机，实现后有点类似vmware的虚拟化技术，但实际架构以及概念是不尽相同的，直白点可以称呼为拖机。

目前比较通用的拖机软件有aster,betwin以及HisHare，由于aster相对稳定以及设置较人性化，故作者选用aster作为介绍的主体。

由于需要两个用户独立的操作，所以平台需要2个显示器以及2套键盘鼠标，如果对音频有要求，可以选择两套音频设备。

PC平台：  cpu：e3-1230 v2

主板：asrock z77 ex4

内存：g-skill 2133 8g(4g*2)

显卡：msi 6950 tf3

硬盘：镁光 m4 128和 日立 500g笔记本硬盘

显示器：acer a231hl （下面都称为A显示器）和 samsung sa350 20寸（称为B显示器）

键鼠：logitech mk260 和 logitech mk270

 

首先，得把两个显示器以及两套键鼠都连上PC，作者显卡带了2个dvi接口，一个hdmi接口以及2个displayport接口，由于手头上的线材限制，作者将A显示器使用hdmi连接显卡，B显示器使用vga转dvi线（vga线+dvi转vga转接头）连接显卡。连接成功后在ati显卡控制面板上可以检测到。

 

 

然后，再连接上两套键鼠，确保两套键鼠都可以正常使用。

从http://www.ibik.ru/download/v7/v7x2x64_eng.msi下载aster 64位系统的版本。

再从betwin之家论坛中下载aster汉化文件，注册机以及去水印软件。

先安装v7x2x64_eng.msi，这个是双用户64位系统英文版安装文件，还有6用户版本的，不过作者没有测试环境，故先使用双用户版本。

再使用汉化文件覆盖到aster安装目录下

覆盖好之后在开始菜单中打开

第一次打开会提示软件注册，否则只有30天试用。

打开注册机

在第一个下拉单中选好软件版本为aster v7 2x

Aster注册中点下一步，将注册机中的Number复制到

这时不能点下一步，要点蓝色的“其他”，出来一个对话框

复制硬件码到注册机中，再将注册机中产生的Key复制到空的地方，然后下一步即可激活成功。

打开aster安装目录，运行TESTSIGNING ON将系统转换到调试模式

之后在开始菜单打开aster control进行配置，具体配置参看下面几张图

设置好了之后，别忘了点击应用按钮。

后面的“登陆”和“网络”暂时先不介绍，“网络”是可以设置双用户不同IP，实现局域网对战。

下面还需要在系统中创建一个用户，这里就不多介绍了，相信大家都会。

然后回到常规，点击中间那个重启电脑并启用的按钮。

成功后的界面，右边那台副机选第二个账户。

同时运行3D游戏的画面。

拖机之后显卡性能在两个用户之间是均衡而不是均分的，但是win7的跑分让作者有些疑惑：

之前win7的显存以及显示芯片评分都为7.9，但是拖机之后：

但是3dmark11跑分是相近的，可以说明系统的资源是均衡的，相对来说可以达到资源的最大化利用。

当然，其中还有一些缺点，在询问管理员权限的时候，另一个用户也会相应的发生闪屏现象，这极大的妨碍了用户体验的舒适度。

好处也是显而易见的，使用一台电脑的资源达到多台电脑的使用效果，可以为广大需要多台PC的朋友节省资金。

使用固态硬盘作系统盘

本篇主要是看了博主上一篇介绍了机械硬盘、固态硬盘、内存虚拟硬盘性能对比之后，简单的介绍一下固态硬盘作为系统盘所需要注意的一些事项以及性能上的提升。

    将固态硬盘作为系统盘可以明显得提升系统的响应速度，在多个进程一起进行读写硬盘的操作时也很少会出现卡顿的情况，是因为固态硬盘的高读写可以轻松应付多个进程的读写操作。当然，使用固态硬盘作系统盘之前需要做一些准备，以发挥固态硬盘完全的性能。

本篇使用的固态硬盘为镁光M4 128G，以下是刚拍的实物图（手机渣画质，唔喷！！）

（正面，草席请无视）

（菊花）

（包装）

首先，需要在主板BIOS中将硬盘模式切换为AHCI模式Serial ATA Advanced Host Controller Interface）串行ATA高级主控接口/高级主机控制器接口） ，这步是为了使带有原生SATA6G/S接口的主板控制器可以“带起”固态硬盘的高读写，否则性能会被接口速率所限制。具体改动见下图（作者主板为华擎的，不同厂商主板BIOS会有不同）

第二步，装系统。在固态硬盘上装系统推荐原版win7安装版，不推荐ghostghost系统时格式化出来的分区会使4K不对齐（就是按照4096字节分扇区），会导致固态硬盘读写速度大降，并且影响固态硬盘寿命，具体原理大家可以百度，这里就不啰嗦。在安装版装win7时，系统会自动给分出100M的分区，可以删除，也可以保留，建议保留，当然删掉也没什么大的害处。

装好系统后，检测工具为AS SSDdiskmark，两种都行，不过AS SSD有个评分，简单直接。下面上图

AS SSD中功能还是稍微完善一点的，左上角那个框框中显示了硬盘型号，固件，ahci模式是否开启，iaStorIntel对硬盘的控制驱动，下面就是检测4K是否对齐，OK是表示对齐了，因为作者保留了100M分区，所以会从103424K开始，没保留的话，会直接显示1024K-OK，下面是容量大小。

现在市面上的固态硬盘选择很多，公认评价比较好的有三款，镁光M4，三星830以及浦科特M3SM3P，其中镁光M4以及三星830实惠一些，浦科特性能优于其他两款，相对价格也会高一点。

 

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