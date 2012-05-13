在CSS样式中调用外部的CSS文件

今天去面试，面试官问我如何在CSS样式中调用外部的CSS文件。我可是从来没有遇到过这个问题，我说：“没必要这样啊，你只要在页面文件中引入另一个CSS文件就行了啊。”不过，我真的不知道。我回来查阅了资料，发现使用：

@import url(slider.css);

这句话，写在原来的CSS中，就可以引入外部的CSS文件了。这个效果我个人感觉其实跟是一样的。网上很多的人也说这个import有弊端，例如：

1.加载的时候，link是在加载页面前把css加载完毕，而@import url则是读取完文件后在加载，所以会出现一开始没有css样式，闪烁一下出现样式后的页面(网速慢的情况下)。

2.当使用javascript控制dom去改变样式的时候，只能使用link标签，因为@import不是dom可以控制的。

以上两点就足够证明它的弱小了，所以建议不要使用@import url，而使用link，所以面试的时候面试官问的问题都是特别的欠骂啊。

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