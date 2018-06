$0 —- 当前程序的名称,实际上是一个内部参数,不同于$1,$2….因为它必须有!

$# —- 传递给程序的总的参数数目,也就是那个传说中的数组大小

$? —- 上一个代码或者shell程序在shell中退出的情况,如果正常退出则返回0,反之为非0值。

$* —- 传递给程序的所有参数组成的字符串。

$@ —- 以”参数1″ “参数2” … 形式保存所有参数

$$ —- 本程序的(进程ID号)PID

$! —- 上一个命令的PID 命令行指令

$ test.sh f1.c f2.c 脚本举例:

if [ $# -eq 0 ];then echo "no arguments" else for args in $@ echo $args fi

其中$#表示参数的个数,$@取到所有的参数值。

